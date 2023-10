San Marino Academy. Giovanili: gli Under 14 Professionisti espugnano il campo del Fiorenzuola

SETTORE FEMMINILE

Le ragazze dell’Under 15 hanno ritrovato il campo di casa ma non il successo. Ad imporsi a Faetano è stato il Cesena “B”. Il 4-3 finale ha visto a referto, sponda bianconera, Bray e Saragoni, quest’ultima protagonista del match con una tripletta. In casa Academy, le tre reti portano le firme di Gambuti, Alessi e Volpinari. Stesso risultato (nell’aggregato) ma di segno opposto per le Under 12, in grado di superare i pari età del Cosmos 2 nella quarta giornata del Campionato Sammarinese. Primo tempo chiuso sul 3-0 per effetto della doppietta di Andreini e della rete di Castello; nel terzo è il Cosmos 2 a superare le giovani Titane con lo stesso risultato: reti di Gasperoni, Ceccoli e Muccioli. Il terzo tempo vede invece il nuovo successo della San Marino Academy, stavolta di misura: è ancora una volta Andreini a far pendere l’ago della bilancia in favore delle Biancoazzurre.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Tornano a muovere la classifica i ragazzi della Primavera, ospiti dell’Arezzo. La sfida finisce 1-1. È la squadra di Cancelli a trovare il vantaggio al 25’ del primo tempo con Alex Celli. Il pareggio dei toscani matura invece nella ripresa con la firma di Parisi. Si impone invece la S.PA.L. nella categoria Under 15. I ragazzi di Magnani vengono piegati di misura all’Ezio Conti di Dogana: a decidere la sfida è la rete di Paiola al 28’.

Campionati regionali e provinciali

Niente seconda vittoria di fila per gli Allievi Provinciali, costretti a cedere in casa al San Lorenzo, che si prende tutta la posta in palio grazie ai centri di Gottardi (doppietta) e Galli. Sconfitta casalinga anche per gli Under 19 Provinciali. È proprio la squadra di Venerucci a trovare il primo vantaggio con Semperlotti, a segno nel cuore del primo tempo. Ma tra il 65’ e il 66’ gli ospiti piazzano un uno-due micidiale e – alla fine – decisivo: la rimonta porta le firme di Morganti e Venuto. Nel segno della continuità gli Under 15 Provinciali di Baschetti, in grado di salire a tre vittorie consecutive. In casa del Misano apre Gasperoni nel primo tempo, seguito da Maiani in apertura di ripresa. I padroni di casa provano a risalire con Giuranna, ma i Titani, a 5’ dal 70’, mettono in cassaforte i tre punti con l’acuto di Bartoli. Non va altrettanto bene agli Under 15 Provinciali di Valentini, che devono registrare loro malgrado la prima sconfitta dell’anno. Lo Young Santarcangelo espugna il campo di Domagnano con un 4-1 scritto da Beccati, Olivocci, Protti e Ricci. Serve solo al momentaneo 1-1 la rete biancoazzurra di Sarti. Week-end senza punti anche per gli Under 14 Provinciali, superati fuori casa dalla Stella. Morri e Cuscito firmano il tentativo di fuga della formazione riminese, cancellato prima della fine del primo tempo dagli acuti sammarinesi di Achilli e Montanari. Di Nuovo Morri è il firmatario del 3-2 locale, anche questo annullato dal pareggio sammarinese a firma di Gasperoni, che arriva dopo il serio infortunio occorso ad Achille Mularoni, al quale tutta la San Marino Academy desidera inviare i più sentiti auguri di pronta guarigione. L’equilibrio viene nuovamente rotto dalla Stella, che piazza l’allungo definitivo con Cuscito e Savioli.

La domenica porta in dote il primo successo stagionale degli Under 14 Professionisti, corsari sul campo del Fiorenzuola. La vittoria è costruita per intero da Tesei, autore di tutte e tre le marcature sammarinesi. Il Fiorenzuola manda invece a referto Yeboua per il provvisorio 1-1 e Bottini per il definitivo 3-2. Stesso risultato ma di segno opposto nel caso degli Under 13 Professionisti, anche loro impegnati con il Fiorenzuola. A Fiorentino la prima frazione di gioco si chiude in equilibrio: 1-1 con firma sammarinese di Baldacci. Di nuovo Baldacci a segno anche nel secondo tempo, che però i piacentini fanno loro con il risultato di 2-1. Il terzo tempo si chiude 1-0 per il Fiorenzuola, mentre il quarto vede la San Marino Academy vincente con il punteggio di 3-1: in rete Selva, Sciretta e Gobbi. Domenica molto lieta per gli Esordienti Provinciali “B”, che dopo due pareggi festeggiano il primo successo stagionale. A Montegiardino il Victoria viene superato in tutte e quattro le frazioni di gioco. La prima termina 1-0, risultato frutto di un’autorete ospite; la seconda è 4-1, con poker personale di Innocenti; la terza è 2-1 con doppietta di Petreti e la quarta è 4-0: ancora a segno Innocenti (due volte, per una sestina totale), Caddy e Grandoni.

In settimana quattro formazioni torneranno in campo per impegni di campionato. Si tratta degli Under 13 Professionisti, attesi dalla S.P.A.L. (mercoledì 1° novembre, ore 14:00), degli Under 15 Provinciali “A” (contro il Morciano a Domagnano, alle 10:30 di mercoledì 1° novembre), degli Under 15 Provinciali “B” (contro l’Athletic Poggio in trasferta, mercoledì 1° novembre alle 10:30) e degli Under 14 Provinciali di Piselli, di scena a Fiorentino contro l’Accademia Riminicalcio (mercoledì 1° novembre, ore 10:30).

SETTORE FUTSAL

Non arrivano risultati felici per i colori bianco e azzurro nel fine settimana dedicato al doppio impegno sui fronti Under 19 e Under 21. L’esordio nel campionato Under 19 vede i Titani cedere in casa al Futsal Sassuolo, in grado di espugnare il Campo Don Pippo con un 3-2 scritto da Guidetti, Muzio ed Ekue. La formazione di casa mette in campo una reazione che porta ai gol di Rocco Mularoni e Paciletti, non sufficienti però per cambiare le sorti dell’incontro.. Zero punti anche nella domenica dedicata al campionato Under 21. In questo caso la San Marino Academy arrivava da un successo netto (seguito dal turno di riposo), ma contro la Dozzese l’obiettivo continuità non viene centrato. La squadra emiliana – padrona di casa – si impone 2-0 sfruttando nel primo tempo l’autorete di Lotti e nel secondo l’acuto di Zarrouki.

Campionato maschile Primavera 4, 5. giornata | Arezzo – San Marino Academy 1-1

AREZZO

Bollella; Scichilone (dal 65’ Nacchia), Menchetti, Graziano (dal 46’ Fucci), Stopponi, Castaldo, Canneva (dal 46’ Capitani), Benettini (dal 46’ Parisi), Marozzi (dal 46’ E. Celli), Verdini, Castelletti

A disposizione: Borghini, Soares, Cissè, Manea

Allenatore: Alessandro Violetti

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Righi, Biondi (dal 90+1’ F. Ciacci), M. Ciacci, Medri, Valli Casadei, Vernazzaro (dall’86’ Renzi), Moretti (dal 90+1’ Muratori), Cervellini, A. Celli (dall’81’ A. Riccardi)

A disposizione: Chiarabini, S. Riccardi, Gasperoni, Molinari, Giacopetti

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Lorenzo Mazzi di Prato

Assistenti: Amzil Azze-Elarab di Firenze. Francesco Bagnolesi di Valdarno

Ammoniti: M. Ciacci

Marcatori: 25’ A. Celli, 74’ Parisi

Campionato Under 15 Serie C, 6. giornata | San Marino Academy – S.P.A.L. 0-1

SAN MARINO ACADEMY

Frisoni; Battazza, Pala (dal 76’ Partisani), Tombini, Stefani, Giuccioli, Cika, Cervellini (dal 48’ Forte), Marra, Gheno (dal 69’ Zavoli), Ciacci

A disposizione: Canarecci, Balsimelli, Muccioli, Guidi, Berardi, Amoretti

Allenatore: Matteo Magnani

S.P.A.L.

Doronzo; Barasi (dal 73’ Bui), Neri, Zanetti, Nigro (dal 63’ Massarenti), Fiorellino (dal 51’ Cassetti), Paiola, Brusa, Montanari (dal 63’ Zompetta), Infantocci, Auxilia (dal 73’ Pedriali)

A disposizione: Bergonzini, Di Carlo, Panetta, Minotti

Allenatore: Alessandro Viviani

Arbitro: Lorenzo Rossi di Cesena

Assistenti: Giorgio Piraccini di Cesena, Tommaso Fanucci di Forlì

Ammoniti: Barasi, Tombini

Marcatori: 28’ Paiola

San Marino Academy