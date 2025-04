San Marino Academy. Giovanili: partono forte Under 17 e Under 16, primo successo per gli Under 18 Regionali

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Inizia decisamente con il piede giusto il 2025 di Under 16 e Under 17, entrambe vincenti nella gara che segnava anche l’inizio del girone di ritorno. La squadra di Bonesso espugna il campo del Gubbio – peraltro già battuto all’andata – con un 3-1 che ha in Federico Raschi l’autore unico del provvisorio 2-0; dopo la doppietta dell’11 biancoazzurro, i padroni di casa abbozzano un rimonta con Morales, a segno su rigore, cui Marra risponde nel finale di gara, mettendo così definitivamente in ghiaccio i primi tre punti dell’anno nuovo. Come gli Under 16, anche gli Under 17 avevano battuto il Trento all’andata. Nel caso della squadra di Di Maio, il successo con cui inaugurano il 2025 diventa il terzo consecutivo. Questo viene costruito in rimonta: il Trento sblocca l’incontro al 25’ con Said, ma nell’ultimo quarto d’ora della partita la formazione biancoazzurra, padrona di casa, si scatena: prima impatta con Grandoni, poi si prende l’intera posta grazie al rigore trasformato da Markaj. Verdetto maturato in rimonta anche nel caso della gara Under 15; qui, però, si tratta di un verdetto di segno negativo per i colori sammarinesi. I ragazzi di Vanni – che prima della partita hanno esposto una maglia con dedica per il compagno Leonardo Amati, alle prese con un grave infortunio – sbloccano presto l’incontro con Ionni, poi però sono costretti, in avvio di ripresa, a registrare il pareggio trentino dato dall’acuto di Pensasa; la rete che decide le sorti del match la mette invece a segno Marluzzo a 2’ dall’80?.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Viaggia velocissima verso le semifinali di Coppa Inverno la formazione degli Under 16 Interprovinciali, che vincono la terza gara su tre. Stavolta è il Pietracuta a cadere sotto i colpi della banda di Frino, che apre i conti con Gritti, raddoppia con Romiti ed infine chiude il successo a tripla mandata con De Guarrini. Trovano la prima vittoria della stagione, e “vendicano” al contempo il k.o. dell’andata, gli Under 18 Regionali, che si impongono 6-2 sul Siepelunga Bellaria. Protti e Bindi portano la squadra di Magnani sul doppio vantaggio nei primi 10’ di gara; dopodichè, ad allargare la forbice pensano Nicolini, Marani e di nuovo Bindi, prima che il Siepelunga riesca a sporcare il clean sheet di Tassinari grazie a Ventura. Dieci giri di lancetta più tardi c’è anche il 5-2 di Comaio, cui risponde nel finale di gara Protti, anche lui “doppiettista” di giornata come Bindi. Inizia con una sconfitta casalinga, invece, il 2025 degli Under 17 Provinciali. Il Tropical Coriano si impone sui ragazzi di Venerucci con il punteggio di 5-1, frutto della tripletta di Rilad e della doppietta di Vescovelli; in casa Academy, il gol del provvisorio 2-1 era stato messo a segno da Biordi.

Campionato Under 17 Serie C, 16. giornata | San Marino Academy – Trento 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Mirchev, Delvecchio, N. Tamagnini (46’ Canarezza), Montali, Baiardi, S. Tamagnini (66’ Molinari), Deronjic, Markaj (90+3’ Baldazzi), Meloni, Grandoni (77’ Pennacchini)

A disposizione: Baldacci, Podeschi, Zavoli, Guidi, Colombini

Allenatore: Roberto Di Maio

TRENTO

Maliverni, Calza, Battocchi (77’ Manfredi), Eccheli, Marchi (77’ Manica), Chemolli, Ferrari (89’ Leonardi), Said (68’ Carlesi), Fedele, Spingola, Beltrami (89’ Godio)

A disposizione: Simonini, Ardouini, Laratta

Allenatore: Giampaolo Morabito

Arbitro: Simone Topo di Cesena

Assistenti: Ramzi Gallala e Simone Di Bitetto di Ravenna

Ammoniti: Grandoni, S. Tamagnini, Chemolli

Marcatori: 25’ Said, 66’ Grandoni, 84’ (rig.) Markaj

Campionato Under 16 Serie C, 14. giornata | Gubbio – San Marino Academy 1-3

GUBBIO

Foni (75’ Barbanera), Fontinovo (58’ Chirizzi), Cotroneo, Piomboni (58’ Useini), Bartoccioni, Santamaria, Biccheri (75’ Farache), Luchini (41’ Peza), Tosca (75’ Colucci), Morales, Marinangeli (41’ Passeri)

A disposizione: Poeta, Reti

Allenatore: Gianfranco Ceccarani

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Zavoli, Balsimelli (65’ Carloni), Tombini, Stefani, Pala, Valentini (75’ Guidi), Muccioli (58’ Cika), Marra, Ciacci (75’ Cangini), Raschi (75’ Maiani)

A disposizione: Sami

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Paolo Lemma di Foligno

Assistenti: Manuel Lombardi e Idris Khalouki di Foligno

Ammoniti: Luchini, Marra, Peza

Marcatori: 43’ e 50’ Raschi, 53’ (rig.) Morales, 73’ Marra

Campionato Under 15 Serie C, 16. giornata | San Marino Academy – Trento 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti, A. Ceccoli, Della Balda (80’ Renzi), Mazza, Piergiacomi (80’ Gasperoni), Prendi, Nicolini (50’ Lepri), Ionni, Shehi (70’ M. Ceccoli), Angelini (50’ L. Michelotti), Taini

A disposizione: Azzouine, De Luca, Frulli, Testoni

Allenatore: Dario Vanni

TRENTO

Retornaz, Penasa, Segatta (41’ Ravagni), Abbasciano, Augusto, Rossi, Marzullo, Marchesini (76’ Perenzoni), C. Giovannini (41’ Tacconi), Nguyen, Toniolli

A disposizione: Napoliello, Dauti, L. Giovannini

Allenatore: Edoardo Romani

Arbitro: Davide Tamburini di Forlì

Assistenti: Matteo Angelini e Matteo Frasca di Forlì

Ammoniti: Segatta, Nicolini, Ravagni

Marcatori: 7’ Ionni, 42’ Penasa, 78’ Marzullo

Ufficio Stampa