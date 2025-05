San Marino Academy. Giovanili: le U17 volano in finale, pareggio in rimonta per gli U19

SETTORE FEMMINILE

Sono serviti i calci di rigore, ma le Under 17 hanno superato anche l’ostacolo San Nicolò, l’ultimo prima della finale. Lo 0-0 dei tempi regolamentari, venerdì scorso, non bastava per assegnare l’ambito pass. Così le padrone di casa e le Titane hanno risolto la contesa dagli undici metri. Il primo tentativo di trasformazione è stato del San Nicolò, e non è andato a buon fine. Lozzi, invece, è rimasta fredda e ha dato il vantaggio alle giovani Biancoazzurre. Vantaggio che non è mai sfuggito di mano. Arianna Forcellini ha messo le mani sul secondo penalty delle piacentine, mentre Padovani portava la San Marino Academy sul 2-0. Da quel momento il San Nicolò non ha sbagliato più, mentre la San Marino Academy registrava l’errore di D’Aguì senza per questo pagare dazio. Paone e Carli hanno fatto centro e finito di scrivere un complessivo 4-3 che fa schizzare le Titane verso la finalissima, programmata per sabato 24 maggio in campo neutro.

SETTORE MASCHILE

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il debutto casalingo in Romagna League si risolve con un pareggio acciuffato in extremis. Il riferimento è agli Under 19, che sabato pomeriggio ospitavano il Misano. Le cose si erano messe male per i giovani Titani: gli ospiti conducevano per 2-0, effetto delle reti di Casali al 6’ e di Cagnoli al 36’. Deronjic accorcia poco prima dell’intervallo e poi, al 6’ di recupero (del secondo tempo) pensa Marfella – dopo l’espulsione di Giuliani – ad evitare quella che sarebbe stata la prima sconfitta post campionato. Sconfitta che invece non riescono ad evitare gli Under 16, anche loro opposti al Misano. I ragazzi di Frino cercavano la terza vittoria su tre in Coppa: vengono invece superati a domicilio nonostante un arrembante finale di gara, dopo che Maiani aveva riacceso le speranze dei Titani; speranze che in precedenza erano state fiaccate dal doppio colpo del Misano, in grado di portarsi sul 2-0 grazie alle reti di Bacchini (12’) e Gaudenzi (22’). La gara era una sorta di spareggio e la sconfitta condanna purtroppo l’Under 16 all’eliminazione. Destino condiviso con gli Under 15 di Baschetti, caduti 2-0 sul campo del Victoria. Le reti arrivano entrambe nel secondo tempo e sono di Drudi e di Frani, quest’ultimo a segno dal dischetto. Umore agli antipodi per gli Under 14 Provinciali di Piselli, che fanno la voce grossa sul campo del River Delfini. La vittoria è in doppia cifra: 10-1. Apre i conti Caddy, seguito da Taddei per il 2-0 del primo tempo. Nella ripresa ci sono le doppiette di Pigniatiello, Grandoni, Trebbi e Petreti, intervallate dalla rete della bandiera a firma di Yaya Sacca. Non riescono a far valere il fattore campo, invece, gli Under 14 di Valentini, che cedono di misura contro il Montescudo: il gol partita lo mette a segno Islamaj al 26’ del primo tempo.

