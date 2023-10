San Marino Academy. Giovanili: Primavera 4 corsara a Sassari 

SETTORE FEMMINILE

Debutti vincenti per Under 15 ed Under 17 Femminili, entrambe contrapposte – nelle rispettive avventure regionali – alle pari età del Real Sala Bolognese. Fuori confine la prima stagionale dell’U15, che passa 2-0 grazie agli acuti di Lozzi ed Evangelisti. Le Allieve, in campo all’Ezio Conti di Dogana, hanno invece travolto 13-0 le rosanero. Poker personali per Toraldo e Terenzi, oltre alla doppietta di Demiraj ed alle gioie personali di Yazici, Donati e Paone. Il campionato di Primavera 1 Femminile tornerà il prossimo fine settimana, mentre le Esordienti – impegnate nel Campionato Sammarinese U12 – hanno esordito con due successi ed un pareggio nei tre tempi di gioco. Le reti di Riccardi (doppietta), Castello, Terenzi, Bartoli e Brocculi hanno garantito alle Biancazzurrine i primi cinque punti in classifica contro la Libertas/Domagnano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Non può che esserci la Primavera 4 di Nicola Cancelli in copertina questa settimana. Gli Under 19, infatti, sono tornati con un bel successo da Sassari, dove hanno battuto la Torres padrona di casa col punteggio di 2-0. Le reti, una per tempo, portano la firma di Cervellini e Celli, quest’ultimo partito dalla panchina per assicurare il raddoppio ai Biancazzurri appena sei minuti dopo il suo ingresso.

Tutt’altro che positive, invece, le trasferte vicentine delle altre tre formazioni di carattere nazionale impegnate nel fine settimana. Maturano infatti ampie sconfitte per Under 15 ed Under 16, superate rispettivamente 7-1 e 8-1. Per le squadre di Vangelista e Magnani sono un’autorete di Gesuà e l’acuto di Tombini a valere il punto della bandiera. Gli Allievi Nazionali di Bonesso, sempre opposti ai coetanei del L.R. Vicenza, sono usciti battuti 4-1 nonostante il momentaneo pareggio ad opera di Della Balda.

Campionati regionali e provinciali

Otto le formazioni impegnate nel fine settimana in campionati di portata regionale o provinciale. La Juniores Provinciale affidata a Claudio Venerucci ha travolto in casa lo Young Santarcangelo col punteggio di 5-2. Gara risolta ad inizio ripresa, quando la doppietta di Semperlotti e la stoccata di Baldani hanno portato il punteggio sul momentaneo 5-1, al quale avevano concorso anche Gualtieri in avvio di partita ed Andolina al quarto d’ora. Per i clementini, a segno Parma e Pozzi.

Trasferta negativa, invece, per gli Allievi Provinciali di Zanotti. Il Vis Novafeltria si impone per 4-0, trascinato dalla doppietta di Ciccioni. Altrettante reti sono siglate dal Riccione 1926 per superare gli Under 14 A, che non riescono a rientrare in partita nonostante il gol di Angelini al 63’, per il momentaneo 1-3. Diversamente, possono festeggiare un rotondo successo gli Under 14 A/9, che hanno ricevuto il Morciano. Il risultato finale ha premiato i Biancazzurrini col punteggio di 5-2, ma l’andamento della sfida è stato tutt’altro che comodo. Dopo il vantaggio di Liotta, gli ospiti hanno infatti ribaltato la situazione con Moloni e Miriello, salvo dover registrare la reazione vincente della San Marino Academy, travolgente con Bucci, Castello e Molari – quest’ultimo autore di una doppietta nel giro di tre minuti.

Sconfitta di misura per l’Under 14 PRO, che ieri mattina ha ospitato il quotato Bologna sul sintetico di Montecchio. Felsinei in rete una volta per tempo con Del Bianco e Visintainer, ma costretti a dieci minuti di sofferenza per effetto del gol di Piergiacomi arrivato al 60’. Equilibrato, salvo che per la terza frazione di gioco, il confronto tra Under 13 PRO di Rimini e San Marino Academy. Nei primi due tempi, infatti, è arrivata una vittoria per parte (Rosati in gol per l’Academy), mentre la rete di Selva non è bastata ad arginare la vena realizzativa dei Biancorossi nel terzo periodo, preludio di un tempo conclusivo senza reti. Il punteggio di finale ha premiato i romagnoli per 3-2 (0-1, 1-0, 1-4, 0-0).

Gli Esordienti Provinciali A rimandano a giovedì 12 ottobre il proprio impegno casalingo contro la Dea Rimini (ore 16:00), mentre gli Esordienti Provinciali B impattano con l’Accademia Marignanese. Gialloblù vincenti nel primo e terzo tempo, mentre le altre due frazioni di gioco sorridono ai Titani: per i più giovani tra i Biancazzurrini, le reti sono di Lambibi, Rossi e doppietta di Console. Risultato finale di 2-2 (0-2, 1-0, 0-2, 3-1).

SETTORE FUTSAL

Debutto amaro, nel Campionato U21 per la San Marino Academy futsal. I ragazzi di Matteo Selva hanno esordito al Flaminio di Rimini contro i Biancorossi padroni di casa. Dopo due frazioni piuttosto equilibrate, i romagnoli si sono imposti per 2-0. Poco prima dell’intervallo è Celli a sbloccare il risultato, mentre a cinque minuti dal termine sta a Lorenzo Cecchini – omonimo del pivot sammarinese passato proprio al Rimini in estate – a chiudere i conti.

Campionato maschile Primavera 4, 3. giornata | Torres – San Marino Academy 0-2

TORRES

Petricciuolo; Nunziatini (dall’86’ Deriu), Desole (dal 59’ Virdis), Dieni, Fiori (dal 59’ Puggioni), Mura, Ruggiu (dal 75’ Solinas), Luiu (dal 46’ Alberti), Mudadu, Del Giudice, Leso

A disposizione: Baldazzi, Cabella, Secci, Demontis, Medde, Serra

Allenatore: Marco Sanna

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Valli Casadei, Biondi (dall’87’ Molinari), M. Ciacci, Medri, Caverzan, Vernazzaro, Moretti, Cervellini (dal 72’ Ugolini), Ricci (dal 70’ Celli)

A disposizione: Chiarabini, F. Ciacci, Gasperoni, Muratori

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Marco Ghisu di Sassari

Assistenti: Giulia Bolognesi di Sassari, Marco Fara di Oristano

Ammoniti: Desole, Medri, Cervellini, M. Ciacci, Valli Casadei

Marcatori: 45’ Cervellini, 76’ Celli

Campionato Under 17 Serie C, 3. giornata | LR Vicenza – San Marino Academy 4-1

LR VICENZA

Mocanu; Binotto (dal 60’ Russo), Toscati, Viviani, Priante (dal 46’ Buzzacchera), Zaghetto, Castella, Cortese, Poier (dal 71’ Tirapelle), Picardi (dal 60’ Ciatto), Conzato

A disposizione: Zanella, Munari, Zanini, Bigarella, Righetto

Allenatore: Guido Belardinelli

SAN MARINO ACADEMY

Pericoli; Marani, Dell’Amore (dall’85’ Faetanini), Manzi, Marinucci (dal 70’ Giorgi), Battistoni, Forcellini (dal 70’ Bindi), Pasolini (dall’85’ Zavoli) , Protti (dal 70’ Valentini), Della Balda, Bugli (dall’85’ Monti)

A disposizione: Casadei

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Thomas Vanzini di Verona

Assistenti: Giovanni Visentin e Nereo Sandri di Vicenza

Ammoniti: Pasolini

Marcatori: 2’ Conzato, 31’ Della Balda, 71’ Moscati, 85’ Russo, 86’ Ciatto

Campionato Under 16 Serie C, 2. giornata | LR Vicenza – San Marino Academy 8-1

LR VICENZA

Bianchi; Maniscalco, Gesuà (dal 45’ Giora), Carron (dal 60’ Signori), Catino, Panizzon, Broggian, Tramonte (dal 60’ Rensi), Segradin (dal 57’ Bonetto), Tartaglia (dal 57’ Bertan), Randon (dal 45’ Blal)

A disposizione: Meneghetti, Bolzon, De Benedetti

Allenatore: Lorenzo Simeoni

SAN MARINO ACADEMY

Cenci (dal 66’ Conti); Colombini (dal 41’ Montali), Raschi, Berardinelli, Delvecchio, Mirchev, Podeschi (dal 66’ D’Angeli), Meloni (dal 60’ Molinari), Grandoni (dal 57’ Tamagnini), Deronijc (dal 57’ Coletta), Pennacchini (dal 41’ Canarezza)

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Matteo Valenti di Castelfranco Veneto

Assistenti: Giovanni Pettinato e Kristian Bjeljarevic di Schio

Ammoniti: Meloni, Randon, Raschi

Marcatori: 2’, 55’ e 72’ Broggian, 37’ aut. Gesuà, 48’ Segradin, , 56’ e 62’ Blal, 70’ Bonetto, 77’ Bertan

Campionato Under 15 Serie C, 3. giornata | LR Vicenza – San Marino Academy 7-1

LR VICENZA

Baù; Castiglion (dal 51’ Vencato), Cristofari, Pan (dal 51’ Manzo), Marin, Palmisano, Vettoretto (dal 59’ Tirapelle), Fontana, Meneguzzo (dal 59’ Nicoletto), Balzan, Kafi (dal 59’ Finco)

A disposizione: Scialpi, Zanon

Allenatore: Tommy Del Santo

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 63’ Frisoni); Valentini (dal 70’ Balsimelli), Pala (dal 49’ Muccioli), Tombini, Stefani, Giuccioli, Cika (dal 63’ Gheno), Cervellini (dal 63’ Ciacci), Marra, Raschi (dal 49’ Partisani), Zavoli (dal 49’ Carloni)

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Elia Antonello di Verona

Assistenti: Marco Marodin e Andrea Zambon di Vicenza

Ammoniti: Pan

Marcatori: 15’ e 69’ Balzan, 32’ e 50’ Meneguzzo, 53’ Tombini, 54’ e 63’ Vencato, 65’ Tirapelle

San Marino Academy