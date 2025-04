San Marino Academy. Giovanili: la Primavera 4 chiude sul campo del Legnago Salus

copyright ©SMAcademy/Pierini

SETTORE FEMMINILE

Torna la finestra internazionale femminile e con essa il break dei Campionati di Serie A e B Femminili, oltre a quello Primavera. Pertanto, saranno tre le formazioni dell’Academy in campo in questo fine settimana. A partire dall’Under 17 che sarà di scena ad Acquaviva domenica (ore 10:00) contro l’Imolese. Di lì a mezz’ora inizierà anche la sfida tra Under 15 di San Marino Academy e Riccione, programmata a Faetano.

Domani pomeriggio toccherà invece alle Esordienti impegnate nel Campionato Sammarinese Under 12: alle 15:00 a Falciano la sfida col Cosmos 2.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Ultimo impegno stagionale per la Primavera 4 di Nicola Cancelli, che sfiderà a domicilio il Legnago Salus. La sfida è in calendario per le 15:00 di domani al comunale Bertoldi di Minerbe (VR).

Le altre tre squadre maschili iscritte a campionati di respiro nazionale saranno invece in campo domenica e tutte contro i pari età della SPAL. Nel Ferrarese saliranno Under 15 ed Under 17: i primi giocheranno a mezzogiorno, mentre la formazione affidata a Roberto Di Maio sarà impegnata dalle 14:30. Fattore campo a favore dell’Under 16 di Bonesso, che ospiterà gli Estensi a Dogana con fischio d’inizio programmato alle 12:00.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

L’Under 16 Interprovinciale è l’unica a giocare d’anticipo: già domani è infatti prevista la trasferta al Calbi di Cattolica dove, a partire dalle 18:00, sfiderà il Misano.

Ricco il palinsesto domenicale, che vuole ben cinque squadre in campo dalle 10:30. Di queste, due saranno impegnate fuori confine: si tratta dei Giovanissimi Provinciali B (contro il Bellaria-Igea Marina nel complesso del Pecci) e dell’Under 18 Interregionale (a Ravenna con l’Endas Monti). In Repubblica gli impegni di Esordienti Provinciali (Montegiardino, contro la VIS Novafeltria), Giovanissimi Provinciali A (Fiorentino, contro l’Accademia Marignanese) e Allievi Provinciali (Domagnano, contro lo Young Santarcangelo). L’Under 17 di Venerucci ha giocato il recupero dell’ottava di ritorno ieri, a Bordonchio con il Bellaria-Igea Marina che si è imposto per 5-1: per i sammarinesi la rete della bandiera è stata messa a segno da De Biagi.

SETTORE FUTSAL

Trasferta ravennate per l’Under 19 di futsal, iscritta al campionato nazionale di categoria. Il terzultimo impegno nel torneo, in attesa del recupero col Modena Cavezzo e dell’unica gara in casa ancora di disputare, vedrà i ragazzi di Matteo Selva far visita ai pari età del Russi. La gara è programmata per domenica alle ore 16:00.

Ufficio Stampa