San Marino Academy. Giovanili: le Under 17 passano anche ad Empoli e prenotano l’Interregionale

SETTORE FEMMINILE

Seconda vittoria su due nel play-off e passaggio del turno in cassaforte per le Under 17. In casa dell’Empoli le giovani Titane raggiungono la doppia cifra, salendo a quota 6 e diventando perciò imprendibili sia per il Cesena che per lo stesso Empoli, mentre l’Arezzo, loro avversario nella prossima ed ultima giornata, potrebbe al massimo scippare loro il primo posto ma non estrometterle dalla Fase Interregionale, dato che a passare sono le prime due di ogni raggruppamento. Terenzi apre le marcature dopo 8’, raggiunta nel tabellino due volte da Demiraj, prima che Ripellino e D’Amelio accorcino le distanze per le padrone di casa. L’assottigliarsi del margine non destabilizza le Titane, che tornano a colpire con Stoico nel recupero del primo tempo e poi altre due volte con Terenzi, altre due con Stoico ed infine con Benedettini e Carli. All’Empoli l’ultima parola sul match: la seconda marcatura personale di D’Amelio, che arriva al 90’, serve ad ultimare il tabellino ma non a sporcare il cammino sin qui perfetto della banda di Giacomo Piva. Un buon risultato esterno anche per le Under 15, ospiti del Femminile Riccione “B”. Le padrone di casa sbloccano l’incontro nel primo tempo con Chirizzi, prima di raddoppiare nella ripresa con Giusini. Penserini accorcia prima del nuovo break, poi la stessa 10 sammarinese si incarica anche della rete del 2-2, che sarà il risultato definitivo. Troppo Cosmos 1 invece per le Under 12, che non trovano la via del gol in nessuno dei tre tempi, tutti appannaggio della formazione avversaria. Le reti sono di Sensoli, Mariotti (tripletta) e Frisoni.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In campo nel week-end solo gli Under 16, di scena in casa della Virtus Verona. Finisce 3-0 per i padroni di casa: apre Badic nel primo tempo e concludono De Rossi e Piccoli nella ripresa.

Campionati regionali e provinciali

Terzo pareggio consecutivo per gli Under 19 Provinciali, ospiti del Morciano. La gara si sblocca molto tardi: all’83’ Semperlotti porta in vantaggio i Titani, raggiunti 5’ dopo da Mariotti. Nel segno della “X” anche gli Under 15 Provinciali di Baschetti, che dopo il 2-2 sul campo del Città di Cattolica impattano 1-1 a Domagnano con la Polisportiva Stella. Vantaggio ospite, con Kovaci, dopo appena 1’ di gioco e pareggio sammarinese al 12’ con Broccoli. Senza vincitori né vinti anche l’impegno dell’altra squadra afferente al campionato provinciale Under 15. Sono proprio i ragazzi di Valentini a sbloccare l’incontro del Campo Don Pippo al 4’ con De Guarrini. La Sanges risponde con il rigore di Cinefra, ma la San Marino Academy ritrova subito il vantaggio con un altro penalty, quello trasformato da Valentini. Prima del cambio campo Bollini scava un solco che la Sanges riuscirà a colmare nella ripresa. Qui segnano prima Garuffi, anche lui dal dischetto, e poi nuovamente Cinefra. Gli Under 14 a nove si arrendono 3-0 sul campo della Polisportiva Garden: i gol sono di D’Innocenzo, Ciriaco e ancora D’Innocenzo. Il medesimo club si aggiudica anche il confronto degli Esordienti Provinciali. In questo caso la formazione “A” della San Marino Academy non trova gol in nessuna delle quattro frazioni di gioco, che terminano 1-0, 1-0, 2-0 e 2-0, per un aggregato di 4-0. La squadra “B” si impone invece sul Riccione. Netta vittoria sammarinese nel primo tempo: il 3-0 è scritto da Rossi, Muraccini e Console. Più risicato il successo della seconda frazione, in cui a fare la differenza è il gol di Celli. Quest’ultimo tornerà a referto anche nell’1-1 del quarto tempo, dopo che il terzo si era chiuso sul 2-1 per il Riccione. A segno per la San Marino Academy, in quel caso, Lahbibi.

Il penultimo impegno di campionato degli Under 14 Professionisti non porta in dote un risultato amico. Il Modena si impone largamente a Montecchio mandando a referto Sharka, Bellei (su rigore), Monari, Ricci e Bertesi. Non va meglio agli Under 17 Provinciali, costretti a loro volta a concedere cinque reti agli avversari di giornata, in questo caso i pari età dello Young Santarcangelo. È però la squadra di Zanotti a sbloccare il parziale dell’Ezio Conti: Pasquali fa 1-0 poco prima della mezz’ora. Podeschi impatta 5’ prima dell’intervallo; poi, nella ripresa, lo Young prende il largo con i centri di Magnani (doppietta), Bartoletti e Sartini.

SETTORE FUTSAL

Il Città del Rubicone fa valere il fattore campo e anche la legge della capolista nel confronto della 19° e ultima giornata Under 19. Non basta, ai giovani Titani, la rete di Rocco Mularoni per chiudere il cammino con un risultato gradito. A quel punto dell’incontro il CDR si era portato sul 2-0 in virtù delle reti di Nardino e Hajjaji; quest’ultimo tornerà a referto nella ripresa, raggiunto da Fadel e Nicoletti per il 5-1 finale. La San Marino Academy chiude comunque con un ottimo terzo posto. Più complicata la situazione della San Marino Academy nella categoria Under 21. Qui arriva la settima sconfitta di fila, in questo caso per mano del X Martiri, che espugna la palestra di Acquaviva con le reti di De Gregorio, Malorzo e Dolcetti.

Campionato Under 16 Serie C, 19. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 3-0

VIRTUS VERONA

Castioni; Perinon, De Rossi, O. Nezha, Berengan (dal 65’ Piccoli), Ndrecka, Franchini (dal 65’ Bovo), Kuqi (dal 73’ Perina), Camassa (dal 73’ Cacciato), Tambara (dal 73’ Leucci), Abdic (dal 55’ Bianchini)

A disposizione: L. Nezha, Cappelletti

Allenatore: Michele Boschini

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Mirchev (dal 78’ Tani), Guidi (dal 65’ Zavoli), Montali, Canarezza (dal 50’ Berardinelli), Colombini, Deronjic (dal 50’ Molinari), Meloni (dal 78’ Markaj), Grandoni (dal 65’ Baldazzi), Pennacchini, Tamagnini

A disposizione: Conti, Delvecchio

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Matto Bellarte di Vicenza

Assistenti: Stefano Marconi e Carmelo Catalano di Verona

Ammoniti: Colombini

Marcatori: 5’ Abdic, 46’ De Rossi, 75’ Piccoli

