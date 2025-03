San Marino Academy. Giovanili: pareggio con beffa per le due Primavera, gli U16 di Frino fanno due su due in coppa

SETTORE FEMMINILE

Secondo pareggio consecutivo per le ragazze della Primavera, impegnate sabato con la Res Roma. Le Titane di Piva sbloccano l’incontro di Domagnano al 10’ con il rigore di Benatti, cui segue a breve distanza temporale il raddoppio di Terenzi. L’espulsione di Falvo alla mezz’ora cambia però le carte in tavola, con la Res che tra il 47’ e il 57’ riesce a ricucire tutto il gap grazie ai centri di Mochi e Gianni. La San Marino Academy trova energie supplementari per andare a riprendersi il vantaggio: Benatti segna un gran gol che illude il gruppo biancoazzurro, ripreso ancora una volta a 6’ dal termine, quando Mochi si coordina per il traversone e invece ottiene un pallonetto che scavalca Gallesio, batte sulla faccia interna del palo ed infine si insacca. Secondo pareggio consecutivo per la Primavera e secondo pareggio consecutivo (con risultato di 2-2, come il precedente) anche per le Under 17, ospiti ieri della Reggiana. Due volte le ragazze di Zaghini vanno in vantaggio – al 5’ con Padovani e al 63’ con Lozzi – ed altrettante vengono riprese dalle padrone di casa, che per l’1-1 mandano a referto Bergonzi e per il 2-2 Battaglia. Il punto consente alla San Marino Academy di agganciare la S.P.A.L. al secondo gradino (le ferraresi erano a riposo), ma ad avvantaggiarsi davvero nel fine settimana è la capolista Riccione, che allunga a +7 sulla coppia di inseguitrici.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Tornano a muovere la classifica i ragazzi della Primavera, ma il 2-2 casalingo con il Novara ha il sapore amaro di un’occasione perduta. La squadra di Cancelli si porta sul 2-0 con il rigore di Marfella e con l’acuto di Ricci, prima che Di Martino, ad un quarto d’ora dal termine, dimezzi per i piemontesi. Piemontesi che all’89’ perdono un uomo (espulso il portiere Pisoni) ma trovano comunque le forze per risalire fino alla linea di galleggiamento: il colpo che salva gli ospiti dalla sconfitta lo piazza ancora una volta Di Martino al 2’ di recupero. C’è invece piena soddisfazione tra le file degli Under 16, che contro il Vicenza ritrovano il successo smarrito alla prima giornata. Anche stavolta, come allora, i tre punti sono frutto di un 2-1. Succede tutto nel primo tempo, con Massenzio a portare avanti i ragazzi di casa e Meneguzzo a pareggiare i conti per il Vicenza. La rete da tre punti arriva al 38’ e reca la firma di Marra. Bottino pieno anche nel caso degli Under 17, corsari sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Dopo il rigore che Cotarba calcia contro la traversa (minuto 74’), i Titani di Di Maio fanno saltare il banco con l’acuto di Simone Tamagnini a 7’ dal 90’. La trasferta veronese è priva del conforto del risultato nel caso degli Under 15, regolati 2-0 dall’Arzignano per effetto dei centri di Marchioro e di Segna, quest’ultimo in rete dal dischetto del rigore.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Si ferma dopo quattro gare la lunga striscia di pareggi degli Under 18 Regionali, ed il risultato maturato contro l’Endas D. Monti non è quello auspicato dai ragazzi di Magnani, costretti a lasciare i tre punti in palio a Dogana per effetto del gol di Andrini. Non si fermano ed anzi continuano a viaggiare a marce altissime gli Under 17 Provinciali, che in casa della Promosport centrano la terza vittoria di fila. Finisce in goleada, con Giardi ad aprire le marcature e De Biagi a raddoppiare, prima che Pasquali, Biordi e nuovamente De Biagi allarghino un divario che la Promosport tenta di assottigliare con la rete di Esposito, cui replica De Biagi per il punto del 6-1 e della tripletta personale. Continuano a vincere anche gli Under 16 Interprovinciali, che fanno due su due nel girone di Coppa Inverno. Stavolta i ragazzi di Frino si impongono in trasferta: la Vis Novafeltria è colpita una prima volta da Gritti, a segno al 7’ su rigore, e poi nuovamente dal 10 biancoazzurro al 75’ per il definitivo 2-0. Seconda vittoria in campionato – a distanza di sette gare dalla prima – per gli Under 15 Provinciali, ospiti del Tropical Coriano, Sono i ragazzi di Baschetti a trovare il primo vantaggio, ma Gaspari impiega poco più di 10’ per rispondere a Simoncini. Di nuovo Academy avanti – stavolta con Borgelli – e di nuovo Tropical in gol con Gaspari. Il terzo tentativo dei ragazzi di Baschetti è quello buono: Achilli fa 3-2 nel recupero, appena un paio di giri d’orologio prima che Borgelli ponga il sigillo sul successo dei giovani Titani. Tornano a vincere anche gli Under 14 Provinciali “A”, che aprono copiosamente i rubinetti in casa del Misano, colpito ben sette volte: le marcature della compagine allenata da Piselli sono di Caddy, Console (doppietta), Frisoni, Bonci (su rigore), Grandoni e Celani. Segnano quasi il doppio gli Under 14 Provinciali “B” sul campo della Stella. La missione di cancellare il k.o. del turno precedente viene compiuta con estremo zelo dai ragazzi di Valentini: oltre alle triplette di Lahbibi e Muraccini e alla doppietta di Petreti, trovano gloria Trebbi, Riciputi, Rossi, Cavalli e Tiddia. Si impone largamente il Modena nella categoria Under 14 Professionisti. La sfida di Montecchio viene inaugurata al 17’ da Sylla, raggiunto nel tabellino da Calzolari e poi, dopo il 2-1 di Selva, anche da Sabbadini, Salvarini, Bonacini e infine da Bylyshi. Canarini vincenti anche nel confronto Under 13, dove però c’è da registrare un pregevole colpo di reni della San Marino Academy nel quarto ed ultimo tempo. Questo si colora di biancoazzurro: il 3-1 – lato sammarinese – è scritto dalla doppietta di Macina e dall’acuto di Righi. Le precedenti tre frazioni erano state invece appannaggio del Modena, che si era imposto 2-0, 1-0 e 2-0. L’aggregato finale recita 3-1.

SETTORE FUTSAL

Gli Under 19 del futsal non riescono a dare continuità al successo esterno della settimana precedente. Il Russi ha la meglio sui ragazzi di Selva, che resistono fino al 3-3 ma poi sono costretti a registrare l’allungo da tre punti da parte degli avversari. Vantaggio proprio del Russi con Ferunaj, cui risponde Laglia. Dolcini completa la rimonta, ma, pochissimo dopo aver segnato la rete del 2-1, è suo malgrado protagonista della deviazione che concede al Russi una nuova parità. Tassone fa 3-2 ma ancora una volta la San Marino Academy trae frutti concreti dalla propria caparbietà: al 3-3 di Luca Fortunati segue però un nuovo vantaggio avversario – quello firmato da Ferunaj – puntellato dagli acuti di Siglioccolo, Ferunaj (tripletta per lui) ed infine Balanti per il 7-3 omologato dalla sirena di chiusura.

Campionato femminile Primavera 2, 10. giornata | San Marino Academy – Res Roma 3-3

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Fabbri, Falvo, Lombardi, Paolini, De Marsico, Benatti (dall’80’ Primavera), Yazici (dall’86’ Girolomoni), Iorio (dal 65’ Spataro), Terenzi, Ceppari (dall’86’ Pitonzo)

A disposizione: Forcellini, Tamagnini, D’Aguì, Lozzi

Allenatore: Giacomo Piva

RES ROMA

Caporro; Gattai (dal 56’ Quadrelli), Salomone, Ciccone, Bruciaferri, Napoleoni, Gatta, Telarini (dal 62’ Attene), Mochi, Gianni, Vitiello

A disposizione: Tarsia, Er Rajaoui, De Sanctis, Castelli, Ponzi, Pavoni, Della Posta

Allenatore: Stefano Fiorucci

Arbitro: Lorenzo Maria Frigo di Parma

Assistenti: Leonardo Rossini di Genova e Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto

Espulsi: Falvo (rosso diretto)

Marcatori: 10’ (rig.) e 75’ Benatti, 16’ Terenzi, 47’ e 84’ Mochi, 57’ Gianni

Campionato Primavera 4, 12. giornata | San Marino Academy – Novara 2-2

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marinucci (dall’80’ Pasolini), Mularoni (dal 50’ Grazioso), Biondi, Zafferani, Fratticci, Bugli, Dell’Amore (dal 73’ Marani), Marfella, Righi, Ricci (dal 73’ Protti)

A disposizione: F. Della Balda, Conti, Valentini, Bindi, Bianchi, Yazici, Valentini, Forcellini

Allenatore: Nicola Cancelli

NOVARA

Pisoni; Silvestri (dal 90’ Gilardi), Velcani, Cofussi (dal 61’ Ceresero), Vischioni, Siciliano, Ndoje (dal 73’ Tijani), Vandoni, Qanaj, Ago (dal 61’ Di Martino), Bosco (dal 61’ Serati)

A disposizione: Lodovici, Mascara, Gioria, Pomoni, Gilardi

Allenatore: Davide Pietro Brambilla

Arbitro: Alessandro Cavalazzi di Lugo di Romagna

Assistenti: Julia Keltoum Jdia e Marco Fabris di Ravenna

Ammoniti: Bugli

Espulsi: Pisoni (rosso diretto)

Marcatori: 56’ rig. Marfella, 67’ Ricci, 75’ e 90+2’ Di Martino

Campionato Under 17 Serie C, 14. giornata | Arzignano Valchiampo – San Marino Academy 0-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Franchetti; Biolo, Tessaro (dal 46’ Zozrzetto), Gori, Giacomello, Zanetti, Fabris (dall’87’ Cenzato), De Munari, Cotoarba, Giannone (dal 65’ Faedo), Fin Giose (dall’87’ Dalla Riva)

A disposizione: Viale, Tovo, Pasquale, Lotto, Pavan

Allenatore: Franco Bonente

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Mirchev, Pennacchini, Montali, Baiardi, Molinari (dal 61’ Deronjic), Meloni, Markaj, Grandoni (dal 65’ S. Tamagnini), Canarezza (dal 77’ Raschi)

A disposizione: Baldacci, Podeschi, Guidi, Zavoli, Baldazzi

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Matteo Valenti di Castelfranco Veneto

Assistenti: Aniello Tomei e Salvatore De Grazia di Verona

Ammoniti: Tessaro, Molinari, Zanetti, Raschi

Marcatori: 83’ S. Tamagnini

Note: al 74’ Cotoarba sbaglia un calcio di rigore

Campionato Under 16 Serie C, 12. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini, Balsimelli, Tombini, Zavoli, Pala, Berardi (dal 70’ Battazza), Cervellini (dal 50’ Carloni), Marra, Massenzio, Raschi (dal 73’ Muccioli)

A disposizione: Sami, Guidi, Cika, Pari

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

L.R. VICENZA

Baù; Kafi (dal 50’ Cazzaro), Pavan (dal 50’ Palmisano), Fontana, Castiglion (dal 76’ Finco), Cristofari, Marin (dal 76’ Zanon), Balzan (dal 70’ Nicoletto), Meneguzzo, Di Benedetto (dal 50’ Martini), Vettoretto

A disposizione: Scialpi, Pomiato, Vasta

Allenatore: Lorenzo Simeoni

Arbitro: Christian Ballardini di Ravenna

Assistenti: Giovanni Rinchiuso e Ashir Ajdinovski di Ravenna

Ammoniti: Carloni, Zavoli

Marcatori: 2’ Massenzio, 16’ Meneguzzo, 38’ Marra

Campionato Under 15 Serie C, 14. giornata | Arzignano Valchiampo – San Marino Academy 2-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Crocco; Russo (dal 78’ Panciera), Ferraro, Baldiotti (dal 51’ Calabretta), Lorenzi, Zordan (dal 62’ Lovato), Pettenuzzo (dal 78’ Tonin), Rodeghiero, Della Motta, Segna, Marchioro

A disposizione: Pinton, Jamaali, Piva

Allenatore: Mirko Piazza

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti; Piergiacomi (dal 74’ Frulli), Della Balda (dal 70’ Renzi), Ionni (dal 56’ M. Ceccoli), Prendi, Angelini (dal 74’ De Luca), Amati (dal 41’ A. Ceccoli), Lepri, Taini (dal 74’ Testoni), Mazza, Nicolini (dal 56’ L. Michelotti)

A disposizione: Azzouine

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Matteo Benetazzo di Padova

Assistenti: Aurora Franchi e Filippo Bonollo di Schio

Marcatori: 33’ Marchioro, 41’ rig. Segna

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 10. giornata | San Marino Academy – Russi 3-7

SAN MARINO ACADEMY

Lotti; Biagioli, L. Fortunati, Dolcini, S. Fortunati

A disposizione: Laglia, Crescentini

Allenatore: Matteo Selva

RUSSI

Santoro; Lopez, Calandrini, Ferunaj, Tassone

A disposizione: Chicu, Tamburini, Balanti, L. Zoleo, E. Zoleo, Lazzarini, Siglioccolo

Allenatore: Simone Bottacini

Arbitro 1: Alessandro Fortunati di Cesena

Cronometrista: Lucia Cerchiara di Rimini

Ammoniti: L. Fortunati, Chicu

Espulsi: Laglia (rosso diretto)

Marcatori: 5’51’’, 36’23’’ e 38’45’’ Ferunaj, 17’05’’ Laglia, 25’40’’ Dolcini, 25’49’’ aut. Dolcini, 28’05’’ Tassone, 31’06’’ L. Fortunati, 37’01’’ Siglioccolo, 39’40’’ Balanti

Ufficio Stampa