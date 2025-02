San Marino Academy. Giovanili: l’Under 16 Interprovinciale a un passo dalla finale di Coppa Inverno

copyright ©SMAcademy/Novelli

ATTIVITÀ NAZIONALE

Dopo due turni casalinghi consecutivi e la sosta prevista di metà febbraio, la Primavera 4 di Nicola Cancelli tornerà in campo a Soave nel primo pomeriggio di sabato. Nel Veronese, a partire dalle 14:30, si giocherà la sfida con i padroni di casa del Caldiero Terme valevole per la 17° giornata di campionato. All’andata terminò 1-1 e, in funzione dell’imminente partita, i Biancazzurrini si augurano quantomeno di riprendere confidenza con il gol, ancora assente nelle tre uscite del nuovo anno. Gare interne, invece, per Under 17 ed Under 15. Gli Allievi di Roberto Di Maio inseguono la quinta vittoria consecutiva all’Ezio Conti, dove sono cadute VIS Pesaro, Trento, Vicenza e Legnago Salus. Domenica alle 15:00 arriverà il Padova. I Biancoscudati rispondono anche al nome della prossima avversaria dei Giovanissimi Nazionali, sempre di scena allo stadio di Dogana. La sfida è in programma eccezionalmente per le ore 12:00 di domenica: il lunch match, per la squadra di Vanni, racchiude l’occasione di infilare il terzo successo in fila dopo quelli di misura su Legnago Salus e sul campo della Virtus Verona. Anche l’Under 16 di Bonesso incrocerà i tacchetti con i Patavini, sempre domenica ed alle 15:00 – ma allo stadio di Acquaviva.

ATTIVITÀ REGIONALE e PROVINCIALE

Si è conclusa sulla soglia della finale di Coppa Inverno la corsa dell’Under 16 Interprovinciali di Giuseppe Frino. Gli Allievi sono usciti sconfitti di misura dallo stadio Spartaco Selva di Riccione, dove si è disputata la sfida in gara unica con l’ASAR Accademia. A far saltare il banco, in favore dei romagnoli, è stato l’acuto di Boccella al 32’. I Biancazzurri torneranno in campo già domenica, quando scenderanno a San Giovanni in Marignano per incrociare l’Accademia Marignanese nella dodicesima giornata di campionato (ore 11:00).

Impegni domenicali anche per gli Under 14 Provinciali di Piselli, che renderanno visita al Real San Clemente (ore 10:30). I coetanei impegnati nel Girone A, invece, anticipano a sabato (ore 15:00) per incrociare a Pietracuta l’omonima squadra di casa. In contemporanea la sfida programmata per l’Under 15 Provinciale di Baschetti, che scenderà a Miramare per affrontare la Dea Rimini. Salendo di età, si profilano all’orizzonte due incontri casalinghi per Allievi Provinciali ed Under 18 Regionali. Questi ultimi attenderanno il Vecchiazzano, con calcio d’inizio programmato a Dogana per sabato alle 15:00. Non saranno in campo prima di domenica mattina (ore 10:30), invece, i ragazzi di Venerucci: a Domagnano arriverà la Polisportiva Stella.

Giocheranno sul proprio campo abituale anche Under 13 ed Under 14 PRO, entrambe impegnate alle 11:00 contro il Carpi. I Giovanissimi di Luigi Di Spirito saranno di scena a Montecchio, mentre gli Esordienti di Mastini a Montegiardino. In tema di Esordienti, si dividono gli impegni entro e fuori territorio le due squadre iscritte ai Campionato Provinciali: gli Esordienti A di Astolfi giocheranno domenica mattina a Novafeltria, per misurarsi con i padroni di casa della VIS (ore 10:30), mentre gli Esordienti B di Campagna ospiteranno a Montegiardino l’Accademia Rimini (sabato, ore 15:30).

ATTIVITÀ FEMMINILE

Con l’attività della Primavera 2 Femminile ai box per la pausa internazionale, l’attenzione è tutta canalizzata sulle tre restanti formazioni femminili battenti bandiera San Marino Academy. Sabato toccherà ad Under 12 ed Under 15: le Giovanissime hanno messo nel mirino l’impegno di sabato sera a Faetano, quando riceveranno la visita della Frugesport in quella che è la seconda giornata della II Fase Regionale di campionato. Raddoppiano gli sforzi, invece, le Esordienti: se sabato pomeriggio è infatti in calendario la sfida di Campionato Sammarinese con il Tre Penne/Tre Fiori, domenica le Biancazzurrine saliranno a Modena per disputare un torneo triangolare con le Canarina padrone di casa e le coetanee del Parma. Davanti al proprio pubblico anche le Under 17 che – sempre per la seconda giornata della II Fase Regionale – affronteranno ad Acquaviva il Fossolo Calcio 76 a partire dalle ore 10:30.

ATTIVITÀ FUTSAL

L’Under 19 Nazionale di Matteo Selva torna a calcare il parquet di Acquaviva: domenica, con fischio d’inizio programmato alle 16:00, i Biancazzurrini incroceranno Villafontana per la 16° giornata. Gli Under 15 iscritti al campionato provinciale, in campo ieri ad Acquaviva dalle 17:15, hanno travolto il Futsal Gatteo con il punteggio di 10-2. Serata da ricordare per Zafferani e Conti, autori di una tripletta a testa. Spingono l’Academy verso la doppia cifra anche Agostini, Zavoli, Bucci e capitan Maiola. Per i romagnoli si iscrivono a tabellino Bimbi per il momentaneo 1-4 e Anniballi quando i Biancazzurrini avevano già agganciato quota dieci.

