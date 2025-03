San Marino Academy. Giovanili: le Titane Under 17 devono solo vincere per sperare ancora nei Quarti

SETTORE FEMMINILE

Prosegue la Fase Intergirone per le Titane Under 17 di Giacomo Piva che dopo la bella vittoria casalinga di settimana scorsa contro il Bologna questo weekend tornerà in campo sempre a Domagnano. Le ragazze guidate da Giacomo Piva se la vedranno sabato con la Cremonese, con calcio d’inizio alle ore 15:00. A due giornate dal termine, le Titane devono vincere per sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale. Attualmente infatti l’Academy è quarta con 7 punti, con quattro lunghezze di ritardo sul secondo posto e sei dal Parma capolista (accedono alla fase successiva solamente le prime due del gruppo). La sfida verrà inoltre trasmessa in diretta su Titani.tv con telecronaca integrale.

Ormai certa della salvezza, la Prima Squadra di Giacomo Venturi chiuderà la sua stagione di Serie B tra le mura amiche di Acquaviva. Avversario è la Ternana, alla quale serve un punto per centrare il secondo posto in classifica e che significa playoff. Si gioca domenica alle 15:00. In campo anche la formazione più giovane, quella delle Under 12, che domenica – a partire dalle ore 10:00 – sarà a Forlì per il 2° Torneo femminile Primavera 2024.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

È scattato martedì sera il Torneo Sarti per la formazione Under 15 di Matteo Magnani. Nella prima sfida, i Titani si portano avanti di due reti nella sfida contro lo United Riccione ma al 23’ si infortuna i portiere dei romagnoli. Il ritardo dei soccorsi ha portato poi alla decisione da parte dell’arbitro di interrompere l’incontro (ancora incerta la data del recupero). Allarme poi rientrato per il giocatore dello United Riccione che ha raggiunto successivamente i suoi compagni negli spogliatoi senza particolari conseguenze.

I Titani di Magnani torneranno poi in campo in questo fine settimana, impegnati ancora nel Torneo Sarti. La prima sfida è in programma questa sera alle ore 20:00 contro lo Junior Cervia mentre la partita successiva è calendarizzata per sabato alle ore 21:30 contro il Forlì. Entrambe le sfide del Torneo Sarti si giocheranno a Martorano (Cesena).

Sabato in campo anche l’Under 17 guidata da Loris Bonesso che saranno di scena a Fiorentino a partire dalle 15:30 nel triangolare con Rimini e Pesaro.

Campionati regionali e provinciali

Dopo la vittoria di scorsa settimana con il Due Emme, nuovo impegno nella Romagna League per l’Under 19 di Venerucci che sabato sarà nuovamente a Dogana per la sfida con il Bakia Cesenatico (calcio d’inizio alle 15:30).

Trasferta vincente per gli Under 17 di Zanotti a Longiano che ieri sera si sono imposti per 2-0 sui padroni di casa della Longianese nel Torneo “Città del Teatro”. Il gol che spezza l’equilibrio arriva subito in avvio (3’) con Loris Mattei poi l’Academy colpisce sul finale di gara (87’) con il subentrato Mattia Tamburini. I ragazzi di Zanotti saranno poi di scena in coppa nella giornata di domenica al “Nanni” di Bellaria per sfidare i padroni di casa del Bellaria Igea Marina. Calcio d’inizio alle ore 10:30.

Impegni di coppa anche per le formazioni Under 15 e Under 14, tutte e tre vincenti nello scorso fine settimana. Sabato sarà la volta dei Giovanissimi B guidati da Valentini che sul sintetico di Montecchio se la vedranno con la Polisportiva Garden (calcio d’inizio alle 15:30). I coetanei Giovanissimi A di Baschetti saranno invece a Viserbella per affrontare la Promosport. Gara in programma lunedì 20 maggio alle ore 17:30.

Gli Under 14 di Piselli scenderanno in campo domenica contro il Bellaria Igea Marina. Appuntamento sul sintetico del “Federico Crescentini” di Fiorentino a partire dalle ore 10:30.

Parte questo fine settimana anche il Torneo “Memorial Flavio Protti”. Tra le 32 squadre della 22° edizione è presente anche la formazione degli Under 13 Professionisti di Mastini impegnata in ben tre incontri previsti tutti per domani – venerdì 17. L’esordio nel torneo è alle 10:30 contro la Fiorentina, poi si prosegue alle 16:30 con la sfida al Cesena per poi chiudere alle 18:00 contro la squadra delle Dolomiti Bellunesi.

Vittoria per gli Esordienti “B” di Astolfi nell’incontro del Torneo Torconca giocato ieri sera. A Cattolica i giovani Titani si sono imposti con un netto 6-0 ai danni dell’Accademia Marignanese: dopo una prima frazione chiusa a reti inviolate, nella ripresa vanno a segno con le doppiette di Celli e Pignatiello e i gol di Celani e Gasperoni.

SETTORE FUTSAL

Dopo l’ultimo impegno dell’Under 21 nello scorso weekend, termina la stagione questo fine settimana anche la formazione Under 19 che domenica sarà al Centro Sportivo Gatteo per sfidare i padroni dei casa del Ceisa. Si gioca alle ore 10:30. I Titani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa mentre l’ultimo scontro tra le due squadre risale allo scorso 23 aprile – terminato con il punteggio di 3-3 sul parquet di Acquaviva.

