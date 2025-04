San Marino Academy. Giovanili: parte benissimo il play-off delle Under 17

SETTORE FEMMINILE

Ricomincia con una bella vittoria contro il Cesena la stagione delle Under 17, impegnate ieri nella prima giornata del play-off. La gara di Domagnano si sblocca in coda alla prima frazione, quando la pressione di Demiraj costringe il portiere cesenate all’errore. All’attaccante biancoazzurra basta un leggero tocco sottoporta per fare 1-0. In capo a 4’ le Titane raddoppiano con il proprio capitano, Anna Benedettini, che dalla distanza, su punizione, calcia con violenza piegando le mani all’estremo ospite. All’ora di gioco il Cesena accorcia con Pedrelli, che batte Forcellini nel tu per tu dopo una fuga irresistibile in fascia. La gara rimane in bilico fino ai minuti di recupero, quando un mani in area manda Benedettini dal dischetto. Il capitano non trema: palla scagliata con violenza sotto la traversa, doppietta personale e primi tre punti nel mini-girone messi in cassaforte dalle ragazze di Giacomo Piva. Domenica scintillante anche per le Under 15, impegnate in casa con la Real Sala Bolognese. Penserini e Lozzi spianano la strada alla formazione allenata da Michele De Mastro già nel primo tempo. Le stesse due giocatrici aggiorneranno lo score fino al 4-0 tornando a segno, una volta a testa, nel secondo (Lozzi) e nel terzo tempo (Penserini). Il Cailungo Azzurro si prende due frazioni su tre, invece, nel confronto Under 12. Le piccole Titane iniziano molto bene: la rete di Giorgia Castello vale il successo biancoazzurro nel primo tempo. La tripletta di Pietro Macina colora di rossoverde il secondo tempo; nel terzo, sono i gol dello stesso Macina e di Ambra Francini a dare il Cailungo la seconda vittoria su tre.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Sconfitta-beffa per i ragazzi della Primavera nel match casalingo con il Legnago Salus. I ragazzi di Cancelli chiudono il primo tempo con in mano un doppio vantaggio, frutto delle reti di Yazici e di Caverzan. Nell’intervallo il Legnago si riorganizza e prima accorcia con Dal Degan, poi colma tutto il divario con Rodella. All’86’ Ciacci vede rosso e la San Marino Academy è costretta all’inferiorità numerica. E al 4’ di recupero gli ospiti trovano il modo di far saltare il banco con la seconda marcatura di giornata di Dal Degan. Sconfitti in casa anche gli Under 16, opposti al Padova. Anche qui il primo vantaggio è sammarinese: sono passati appena 4’ quando Delvecchio trova la maniera di far esultare il gruppo allenato da Andrea Vangelista. Sarà però solamente un’illusione. Carlin pareggia i conti alla mezz’ora di gioco. Poi, al 55’, viene fischiato un rigore di cui si incarica lo stesso Carlin, ipnotizzato dall’ottimo Cenci. Il numero 8 veneto troverà però il modo di farsi perdonare: sua la rete che al 65’ dà il vantaggio al Padova e che, in definitiva, permette alla formazione veneta di espugnare l’Ezio Conti. Gli Under 17 tornano a muovere la classifica pareggiando in casa del Rimini. La sfida è ricca di gol. Si comincia con il vantaggio sammarinese siglato da Protti dopo nemmeno 10’. Aruta e Brocchi ribaltano la situazione prima dell’intervallo, ma al 7’’ Tamagnini riesce a riportare la squadra di Bonesso sulla linea di galleggiamento. Nuovo vantaggio riminese con Battisodo e nuova replica sammarinese con Bugli. Il 3-3 sarà anche il risultato certificato al fischio di chiusura. Trasferta molto complicata invece per gli Under 15. In questa categoria il Rimini vince con un largo 7-0, scritto dalle marcature multiple di Fabrizio Frati (doppietta) e di Illuzzi (tripletta), oltre che da quelle singole di Odino ed Alessio Frati.

Campionati regionali e provinciali

Gli Under 15 Provinciali A si fermano dopo cinque vittorie consecutive ma non perdono la propria imbattibilità nel 2024. È perfetta parità con il Città di Cattolica, avanti al 13’ con Del Medico e ripreso nel recupero del primo tempo da Giorgetti. Gritti, su rigore, firma la rete del sorpasso sammarinese cui Giuffreda replica 7’ dopo. Di segno negativo il fine settimana degli Under 15 “B”, superati in casa dall’Accademia Riminicalcio. Dopo un primo tempo a reti inviolate, Mularoni firma il vantaggio della San Marino Academy, annullato e anzi ribaltato addirittura dagli ospiti con i centri di Buldrini e Iorio. La stessa formazione riminese ha la meglio sulla San Marino Academy anche nella categoria degli Under 14 Provinciali. Fornaciari si incarica del vantaggio rivierasco, rinforzato ad inizio ripresa da Kassi. La Rovere aumenta un divario che i ragazzi di Piselli provano a ricucire mandando a segno Achilli e Francioni. Quest’ultima rete arriva nel recupero, quando il cronometro è ormai il miglior alleato dei riminesi. Finisce proprio 3-2. Gli Under 14 Professionisti cedono invece 2-0 al Cesena. I Bianconeri costruiscono il proprio successo nel primo tempo con il gol di Montebelli e l’autorete di Azzouine. Esce la “X” invece dalla gara interna degli Under 19 Provinciali contro il Verucchio. I ragazzi di Venerucci impattano in rimonta. Gli ospiti infatti scappano sul 2-0 con la doppietta di Zeka prima che i Titani si riorganizzino e colmino tutto il gap con il rigore di Semperlotti e l’acuto di Tumidei. A Semperlotti, nel recupero, sarà comminato anche il cartellino rosso, ma questo non muterà le sorti dell’incontro. Il Sassuolo “B” fa sue tutte e quattro le frazioni di gioco nella categoria degli Under 13 Professionisti. La squadra di Mastini trova la via del gol nella prima e nella quarta frazione, rispettivamente con Selva e De Biagi. I punteggi parziali recitano 2-1, 3-0, 1-0 e 2-1; quello aggregato, 4-0. Identico esito nella categoria degli Esordienti Provinciali. In questo caso il riferimento è alla formazione “A” della San Marino Academy, impegnata sul campo del Città di Cattolica. Nessuna rete all’attivo per i giovani sammarinesi, costretti a registrare un 1-0 ed un triplice 2-0. Anche la formazione “B” deve arrendersi agli avversari di giornata, segnatamente i pari età della Vis Novafeltria. La rete di Gualandi non basta ad evitare il k.o. nel primo tempo, che termina 2-1 in favore dei padroni di casa. Questi ultimi si prendono anche la terza e la quarta frazione, terminate con i punteggi di 3-0 e 1-0. Pirotecnico 4-4, invece, nella seconda. A segno, per la San Marino Academy, Caddy, Innocenti, Gualandi e Angelini.

SETTORE FUTSAL

Cancellano immediatamente il k.o. con l’Aposa gli Under 19. È netta la vittoria dei ragazzi di Selva contro i Celtic Bhoys, regolati 3-0 ad Acquaviva con le reti di Beccari (doppietta) e Littera. Non va altrettanto bene alla San Marino Academy nella categoria Under 21. Qui prevale il Villafontana. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei giovani Titani, che mandano a referto Ballarini e Beccari contro la rete locale di Longhi, valevole per il momentaneo 1-1. Il nuovo pareggio del Villafontana lo firma De Rosa a ripresa inoltrata. In questo caso non ci sarà replica sammarinese, ma altre due reti dei padroni di casa a firma di Busi, di fatto match-winner.

Campionato maschile Primavera 4, 18. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 2-3

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Ugolini, Riccardi (dall’83’ Muratori), Renzi, Ciacci, Caverzan, Gasperoni (dal 73’ Righi), Vernazzaro, Moretti, Biondi (dal 61’ Della Balda), Yazici (dal 61’ Medri)

A disposizione: Chiarabini, Protti, Valentini

Allenatore: Nicola Cancelli

LEGNAG SALUS

Melegari; Marchesin, Rigoni (dal 46’ Acka (dal 90’ Sarr)), Diazzi, Zanotto, Lonardoni, Balbo, Veronese (dall’80’ Mazzola), Rodella, Gazzola, Frison (dal 46’ Dal Degan)

A disposizione: Bajari, Della Rocca, Cordella, Furlani, Petrov, Pasquato, Lovatin

Allenatore: Davide Pellegrini

Arbitro: Alessandro Tassi di Forlì

Assistenti: Chiara Maraldi e Luca Cimatti di Cesena

Ammoniti: Veronese, Ciacci, Vernazzaro, Acka, Biondi

Espulsi: Ciacci (rosso diretto)

Marcatori: 13’ Yazici, 38’ Caverzan, 63’ e 90+4’ Dal Degan, 67’ Rodella

Campionato Under 17 Serie C, 23. giornata | Rimini – San Marino Academy 3-3

RIMINI

Di Ghionno; Casadei, Drudi, Magi (dal 60’ Battisodo), Fiordalisi, Bizzarri, Aruta (dal 68’ Lepri), Conti (dal 68’ Imola), Toni, Brocchi (dal 60’ Blasi), Gambini (dall’88’ Petrini)

A disposizione: Pirini

Allenatore: Michele Pieri

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani (dal 63’ Giorgi), Bindi, Bugli, Marinucci, Battistoni, Forcellini (dal 63’ Mularoni), Pasolini (dal 71’ Zavoli), Protti, Dell’Amore, F. Valentini (dal 71’ Tamagnini)

A disposizione: Baldacci, P. Valentini, Giorgetti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Giorgio Piraccini di Cesena

Assistenti: Pasquale Marchica e Andrea Grazio di Bologna

Ammoniti: Conti, Bizzarri, Battisodo

Marcatori: 9’ Protti, 11’Aruta, 21’ Brocchi, 77’ Tamagnini, 80’ Battisodo, 83’ Bugli

Campionato Under 16 Serie C, 18. giornata | San Marino Academy – Padova 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Zavoli (dal 67’ Tani), Colombini (dal 67’ Montali), Berardinelli (dal 50’ Mirchev), Delvecchio, Meloni, Molinari (dal 41’ Giordani), Deronjic (dal 67’ Pennacchini), Grandoni, Canarezza (dal 41’ Baldazzi), Raschi (dal 65’ Guidi)

A disposizione: Conti

Allenatore: Andrea Vangelista

PADOVA

Pettenello (dal 70’ Melato); Di Giuseppe (dal 55’ Boro), Carlin, Vlad (dal 45’ Carraro), Duminica, Dortit, Trevisan (dal 70’ Destro), Carlin (dal 70’ Pavarin), Barbin (dal 45’ Chiodin), Nalin (dal 55’ Previato), Gardin

Allenatore: Roberto Curci

Arbitro: Riccardo Nuzzo di Forlì

Assistenti: Luca Mainetti e Manuel Marani di Forlì

Marcatori: 4’ Delvecchio, 30’ Carlin, 65’ Carlin

Note: al 55 Cenci para un calcio di rigore a Carlin

Campionato Under 15 Serie C, 23. giornata | Rimini – San Marino Academy 7-0

RIMINI

Mugellesi; Ciaroni, Odino (dal 48’ Celli), Vichi, Arseni, Biagioni (dal 43’ Sammaritani), Pensalfini (dal 48’ Mambelli), Fulvi (dal 65’ Bartolucci), Illuzzi (dal 43’ A. Frati), Casadei (dal 65’ Giovagnoli), F. Frati (dal 48’ Paganini)

A disposizione: Costantini, Boscherini

Allenatore: Francesco Berretta

SAN MARINO ACADEMY

Canarecci (dal 70’ Azzouine); Muccioli, Battazza (dal 70’ Berardi), Carloni (dal 43’ Pala), Stefani (dal 61’ Guidi), Giuccioli, Partisani (dal 70’ Balsimelli), Cervellini (dal 43’ Forte), Marra (dal 61’ Gheno), Ciacci, Raschi

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Federico Corona di Rimini

Assistenti: Christian Ballardini e Marco Fabris di Ravenna

Ammoniti: Ciacci

Marcatori: 1’ e 54’ F. Frati, 24’, 31’ e 46’ Illuzzi, 56’ Odino, 63’ A. Frati

