San Marino Academy. Giovanili: gli Under 19 del futsal si rialzano subito, c’è la Torres nel venerdì della Primavera 4

SETTORE FEMMINILE

Ritorno fra le mura amiche per le ragazze della Primavera, prossime ad affrontare a Domagnano il Sassuolo per la 3° giornata del girone di ritorno. Si gioca domenica alle 14:30. Le Under 15, dopo il debutto esterno contro il Femminile Riccione, vivranno la prima casalinga della Seconda Fase del loro torneo ospitando a Faetano il Ravenna Women. Anche in questo caso il fischio d’inizio verrà emesso domenica, ma al mattino (ore 10:30). Circa un’ora prima, alle 09:15, inizierà la gara delle Under 12, valevole per la 2° giornata fella Fase Primaverile del Campionato Sammarinese. Le piccole Titane se la vedranno con i pari età del Cosmos 1, a Falciano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Ancora tanto Veneto nell’agenda delle formazioni nazionali. Under 15 e Under 17 incroceranno i rispettivi cammini con il Vicenza, ospite delle formazioni di Magnani e Bonesso a Dogana nella giornata di domenica. Per primi gli Under 15, la cui gara prenderà il via alle 12:00. A seguire gli Under 17, che affronteranno con i pari età biancorossi a partire dalle 15:30. In casa anche le formazioni Under 16 e Primavera 4, spostate eccezionalmente ad Acquaviva. La squadra di Vangelista, domenica alle 11:00, disputerà il derby con il Rimini, mentre quella di Cancelli giocherà d’anticipo, al venerdì, e se la vedrà con la Torres. In questo caso il fischio d’inizio verrà emesso alle 15:00.

Campionato regionali e provinciali

Tornano in campo gli Under 15 Provinciali di Baschetti, chiamati a fare gli onori di casa, domenica, nei confronti della Promosport. La gara, che si giocherà a Domagnano, avrà inizio alle 10:30. In casa anche gli Under 14 di Piselli, che a Montecchio riceveranno – sempre a domenica alle 10:30 – i pari età del Rivazzurra. Gli Under 19 Provinciali di Venerucci si preparano a tornare in campo dopo la sosta invernale. Il primo impegno del 2024, per loro, sarà a Dogana, dove sabato alle 15:00 si presenterà il Bellariva Virtus. Gli Under 14 Professionisti saranno di scena sul campo del Bologna, che attende i ragazzi di Vanni domenica mattina alle 10:00. Sempre domenica mattina, ma alle 11:00, gli Under 13 Professionisti di San Marino Academy e Sassuolo saranno impegnati a Fiorentino. Dopo il match infrasettimanale in casa dell’Accademia Marignanese – perso per 4-2, con reti sammarinesi di Guerra e Castello e poker personale di Tordi per i locali – gli Under 14 a nove si preparano a tornare immediatamente in campo per la sfida al Meldola. La gara si disputerà sabato alle 15:30 sul sintetico di Montegiardino. Il lungo week-end di si completerà lunedì con la sfida esterna degli Under 15 Provinciali di Valentini, attesi dal Verucchio (ore 16:00)

SETTORE FUTSAL

Gli Under 19 del futsal hanno riscattato immediatamente il passo falso del fine settimana. Martedì sera, ad Acquaviva, i ragazzi di Matteo Selva hanno superato l’Aposa con un 5-4 frutto di un botta e risposta infinito. Il match entra subito nel vivo: dopo 3’ la San Marino Academy sblocca il punteggio con Valentini, cui Simonetti risponde a strettissimo giro. Al 7’ Paciletti dà il nuovo vantaggio ai padroni di casa, cancellato al 22’ da Delucca. I giovani (e caparbi) Titani trovano il modo di riportarsi nuovamente avanti prima del cambio campo: il 3-2 ha la firma di Marinelli. L’Aposa impatta per la terza volta in serata con Delucca al 7’ della ripresa. Tutto nuovamente da rifare per l’Academy, che tuttavia non si perde d’animo: è Ballarini ad incaricarsi della rete del 4-3. Finita qui? No, perché i bolognesi rispondono ancora per le rime, ritrovando la linea di galleggiamento al 43’ con Cavicchi. In questa lunghissima bagarre, ad avere la meglio è infine la formazione di casa, che al 48’, con il secondo gol di serata di Marinelli, riesce a trovare il quinto e stavolta definitivo vantaggio. Gli Under 21 scenderanno in campo domenica prossima, sempre ad Acquaviva. Sulla loro strada si parerà la Dozzese. Fischio d’inizio alle 10:30.

