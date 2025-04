San Marino Academy. Giovanili: la Primavera 4 chiude in bellezza, pareggio in rimonta per gli Under 16

SETTORE FEMMINILE

Le Under 17 si aggiudicano lo scontro diretto con l’Imolese e accorciano sul terzo posto, occupato proprio dalla formazione rossoblù. La terza vittoria consecutiva – in altrettante gare casalinghe – delle Titane di Zaghini matura nel primo tempo. D’Aguì, con la sua doppietta tra il 32’ e il 39’, dà una chiara direzione alla sfida di Acquaviva; dopodichè, nel recupero di frazione, è Padovani ad allargare ulteriormente la forbice. L’Imolese infila la porta biancoazzurra al 65’, ma il gol di Manara servirà solo come aggiornamento del tabellone, non come inizio di una rimonta. Segnano tre reti anche le Under 15, ma in questo caso non bastano alle ragazze di Argilli per evitare la prima sconfitta nella Seconda Fase Regionale dopo un percorso fatto di sole vittorie. Eppure sono proprio le Titane a sbloccare l’incontro di Faetano sfruttando un’autorete che matura al 5’. Ceccaroli e Barletta, però, co-firmano la rimonta che consente al Riccione di andare in vantaggio al primo intervallo. Nel secondo tempo il rigore trasformato da Magalotti riporta l’Academy sulla linea di galleggiamento, ma solo per pochi minuti. Morelli riporta avanti il Riccione, Magalotti pareggia nuovamente per le padrone di casa, e poi torna a referto Morelli per il 4-3 ospite, che diventa 5-3 poco prima del secondo intervallo grazie all’acuto di Palazzolo. Nel terzo ed ultimo tempo non ci saranno altre marcature sammarinesi; ci saranno invece quelle di Morelli (tripletta per lei) e Polverari, a sancire il definitivo 3-7 che fa perdere alla San Marino Academy il contatto con la vetta della classifica, ora occupata dal solo Cesena (sempre a punteggio pieno), mentre alle spalle delle Titane risale proprio il Riccione (terzo a pari merito con il Granata), indietro di tre punti ma con una gara in meno rispetto all’Academy. Non è un fine settimana prodigo di punti neppure per le Under 12, superate dal Cosmos 2 in tutte e tre le frazioni della gara valevole per la 9° giornata Primaverile. La rete di Daphne Aiello, unica del pomeriggio, arriva nell’1-4 del primo tempo; seguono lo 0-4 del secondo e lo 0-1 del terzo.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

È una chiusura di campionato in grande stile, quella dei ragazzi della Primavera 4. Dopo il pareggio casalingo – in coda ad un recupero infinito – del penultimo turno, che aveva permesso ai ragazzi di Cancelli di abbandonare l’ultima piazza, arriva un successo esterno che fa risalire la San Marino Academy fino al nono posto del Girone A, scippato a quel Sestri Levante che nel frattempo cade sul campo del Trento. È un solo gol a marcare la differenza sul campo del Legnago Salus: quello che Marfella – ancora lui – mette a segno all’ora di gioco. Non riesce il colpo esterno alle formazioni Under 15 e Under 17, entrambe ospiti della S.P.A.L. I più giovani cedono 3-0 ai pari età ferraresi, che segnano tutte e tre le reti nel primo tempo: al 3’ con Paesanti, all’11’ con Guiducci e alla mezz’ora con Bresciani. Invece, gli Under 17 si arrendono di misura. Il gol che fa pendere l’ago della bilancia in favore dei padroni di casa lo segna Straforini al 27’ del primo tempo. Stesso confronto anche nella categoria Under 16, solo che qui era la San Marino Academy a fare gli onori di casa. I ragazzi di Bonesso, reduci dal bel successo sul campo del Caldiero, e ancor prima dallo 0-0 con il Città di Pontedera, allungano la striscia positiva pareggiando in corsa dopo lo 0-1 firmato Siviero. È Marra, poco prima della mezz’ora, ad infilare la porta spallina e a sancire quello che sarà l’1-1 definitivo.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Non c’è lieto fine nel cammino stagionale degli Under 18 Regionali, che cadono nell’ultimo appuntamento di campionato in casa dell’Endas Monti. Il confronto è vibrante e viene inaugurato dopo 5’ da Gamberini, cui Bianchi risponde alla mezz’ora per il pareggio del Titani. Nel recupero del primo tempo Podeschi mette la freccia del sorpasso, ma al 61’ Maiani ristabilisce una situazione di equilibrio che viene nuovamente – e definitivamente – spezzata ad un quarto d’ora dal termine, quando Valentini fa 3-2. L’Academy, non troverà altri colpi, anzi chiuderà la gara in nove uomini per i rossi nel recupero di Gianni e Salvi. Dopo la sconfitta infrasettimanale, si rialzano immediatamente gli Under 17 Provinciali, che si aggiudicano un confronto – quello casalingo con lo Young Santarcangelo – ricco di gol. Il primo è di Casadei, che porta avanti i Titani dopo appena 4’. Biordi firma il raddoppio, ma nei primi 10’ del secondo tempo lo Young riesce a risalire tutta la china grazie alla doppietta di Pironi. Quest’ultimo si incarica anche del nuovo pareggio degli ospiti dopo il 3-2 di De Biagi. La squadra di Venerucci, però, non ha ancora esaurito le proprie risorse, anzi, tra l’88’ e il 90’ piazza l’allungo che fiacca ogni resistenza dello Young: a firmare le reti del 4-3 e del 5-3 sono, rispettivamente, Rubakha e De Biagi. Riscatto immediato anche nel caso degli Under 16 Interprovinciali, che espugnano il campo del Misano per 2-0, effetto delle reti di De Biagi Della Balda e Gritti. Non va altrettanto bene la trasferta degli Under 14 “B”, travolti 9-0 dal Bellaria Igea Marina. Apre Saragoni, accompagnato poi nel tabellino da Giorgetti (doppietta), Baschetti, Ceccarelli, Pari (doppietta) e Canini; in mezzo c’è anche l’autorete di Ricci. Salgono a sette vittorie consecutive gli Under 14 Provinciali “A”, che in occasione della penultima di campionato si fanno bastare una sola rete, quella di Grandoni, per avere ragione dell’Accademia Marignanese. La Vis Novafeltria ribalta il fattore campo nel confronto della categoria Esordienti Provinciali. I giovanissimi Titani cadono nel primo tempo (1-2), nel quale segna Albani, e anche nel secondo (0-3), prima di reagire in maniera veemente nel terzo, terminato con il punteggio di 3-0 grazie alle reti di Maiani e Mirchev, quest’ultimo autore di una tripletta. La quarta frazione è l’unica a chiudersi in perfetta parità: 1-1, con gol sammarinese di Corbelli. Aggregato: 2-3.

SETTORE FUTSAL

Loro malgrado, gli Under 19 rimandano alla prossima volta – che sarà l’ultima, essendo ormai arrivati in coda al campionato – l’appuntamento con il ritorno alla vittoria. Sul parquet del Futsal Russi l’equilibrio dura solo un tempo. Calandrini porta avanti i padroni di casa dopo 2’25’’ effettivi: Laglia pareggia immediatamente, poi, poco oltre la metà di frazione, Mularoni opera un sorpasso che viene vanificato in chiusura da Ferunaj. La ripresa vedrà solo reti locali: quelle di Balanti, che con la sua doppietta fissa il definitivo 4-2.

Campionato Primavera 4, 22. Giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 0-1

LEGNAGO SALUS

Bassi, Castellan (71’ Zanotto), Tonica, G. Veronese (71’ Travaglini), Del Santo, Rigoni, Marchesin, Banse (56’ Giuliari), Barbera (90’ De Bona), Gazzola, L. Veronese (56’ Battistara)

A disposizione: Tomasi, Bellini, Acka, Mavriqi, Casillo, Aleante

Allenatore: Davide Pellegrini

SAN MARINO ACADEMY

Cenci, Zafferani, Bindi, Bugli, Medri (39’ Dell’Amore), Fratticci, Mularoni (75’ Marinucci), E. Della Balda, Marfella, Righi, Protti (75’ Ricci)

A disposizione: J. Casadei, F. Della Balda, Marani, Forcellini, Valentini

Allenatore: Maurizio Rafaiani (Nicola Cancelli squalificato)

Arbitro: Fabio D’Ettorre di Verona

Assistenti: Massimo Ferrari e Matteo Pellini di Legnago

Ammoniti: Gazzola, Marfella, Tonica

Marcatori: 60’ Marfella

Campionato Under 17 Serie C, 27. giornata | S.P.A.L. – San Marino Academy 1-0

S.P.A.L.

Rabbi, Tony, M. Garzetta, D. Garzetta, Zakaria, Dattilo (55’ Rossini (90’ Annovi)), Osti, Leoni (55’ Neri), Berti (64’ Paiola), Zucchini (55’ Morelli), Straforini (90’ Donattini)

A disposizione: Doronzo, Camarà

Allenatore: Emiliano Corsi

SAN MARINO ACADEMY

Conti; Delvecchio (83’ Mirchev), Baiardi, Pennacchini (70’ N. Tamagnini), Montali, Zavoli (58’ Deronjic), Colombini (46’ Guidi), Meloni, Grandoni, Canarezza (46’ Arcangeli), Molinari (58’ Cavallo)

A disposizione: Baldacci, S. Tamagnini, Raschi

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Alexandru Cudret di Imola

Assistenti: Akram Chaoui di Imola, Antonio Abramo di Bologna

Ammoniti: Guidi, Morelli, Arcangeli, Rabbi

Marcatori: 27’ Straforini

Campionato Under 16 Serie C, 23. giornata | San Marino Academy – S.P.AL. 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Sami, Giuccioli, Balsimelli (75’ Carloni), Tombini (75’ Muccioli), Stefani, Zavoli (65’ Battazza), Valentini (65’ Berardi), Cika (50’ Pala), Marra, Ciacci (75’ Massenzio), Raschi (50’ Pari)

A disposizione: Bucci

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

S.P.A.L.

Bergonzini, Barasi (60’ Bui), Auxilia (41’ Brusa), M. Zanetti, Bertazzo (41’ Zompetta), Bernardinello, Pedriali (41’ Infantocci), Cassetti (75’ Fiorellino), Rusticelli, Siviero, Minotti (61’ Benazzi)

A disposizione: E. Zanetti, Nigro, Bastelli

Allenatore: Eros Schiavon

Arbitro: Davide Andreghetti di Ravenna

Assistenti: Francesco Rubboli e Francesco Ruggiero di Ravenna

Ammoniti: Zavoli, Tombini, Barasi, Siviero, Giuccioli, Sami, Pala

Marcatori: 12’ Siviero, 27’ Marra

Campionato Under 15 Serie C, 27. giornata | S.P.A.L. – San Marino Academy 3-0

S.P.A.L.

Mazzini, Sidero, Prosdocimi, Peli, Dalmonte (65’ Siena), Di Iorio (58’ Morrone), Visentini (65’ Barbirati), Meta (58’ Augello), Paesanti (65’ Chiccoli), Guiducci (58’ Fava), Bresciani

A disposizione: Ferrari, Balboni

Allenatore: Alessandro Viviani

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine (50’ Della Valle), Prendi, Frulli (65’ Renzi), Mazza (27’ Borgelli), Guerra (41’ Piergiacomi), Ionni, Achilli (65’ De Luca), Angelini (50’ Gasperoni), Shehi (41’ Taini), Nicolini, A. Ceccoli

A disposizione: L. Michelotti

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Alessandro Delucca di Bologna

Assistenti: Roberto Maiorana di Faenza, Manuel Vivona di Ravenna

Ammoniti: Dalmonte

Marcatori: 3’ Paesanti, 11’ Guiducci, 30’ Bresciani

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 21. giornata | Futsal Russi – San Marino Academy 4-2

FUTSAL RUSSI

Kadelya, Lopez, Calandrini, Ferunaj, Tassone

A disposizione: E. Zoleo, Tamburini, Balanti, L. Zoleo, Fucci, Benini, Turchetti

Allenatore: Simone Bottacini

SAN MARINO ACADEMY

Rastelli, Lotti, S. Fortunati, Andolina, Dolcini

A disposizione: Laglia, Biordi, Mularoni

Allenatore: Matteo Selva

Arbitro: Matteo Presicce di Imola

Cronometrista: Vincenzo D’Onofrio di Rimini

Ammoniti: Mularoni, Laglia

Marcatori: 2’25’’ Calandrini, 2’56’’ Laglia, 12’42’’ Mularoni, 18’31’’ Ferunaj, 20’45’’ e 36’28’’ Balanti

