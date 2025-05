San Marino Academy. Giovanili: netto successo delle U17 nel quarto di finale; vincono anche U16 e Primavera 4

SETTORE FEMMINILE

In caso di parità al termine dei 90’ ci sarebbero stati i calci di rigore, ma le Under 17 hanno scansato con una certa fermezza quella eventualità. Il quarto di finale contro il Modena si risolve con un netto 8-0 delle Titane di Zaghini: il vantaggio poco prima del quarto d’ora, con Terenzi, che poi tornerà a referto altre quattro volte, accompagnata da D’Aguì (per il 3-0), da Penserini (per il 5-0) e da Padovani (per l’8-0, unica rete messa a segno nella ripresa). In semifinale ci sarà il San Nicolò. Avevano già protetto il terzo posto e quindi giocavano principalmente per allungare la striscia di vittorie: missione ampiamente centrata dalle Under 15, che in casa del River Delfini vanno addirittura in doppia cifra. La doppietta di Andreini è quella che indirizza la partita all’alba del primo e del secondo tempo; poi si scatena Magalotti con un pokerissimo personale, mentre le reti che completano il 10-0 della 13° ed ultima giornata della stagione regolare recano le firme di Terenzi (doppietta) e Cecchetti.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Inizia nel modo migliore l’avventura della formazione Primavera in Romagna League. I ragazzi di Cancelli si impongono 5-1 sul campo del San Lorenzo: il primo tempo si chiude 2-0, frutto delle reti di Arcangeli al 37’ e di Vernazzaro al 43’. Ricci rincara la dose in apertura di ripresa, prima che il San Lorenzo trovi il modo di infilare la porta sammarinese – dal dischetto – con Thabouti. Niente che rovini la concentrazione dei Titani: Baiardi fa 4-1 al 69’ e poi pensa Righi, all’80’, ad apporre il sigillo definitivo sul successo dell’Academy.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Tutte avevano vinto nella prima giornata di Coppa, quasi tutte escono sconfitte dalle sfide della seconda, ad eccezione degli Under 16. In ordine di tempo, la prima formazione a scendere in campo è stata quella degli Under 14 Provinciali di Valentini, unica a giocare fuori casa. Il gol di Rossi, nel finale di partita, serve a rendere meno amaro il pomeriggio di Misano: a quel punto, infatti, i padroni di casa si erano portati sul 6-0, effetto della tripletta di Magalotti e delle reti di Piva, Rimei e Mordiak. Cadono anche gli Under 15 di Baschetti, superati a domicilio dal Città di Cattolica: Tordi e Mancini sono i firmatari del 2-0 di Domagnano. È uno scoppiettante 3-4 quello che matura a Fiorentino, invece, tra le formazioni Under 14 di San Marino Academy e Dea Rimini, Il rigore di Bonci dà il vantaggio ai ragazzi di Piselli, raggiunti al 29’ da Arcangeli. Quest’ultimo si incarica anche del 2-1, che arriva nel recupero di primo tempo. Frisoni pareggia al 3’ della ripresa, ma lo scatenato Arcangeli torna a segno al 63’ per il 3-2 e al 3’ di recupero per il 4-2, vale a dire immediatamente prima che Frisoni faccia un estremo tentativo di rimonta per i padroni di casa – senza esito felice. Come si accennava, l’unica squadra a dare seguito alla vittoria d’esordio è stata quella degli Under 16 di Frino. Larghissimo il successo ottenuto a spese dell’Accademia Marignanese, che riesce a rispondere – con Micheli – al primo vantaggio della San Marino Academy firmato Maiani, ma poi si deve arrendere al prepotente ritorno dei Titani, che prendono il largo con Gritti, ancora Maiani, con le doppiette di Giorgetti e De Biagi Della Balda e poi con Gatti, Cangini, Selva e De Guarrini, mentre, in casa avversaria, era stato Sarti a fare un velleitario tentativo di resistenza. Fronte campionato, gli Under 17 Provinciali hanno concluso il proprio cammino cedendo di misura sul campo del Tropical Coriano: di Vescovelli il gol che ha deciso la gara. Gli Esordienti hanno invece pareggiato contro il San Lorenzo “B”. L’aggregato dice 3-3, ma in realtà sono stati appena due i gol segnati nelle quattro frazioni di gioco: uno di Sitzia – nel’1-0 Academy del terzo tempo – e uno degli ospiti – nello 0-1 del quarto tempo. Le due frazioni precedenti si erano chiuse entrambe sullo 0-0.

