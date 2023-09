San Marino Academy. Giovanili: ottima la prima degli U17, due pari per U14 provinciali e U15

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Partiti decisamente con il piede giusto gli Under 17 nazionali, di scena ieri sul campo della Triestina. Tre punti in tasca per i ragazzi di Bonesso nella prima stagionale, effetto del 3-1 costruito con le reti di Valentini dopo 7’ di gioco e con quelle di Della Balda e Protti, l’uno a segno nella parte finale del primo tempo e l’altro a ridosso del 90’. In mezzo, il gol dimezza-distanze (momentanee) di Osmani, non sufficiente però ai padroni di casa per impedire la vittoria d’esordio dei Titani. Bene anche gli Under 15, impegnati sempre sul campo dei pari età triestini. In questo caso la formazione di Magnani ha fatto ritorno dal Friuli-Venezia Giulia con un punto, frutto del pareggio a reti inviolate. Non è andata altrettanto bene ai ragazzi della Primavera 4, usciti sconfitti dalla trasferta d’apertura in casa del Mantova. I lombardi si sono imposti 2-0, con reti di Sanseverino e De Boni, entrambe realizzate nel secondo tempo.

Campionati regionali e provinciali

Era il fine settimana del debutto stagionale anche per gli Under 13 Professionisti e per gli Under 14 provinciali. Questi ultimi erano gli unici, fra le file delle giovanili biancoazzurre, impegnati fra le mura amiche. A Fiorentino la partita subisce un primo scossone all’11’, quando il portiere biancoazzurro Barulli viene espulso per un intervento un po’ troppo duro in uscita dall’area di rigore. Costretta all’inferiorità numerica, è tuttavia la San Marino Academy a trovare il vantaggio con il potente diagonale di Achilli all’alba del secondo tempo. Il vantaggio resiste appena una manciata di minuti. L’Accademia Marignanese conquista un angolo sul quale l’arbitro individua una spinta che vale l’assegnazione del calcio di rigore. Dagli undici metri Bacchini trasforma, nonostante il tocco di un Gasperoni proteso nella direzione giusta. Finisce 1-1. Il Modena si prende invece i primi tre punti nel campionato Under 13. I Canarini fanno loro la prima frazione di gioco (1-0), salvo impattare nella seconda (1-1), dove a segnare, per l’Academy, è Rosati. Nuova vittoria emiliana nel terzo tempo (2-1, con rete sammarinese di Gualandi) e secondo pareggio di giornata nel quarto, in questo caso a reti bianche. Il risultato complessivo dice 4-2.

Campionato maschile Primavera 4, 1. giornata | Mantova-San Marino Academy 2-0

MANTOVA

Lorenzo; Sanseverino, Corradini (dall’89’ Caffarra), Bottazzi, Alberini, Malavasi, Zaniboni (dal 63’ Mammana), Fuscaldo (dal 46’ Minei), Forante (dal 77’ De Boni), Bovegno (dal 77’ Cavalli), Del Bar

A disposizione: Calciolari, Ronca, Ghiraldi, Follegatti

Allenatore: Gabriele Graziani

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Ugolini (dal 53’ Celli), Biondi (dal 75’ Muratori), M. Ciacci, Medri, Caverzan, Vernazzaro, Giacopetti (dal 53’ Moretti), Molinari (dal 53’ Valli Casadei), Righi (dall’85’ Cervellini)

A disposizione: Chiarabini, F. Ciacci, Gasperoni, Renzi

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Carlo Leali di Cremona

Assistenti: Loris Ruggeri di Cremona e Francesco Oliverio di Mantova

Ammoniti: M. Ciacci, Fuscaldo, Malavasi, Caverzan, Righi

Marcatori: 73’ Sanseverino, 79’ De Boni

Campionato Under 17 Serie C, 1. giornata | Triestina – San Marino Academy 1-3

TRIESTINA

Corbatto; Bonalumi 8dal 46’ Minella), Oppenheim (dal 46’ Esposito), Bossi (dal 72’ Dudine), Sedmak, Visentini, Comelli (dal 46’ Faraci), Pescatori, Osmani, De Panfilis (dal 72’ Massimi), Pittilino (dal 63’ Dimitrijevic)

A disposizione: Blason, Silvestri, Perini

Allenatore: Lorenzo Cernuta

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani, Dell’Amore (dal 63’ Forcellini), Manzi, Marinucci, Battistoni (dall’82’ Giorgi), Bindi (dall’82’ Nicolini), Pasolini (dal 63’ Giorgetti), Protti (dal 90+3’ Faetanini), Della Balda, Valentini (dall’82’ Zavoli)

A disposizione: Pericoli

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Hadis Ate di Gradisca d’Isonzo

Assistenti: Jacopo Cudiz e Manuel Adragna di Gradisca d’Isonzo

Ammoniti: Casadei, Pasolini, Dell’Amore, Bossi, Pescatori, Manzi

Marcatori; 7’ Valentini, 34’ Della Balda, 55’ Osmani, 88’ Protti

Campionato Under 15 Serie C, 1. giornata | Triestina – San Marino Academy 0-0

TRIESTINA

Mehemeti; Toma, Caichiolo (dal 66’ I. Camovic), D. Camovic (dal 41’ Vosca), Burg (dal 77’ Meluzzi), Stepancic, Andreuzzi, Covacevich, Marassi, Velmen, Rutigliano (dal 56’ Biancofiore)

A disposizione: Martin, Barimov, Malemba, Malipaj, Samardzija

Allenatore: Simone Fici

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini (dal 79’ Pala), Battazza, Tombini, Stefani, Giuggioli, Gheno (dal 41’ Cika), Cervellini (dal 60’ Ciacci), Marra, Carloni (dal 79’ Forte), Partisani (dal 71’ Zavoli)

A disposizione: Frisoni, Guidi

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Michele Slavich di Trieste

Assistenti: Christian Chinnici e Nicolò Cusma di Trieste

Ammoniti: Burg, Carloni