San Marino Academy. Giovanili: la Primavera femminile torna a casa, quella maschile ci resta al pari degli Under 16

SETTORE FEMMINILE

Dopo aver inaugurato il girone di ritorno a Roma, le ragazze della Primavera si preparano ad affrontare un’altra formazione capitolina, la Res Roma, ospite delle Titane di Giacomo Piva sabato alle 15:00 a Domagnano. Prosegue anche il cammino delle Under 17, attese dalla seconda trasferta consecutiva in terra emiliana dopo quella di lunedì scorso sul campo del Fossolo 76. Stavolta sarà la Reggiana a fare gli onori di casa per un incontro che andrà in scena domenica mattina alle 10:00. Sabato pomeriggio, al San Marino Stadium, si terrà la finalissima del campionato Under 12 (fase autunnale), che vedrà opposte Folgore 1 e Cosmos 1. Come avviene da qualche stagione a questa parte, però, anche tutte le altre squadre, compresa quella femminile della San Marino Academy, saranno coinvolte nell’evento-finale, segnatamente in gare amichevoli da disputare in campi ridotti che saranno allestiti sul manto dello Stadium. Si parte alle ore 15:00. Ma anche domenica sarà un giorno-gara per le ragazze di Del Mastro, impegnate nella fase preliminare del torneo regionale (terza giornata). Saranno proprio le ragazze sammarinesi ad ospitare, a Faetano, il triangolare che coinvolgerà anche S.P.A.L. e Riccione. L’evento avrà inizio alle 9:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Reduci dal turno di riposo, le formazioni Under 17 e Under 15 si preparano al ritorno in campo. Il calendario ha in serbo per entrambe una trasferta domenicale in casa dell’Arzignano Valchiampo: alle 12:30 la gara degli Under 15, alle 15:00 quella degli Under 17. La Primavera inaugurerà il girone di ritorno disputando la seconda gara casalinga consecutiva: dopo il Legnago Salus, c’è il Novara sul cammino dei ragazzi di Cancelli, che incroceranno i tacchetti con i pari età piemontesi sabato alle 15:00 a Dogana. Anche gli Under 16 giocheranno la seconda gara interna di fila e anche loro faranno gli onori di casa all’Ezio Conti. Ciò che cambia sono avversario e giorno-gara: la sfida dei ragazzi di Bonesso ai pari età del Vicenza andrà in scena domenica alle 14:30.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Fitto di recuperi il programma delle formazioni regionali e provinciali. Iniziano, in ordine temporale, le due squadre provinciali Under 14: quella di Piselli andrà in visita domani al Misano (ore 17:00), mentre quella di Valentini sarà ricevuta, sempre domani, dalla Stella (ore 17:30). In casa invece le due formazioni “Pro”, anch’esse impegnate nel recupero della 4° giornata di campionato. Gli under 13 di Mastini riceveranno il Modena domenica alle 11:15, eccezionalmente a Montegiardino; gli Under 14 si confronteranno con i Canarini a Montecchio. Anche in quest’ultimo caso si gioca di domenica mattina, ma alle ore 11:00. Non vale come recupero la trasferta degli Under 17 Provinciali, a caccia della terza vittoria consecutiva sul campo della Promosport (domenica, ore 10:30). Gli Under 18 Regionali chiuderanno il girone di andata in casa con l’Endas M. Monti, ospite dei ragazzi di Magnani domenica alle 10:30. Non di campionato ma di coppa si parla nel caso degli Under 16 Interprovinciali: la squadra di Frino, vincente al debutto, cerca la seconda gioia in Coppa Inverno contro la Vis Novafeltria, padrona di casa nel match che andrà in scena domenica alle 10:30. Fermata la striscia negativa con un pari a reti bianche, gli Under 15 Provinciali puntano al ritorno alla vittoria sul campo del Tropical Coriano, che riceverà i ragazzi di Baschetti sabato alle 15:30. Anche questa gara fa parte del novero di recuperi che “affolleranno” il fine settimana. Quest’ultimo, dal punto di vista del calendario di gare, si chiuderà lunedì pomeriggio con il doppio impegno delle formazioni degli Esordienti Provinciali: la squadra “A” sarà impegnata sul campo del Victoria (ore 15:00), mentre la squadra “B” riceverà a Montegiardino il San Lorenzo (ore 16:00).

SETTORE FUTSAL

Cadono dopo tre risultati utili consecutivi gli Under 15, superati ieri, a domicilio, da quel Balça Poggese che ha operato sui giovani Titani anche il sorpasso al secondo gradino della classifica. Ad Acquaviva sono gli ospiti a trovare il primo vantaggio, e lo fanno al pronti-via con Cardone. Quest’ultimo è anche il firmatario del 2-0, che arriva pochi minuti prima che Monti rimetta in partita la San Marino Academy. Si tratta però di un fuoco fatuo, perché il Balça torna ad allungare con Bui e poi, nella ripresa, con Errico, Bertocchi e nuovamente Cardone (tripletta per lui), arrivando al 6-1 finale. Gli Under 19 scenderanno in campo domenica, non in casa come da calendario ma sul campo del Russi, che ha offerto il proprio impianto per ospitare la sfida, stanti le indisponibilità di quelli di San Marino. La gara avrà inizio alle 11:00.

