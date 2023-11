San Marino Academy. Giovanili: gli Under 14 Provinciali ritrovano il successo nell’infrasettimanale

SETTORE FEMMINILE

Di nuovo in campo dopo un fine settimana senza gare ufficiali sia Primavera che Under 17, entrambe impegnate fuori casa. Per le giovani Titane allenate da Filippo Zaghini il week-end della 5° giornata di campionato coinciderà con la trasferta in casa della Juventus, formazione a punteggio pieno al pari della Roma. Il fischio d’inizio della sfida di Vinovo verrà emesso alle 11:00 di domenica. Le Under 17 saranno invece di scena a Modena. Contro le Canarine le ragazze di mister Piva, reduci dal turno di riposo, cercheranno la quarta vittoria su quattro. Si gioca sabato alle 18:00. A caccia di continuità anche le Under 12, che in occasione della 5° giornata di campionato sfideranno i pari età del Tre Penne/Virtus. Teatro della sfida, il campo sportivo di Faetano. Palla al centro alle 15:00 di sabato. Turno di riposo, questa settimana, per le Under 15.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo il pareggio in casa dell’Arezzo, i ragazzi della Primavera hanno voglia di continuare ad aggiornare la propria classifica. La squadra di Cancelli ritroverà le mura amiche dell’Ezio Conti di Dogana per l’impegno della 6° giornata. L’avversario è il Lumezzane, distante da loro quattro punti. Si gioca alle 14:30 di sabato. Stesso avversario anche nelle categorie Under 15 e Under 17. Queste due formazioni, però, saranno di scena in trasferta, vale a dire nel Bresciano. Identico l’orario di gara: le 15:00 di domenica. Mezz’ora dopo avrà inizio invece la sfida degli Under 16, pure loro impegnati in trasferta ma non contro il Lumezzane. Sarà la Triestina l’avversaria dei ragazzi di Vangelista, desiderosi di cancellare immediatamente la sconfitta patita nel turno passato per mano della S.P.A.L. Quest’ultima, mercoledì, incrocerà gli scarpini con la San Marino Academy nella categoria Under 17 per il recupero della 6° giornata. In questo caso si giocherà a Dogana, con fischio d’inizio programmato per le 15:00.

Campionati regionali e provinciali

S.P.A.L. all’orizzonte anche per gli Under 14 Professionisti, che dopo aver festeggiato il primo successo stagionale proveranno a dare continuità al proprio cammino contro la formazione ferrarese, attesa a Montecchio domenica alle 11:00. La stessa S.P.A.L. si è imposta mercoledì scorso nei riguardi degli Under 13 Professionisti, regolati nel complesso 4-1: vittorie spalline nel primo e nel secondo tempo (4-0 e 1-0), prima del pareggio per 1-1 con rete sammarinese di Selva. Il quarto tempo è ancora appannaggio del padroni di casa, che scrivono il secondo 1-0 del pomeriggio. Domenica la formazione di Mastini tornerà in campo per sfidare il Bologna “B”, ma stavolta fra le mura amiche di Fiorentino. Anche in questo caso, come in quello degli Under 14, il fischio d’inizio verrà emesso alle 11:00.

Rimanendo in tema di turni infrasettimanali, è arrivato un 4-1 anche nella categoria degli Under 14 Provinciali, in questo caso, però, lieto per i colori sammarinesi. I ragazzi di Piselli hanno ritrovato la vittoria a spese dell’Accademia Riminicalcio. A Fiorentino è stato Amati, dopo appena 3’, a dare il vantaggio alla San Marino Academy, che poi ha allungato con Borgelli e Achilli. Tentoni ha provato a riportare sotto la formazione riminese, subito rimessa a distanza di sicurezza da Francioni per uno score che non ha ricevuto ulteriori sussulti nel corso del secondo tempo. Nel fine settimana la squadra di Piselli sarà a riposo, mentre giovedì prossimo i compagni della formazione a nove scenderanno in campo contro il Meldola, fuori casa, con fischio d’inizio fissato alle 17:00.

L’impegno infrasettimanale non ha invece fatto felici gli Under 15 Provinciali di Valentini, costretti a registrare la seconda sconfitta consecutiva. L’Athletic Poggio ha fatto valere il fattore campo imponendo ai Biancoazzurri un 3-1 scritto da Tosi, Mini e Pasina, dopo che la San Marino Academy aveva trovato il primo vantaggio con De Guarrini. La missione riscatto, per la banda di Valentini, passa dall’impegno casalingo con il Pietracuta, programmato per domenica alle 10:30 sul manto di Domagnano. Una frenata, ma più lieve, anche per gli Under 15 Provinciali di Baschetti, bloccati sul 2-2 dal Morciano dopo tre vittorie consecutive. A Domagnano apre Grini, cui risponde Galuzzi a stretto giro. Immediata anche la contro-replica dell’Academy, che ritrova il vantaggio con Bartoli. L’acuto del definitivo 2-2 lo piazza Rinaldi negli ultimi 10’ di gara. Gli Under 15 Provinciali “A” torneranno in campo domani pomeriggio in casa del Real San Clemente, con cui incroceranno gli scarpini a partire dalle 15:30.

Gli Under 19 Provinciali si preparano a ricevere il Morciano, ospite domani dei ragazzi di Venerucci a Dogana. Palla al centro alle 18:00. Gli Under 17 Provinciali faranno visita, domenica mattina, allo Young Santarcangelo, per una sfida che avrà inizio alle 10:00. Young Santarcangelo anche sulla strada degli Esordienti Provinciali “B”, ospiti della formazione romagnola sabato alle 17:00. Gli Esordienti “A” faranno invece gli onori di casa nei confronti della Polisportiva Garden, attesa a Montegiardino alle 10:00 di domenica.

SETTORE FUTSAL

Due volte il Città del Rubicone nel programma dei ragazzi del futsal, prossimi ad affrontare la formazione di San Mauro Pascoli sia nella categoria Under 19 che in quella Under 21. Nel primo caso la sfida sarà valevole per la 2° giornata di campionato e i ragazzi di Matteo Selva la affronteranno sabato sera alle 11:00, fuori casa. Nel secondo caso si parla di 5° giornata di campionato: qui la San Marino Academy farà gli onori di casa sul parquet di Acquaviva. Si gioca martedì sera alle 21:00.

San Marino Academy