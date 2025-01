San Marino Academy. Giovanili: le squadre nazionali inaugurano sia il 2025 che il girone di ritorno

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il campionato Primavera 4 ripartirà al termine della prossima settimana. Non così gli altri tornei di respiro nazionale a cui prendono parte squadre della San Marino Academy. Per Under 15 e Under 7 è imminente il ritorno in campo, che coinciderà, oltre che con la prima fatica del 2025, anche con la prima gara del girone di ritorno. Roberto Di Maio e i suoi Under 17 auspicano che le cose possano andare proprio come erano andate all’esordio stagionale, quando il Trento fu battuto dai giovani Titani per 1-0. Questi ultimi faranno gli onori di casa domenica alle 15:00, vale a dire poche ore dopo che gli Under 15, sempre a Dogana, avranno sfidato la stessa compagine trentina; anche i ragazzi di Vanni hanno l’obiettivo di bissare quanto fatto all’andata, quando seppero imporsi per 2-1. Sarà, questo, un cosiddetto lunch match, dato che il fischio d’inizio verrà emesso a mezzogiorno in punto. Inizieranno il 2025 fuori dai confini della Repubblica, invece, gli Under 16, anche loro impegnati nella prima giornata del girone di ritorno e anche loro vincenti all’andata. La formazione allenata da Bonesso sarà ospite del Gubbio domenica alle 14:30.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Fino a qui sono state due vittorie su due e perciò gli Under 16 Interprovinciali hanno in mente solo una cosa: mantenere il loro en plein in Coppa Inverno. La terza prova sarà sul campo del Pietracuta, che attende i ragazzi di Frino domenica alle 10:30. Esattamente alla stessa ora avrà inizio la prima gara del 2025 degli Under 17 Provinciali, chiamati a misurarsi, a Domagnano, con i pari età del Tropical Coriano per la penultima giornata del girone di andata. L’unica partita calendarizzata al sabato nel programma – ridotto – delle formazioni giovanili è quella degli Under 18 Regionali, che inaugureranno il 2025 calcistico ospitando a Dogana il Siepelunga Bellaria; palla al centro alle 18:00.

Ufficio Stampa