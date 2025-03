San Marino Academy. Giovanili: missione compiuta per le Under 17, gli Under 15 pareggiano con la Vis Pesaro

SETTORE FEMMINILE

Doveva essere vittoria e vittoria è stata. Le Under 17 risolvono il derby dell’ultima giornata con un netto 8-0, chiudono il girone da seconde e si qualificano per la Fase Interregionale del torneo. Il Rimini viene colpito da Penserini al 7’ e subito dopo da Terenzi, che prima dell’intervallo si regala altri tre centri personali, partecipando molto più che attivamente ad un 7-0 parziale completato da Fabbri e Padovani. Di quest’ultima anche l’unico gol della ripresa, quello che fissa il punteggio finale.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La Vis Pesaro si prende l’intera posta in palio a Dogana nella categoria Under 17. I marchigiani passano subito con Schirliu e poi raddoppiano al 10’ con Antonelli, prima che Montali, a metà frazione, trovi il modo di accorciare e di rimettere in partita una San Marino Academy che però non riuscirà a completare la rimonta. Vantaggio sammarinese, invece, nella categoria Under 15. La squadra di Vanni colpisce al 44’ con Augusto Ceccoli, salvo essere ripresa una manciata di minuti dopo dalla Vis, che manda a referto il neoentrato Volpi; l’1-1 sarà il risultato omologato dal triplice fischio. Non ci sono gol all’attivo per gli Under 16 in casa della Lucchese. Toscani avanti al 5’ con Marchi, che a strettissimo giro si fa respingere un calcio di rigore da Bucci, ma si riscatta al quarto d’ora mettendo a segno la rete del 2-0. Il sigillo sul successo della Lucchese lo appone Viola nel recupero della seconda frazione.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Si arresta dopo tre vittorie di fila la corsa degli Under 17 Provinciali, superati in casa dall’A.S.A.R. Sono proprio i riccionesi a sbloccare la gara di Dogana con Morini, cui De Biagi risponde al 25’. Immediata replica degli ospiti con Cappellini, cui dà manforte Venturini a ridosso del fischio di fine primo tempo. Nella ripresa, forti della superiorità numerica per l’espulsione del portiere avversario Mazzoli, i ragazzi di Venerucci riescono a risalire fino al 3-3, mandando a referto al 60’ Biordi e al 79’ De Guarrini. Ma all’86’ c’è la doccia fredda: pur sotto di un uomo, l’A.S.A.R. trova le forze per portarsi nuovamente avanti con Venturini, e da lì non concede più nulla. Superati in casa per 4-3 anche gli Under 14 Professionisti, opposti alla S.P.A.L. Pronti-via e De Biagi porta subito avanti la squadra di Di Spirito, ripresa nel giro di pochissimi minuti da Musca. Faccioli completa il sorpasso della S.P.A.L., che però deve fare i conti con un nuovo ritorno dei Titani, in grado di pareggiare i conti sempre con De Biagi. Poco prima dell’intervallo i ferraresi tornano avanti con Ferracini, che poi si incarica anche del 4-2 ad inizio ripresa. La San Marino Academy riesce a dimezzare il ritardo con Mainardi, che colpisce nella parte finale dell’incontro, ma non a ricucire per intero lo strappo. Nella categoria Under 13 Professionisti, la S.P.A.L. si impone complessivamente 4-1 vincendo le prime tre frazioni di gioco con i punteggi di 3-1, 2-1 e 2-0. Le reti sammarinesi sono entrambe di Sensoli, che si ripete anche nel quarto e ultimo tempo, chiuso sul 2-2; l’altra rete dei Titani reca la firma di Chiaruzzi. Sconfitta con beffa per gli Under 18 Regionali in casa del Mezzolara. I ragazzi di Magnani si portano sul 2-0 al 21’, effetto delle marcature di Ugolini e Valentini. Ma il doppio vantaggio non è una garanzia, perchè i padroni di casa sono bravi a mettere sul campo una reazione che si sostanzia con le reti di El Hirch e Barhough (doppietta). Poco dopo aver segnato il 3-2, il numero 17 locale viene espulso, concedendo alla San Marino Academy una superiorità numerica che però – all’atto pratico – non si traduce in alcuna contro-rimonta. Punteggio finale di 3-2 anche per gli Esordienti Provinciali “A” nella gara che aveva aperto il fine settimana delle formazioni giovanili. La sfida al Bellaria Igea Marina si risolve con una sconfitta per i giovani Titani, che impattano 1-1 nella prima frazione (rete di Matteini) e si impongono 1-0 nella terza (a segno Mirchev), salvo arrendersi 1-4 nella seconda (gol di Bianchi) e 3-0 nella quarta.

SETTORE FUTSAL

Troppo Balça Poggese per un’Under 19 presentatasi all’ultimo appuntamento del 2024 a ranghi molto ridotti. I Titani della palla a rimbalzo controllato cedono 5-0 sul campo della formazione bolognese: dopo il 2-0 del primo tempo firmato da Ghebreselassie e Biondi, lo score si completa nella seconda metà di gara per effetto dei centri di Ymeraj e Biondi (doppietta per lui), oltre che della sfortunata autorete di Lotti.

Campionato Under 17 Serie C, 15. giornata | San Marino Academy- Vis Pesaro 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio (dal 46’ Guidi), Mirchev (dall’83’ Baldazzi), Pennacchini (dal 46’ Deronjic), Montali, Baiardi, Molinari (dal 46’ Grandoni), Meloni, Markaj, Canarezza (dal 66’ Raschi), S. Tamagnini (dal 59’ Zavoli)

A disposizione: Baldacci, Podeschi, N. Tamagnini

Allenatore: Roberto Di Maio

VIS PESARO

Mattioli; Branchesi, Cataudella (dal 52’ Cinotti), Tasini, Panzieri (dal 78’ Isidori), Pascucci, Fraternale (dall’86’ Cornacchione), Ciattaglia, Schirliu, Antonelli (dal 52’ Santilli), Cavallo (dal 52’ Rossi)

A disposizione: Ferri, Desimoni, Massi, Campanelli

Allenatore: Vincenzo Varriale

Arbitro: Lorenzo Ghetti di Forlì

Assistenti: Manuel Marani e Norman Libassi di Forlì

Ammoniti: Cataudella, Deronjic, Pascucci, Montali

Marcatori: 1’ Schirliu, 10’ Antonelli, 23’ Montali

Campionato Under 16 Serie C, 13. giornata | Lucchese – San Marino Academy 3-0

LUCCHESE

Combatti; Quiriconi, Palmieri, Graessel, Piazza, Borghini (dall’81’ Vassallo), Marchi (dal 70’ Viola), Giordani, Madda (dal 58’ Fanucchi), Giordano (dal 41’ Eulitte), Onorato

A disposizione: Picchi, Caporale, Branchetti, Damiani

Allenatore: Gian Luca Peselli

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini (dal 65’ Cika), Balsimelli (dal 65’ Guidi), Tombini (dal 65’ Muccioli), Zavoli, Pala, Berardi (dal 53’ Gatti), Carloni (dal 53’ Battazza), Marra, Massenzio, Raschi (dal 29’ Maiani)

A disposizione: Sami, Stefani, Ciacci

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Emanuele Manta di Siena

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca, Simone Mancuso Prizzitano di Pistoia

Ammoniti: Graessel, Borghini, Zavoli

Marcatori: 5’ e 15’ Marchi, 80+1’ Viola

Note: all’8’ Bucci respinge un calcio di rigore a Marchi

Campionato Under 15 Serie C, 15. giornata | San Marino Academy – Vis Pesaro 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine; Prendi, A. Ceccoli, Mazza, Piergiacomi, M. Ceccoli (dal 78’ Frulli), Taini, Ionni (dal 71’ Lepri), Shehi (dal 78’ L. Michelotti), Angelini (dal 71’ Amati), Nicolini (dal 78’ De Luca)

A disposizione: R. Michelotti, Gasperoni, Guerra, Renzi

Allenatore: Dario Vanni

VIS PESARO

Ragni; Montanaro, Rossi (dal 67’ Bressan), Vacchetta, Di Donna, Mencarini, Candieracci, Buscaglia (dal 47’ Volpi), Priev, Gambi, Severini (dal 67’ Magnoni)

A disposizione: Nasoni, Capeci, Diotalevi, Iri, Pagnini, Oliva

Allenatore: Matteo Crisantemi

Arbitro: Matteo Benetazzo di Padova

Assistenti: Aurora Franchi e Filippo Bonollo di Schio

Ammoniti: Di Donna, Gambi, Vacchetta, Angelini

Marcatori: 44’ A. Ceccoli, 48’ Volpi

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 11. giornata | Balça Poggese – San Marino Academy 5-0

BALCA POGGESE

Farina; Biondi, Longobardi, Leoni, Ghebreselassie

A disposizione: Letizia, Manetta, Spanazzi, Ymeraj

Allenatore: Giuseppe Gamberini

SAN MARINO ACADEMY

Mularoni; Lotti, L. Fortunati, Dolcini, S. Fortunati

A disposizione: Fantini, Crescentini

Allenatore: Mattia Casadei

Arbitro 1: Sonia Bolognesi di Fermo

Cronometrista: Antonio Joshua Zarba di Finale Emilia

Marcatori: 7’ 24’’ Ghebreselassie, 19’ 55’’ e 27’ 33’’ Biondi, 24’ 02’’ Ymeraj, 37’ 33’’ aut. Lotti

