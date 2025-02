San Marino Academy. Giovanili: primo punto per gli U14 Professionisti, gli U19 di futsal “sbloccano” Acquaviva

SETTORE FEMMINILE

Il doppio impegno ravvicinato non ha minimamente intaccato i meccanismi delle Under 17, che dopo il successo infrasettimanale sul Fabbrico ne infilano un altro – il quinto consecutivo – a spese del San Nicolò, regolato 4-0 ad Acquaviva: è Terenzi ad aprire e chiudere uno score completato dagli acuti di Padovani e Lozzi, quest’ultima a segno dal dischetto del rigore. E così le Under 17 continuano a rimanere nella scia della capolista Riccione, che ha sempre una partita in più alle spalle rispetto alle ragazze di Zaghini. E come queste ultime, anche le Under 15 si mantengono in serie positiva: il 4-0 imposto al Vecchiazzano è la terza vittoria consecutiva per le Titane di Argilli, che agganciano il Rimini e continuano a tenere il passo della coppia di testa composta da Cesena e Riccione, entrambe con quattro punti di vantaggio. A Faetano apre le marcature Castello, che si ripete anche nella terza frazione con ulteriori due reti, dopo il provvisorio 2-0 firmato, nella seconda, da Padovani. Ed è un fine settimana scintillante anche per le Under 12, che superano complessivamente 3-0 il Cosmos 2 nella seconda giornata del girone di ritorno autunnale. L’acuto di Turchi vale l’1-0 nel primo tempo, mentre il secondo termina a reti inviolate. Nuova vittoria delle giovanissime Titane nella terza e ultima frazione, che si chiude 2-0 grazie ai centri di Magalotti e Riccardi. Il giorno dopo, altro giro di impegni e altri sorrisi larghissimi per le Under 12, impegnate nel preliminare del torneo regionale. Sono state proprio le ragazze di Del Monte ad aggiudicarsi il torneo triangolare ospitato dalla S.P.A.L., chiudendo con 7 punti contro i 6 della S.P.A.L. e i 4 dell’Etica Ludis. Le Titane si sono imposte – al netto del complesso sistema di assegnazione dei punteggi – per 4-3 sulla S.P.A.L. e per 6-2 sull’Etica Ludis.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Non arrivano punti dalle gare delle quattro formazioni iscritte ai campionati nazionali. Gli Under 15 cedono di misura, in casa, ai pari età della Feralpisalò, che si fanno bastare l’autorete di Piergiacomi per sbancare Dogana. Ed è 0-1 anche per gli Under 16 nella trasferta di Pontedera: qui la rete da tre punti, per i padroni di casa, la mette a segno Melotti a ripresa inoltrata. I ragazzi della Primavera 4 riescono invece a trovare la via del gol, ma sono anche costretti a subire una rimonta. Bugli porta avanti la formazione di Cancelli sul finire di primo tempo, ma nella ripresa l’Union Clodiense trova una reazione che le permette di spingersi fino al 3-1, risultato costruito da Rosa e poi da Bartolini, che nell’ultimo quarto d’ora di partita – recupero compreso – segna due gol, il primo dei quali su rigore. Il ritorno in campo dopo il rinvio della gara con l’Union Clodiense (che si giocherà mercoledì 20 novembre) non sorride neppure agli Under 17 di Di Maio, che cadono dopo un pareggio ed una vittoria. La Feralpisalò espugna l’Ezio Conti con un 3-0 inaugurato da Uggeri, che poi si ripete per il raddoppio; lo score di Dogana è chiuso da Inselvini, che segna subito dopo che la formazione lombarda si era ritrovata in dieci uomini per l’espulsione di Citaristi (doppio giallo).

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Gli Under 17 strappano nel finale di gara un pareggio che permette loro di tornare a muovere la classifica dopo due k.o. consecutivi. A Domagnano sono proprio i ragazzi di Venerucci a trovare il primo vantaggio: Casadei segna al 17’, ma Vicedomini impiega appena 7’ per riportare l’Athletic Poggio sulla linea di galleggiamento. Lo stesso numero 7 ospite si incarica anche della rete del sorpasso, che arriva a ridosso dell’ora di gioco. I giovani Titani però non mollano la presa e alla fine i loro sforzi vengono premiati: di Santi l’acuto che, all’89’, inchioda il punteggio sul 2-2. Si ferma invece la striscia positiva degli Under 16 Interprovinciali, che cadono dopo due vittorie. Ad imporre loro questo stop è il Misano, corsaro a Dogana: gli ospiti scappano sul 2-0 parziale grazie alle reti di Fabbri e di Sparaventi. Serve solo a dimezzare le distanze, ma non a cambiare il verdetto della sfida, il rigore trasformato da Gritti. Secondo pareggio nel giro di pochi giorni per gli Under 18 Regionali, che dopo l’1-1 infrasettimanale impattano a reti bianche con il Futball Cava Ronco nell’impegno casalingo del sabato. Gli Under 14 Professionisti centrano il primo punto stagionale, e lo fanno in trasferta. Partita movimentata, quella con il Carpi, inaugurata proprio dai padroni di casa, che al 26’ sfruttano la sfortunata deviazione di Vignali per portarsi in vantaggio, subito però cancellato da Gualandi. Ancora Carpi avanti sul finire di primo tempo, con Antonacci, e ancora San Marino Academy capace di recuperare il terreno perduto. Il punto del 2-2 – risultato che sarà confermato al fischio di chiusura reca la firma di Mainardi. Prosegue lo stato di forma smagliante degli Under 14 Provinciali “A”, che in casa del Rivazzurra mettono in fila la quarta vittoria ed il quinto risultato utile. I ragazzi di Piselli, dopo il vantaggio siglato da Cecchetti, sono costretti ad incassare la rete del pari a firma di Lunardini. Ma questo non intacca la loro determinazione: anzi, nella ripresa tornano a fare la voce grossa, rimettendo la testa avanti con Cascioli e poi puntellando la vittoria con il sigillo di Frisoni, che segna nel recupero. Non riescono invece a trovare continuità, dopo il successo del turno precedente, gli Under 13 Professionisti, superati complessivamente 4-1 dal Carpi, padrone di casa. Gli emiliani non concedono alcuna rete e si prendono tre frazioni di gioco su quattro: la prima (2-0), la terza (2-0) e la quarta (1-0). Entrambe le porte restano inviolate, invece nella, seconda. Neanche gli Under 15 di Baschetti riescono a segnare in casa del Città del Cattolica, che costruisce il suo 4-0 con le reti di Ricci, Mancini, Tordi e Ferri, quest’ultimo in gol su rigore nei minuti di recupero. Come nella categoria Under 16 Interprovinciali, anche in quella degli Esordienti Provinciali il Misano espugna il campo della San Marino Academy, in questo caso quello di Montegiardino. La formazione “B” biancoazzurra non trae profitto, nel primo tempo, dalla rete di Mirchev, dato che il Misano si impone 2-1; discorso opposto invece nella seconda frazione, quando proprio Mirchev dà il successo parziale (1-0) ai Titani. Il Misano però reagisce e si prende i restanti due tempi di gioco, rispettivamente con i punteggi di 1-0 e 2-1. L’ultima rete dei ragazzi di casa reca la firma di Matteini.

SETTORE FUTSAL

Dopo due vittorie esterne, l’ultima delle quali nella domenica precedente, arriva il primo “hurrà” casalingo degli Under 19 di futsal, che regolano 7-2 l’Imolese e si issano nella metà superiore della classifica, scavalcando proprio gli avversari di giornata e agganciando il Modena Cavezzo. La rete di Darnouni illude gli ospiti, perché il ritorno dei ragazzi di Selva è di quelli imperiosi: Cavalli impiega poco tempo (effettivo) per pareggiare, poi Luca Fortunati ed Andolina scavano un margine di sicurezza entro la fine della prima metà di gara. Ma non è finita qui, perchè un’altra rete di Andolina in avvio di ripresa amplia ulteriormente la forbice. Caianiello fa un timido tentativo di rimonta, che viene subito soffocato dai ragazzi di casa. Andolina fa tripletta e poi viene raggiunto nel tabellino anche da Fantini, che chiude i giochi dopo l’autorete di Landi che era valsa ai Titani il provvisorio 6-2.

Campionato Primavera 4, 8. giornata | Union Clodiense – San Marino Academy 3-1

UNION CLODIENSE

Follin; Neodo, Bettin, Lorenzoni (dal 75’ Irrera), Berto, Nordio, Rosa (dal 75’ Carraro), Tila (dal 64’ Vetrano), Bartolini, Tiozzo Pagio (dal 64’ Furlan), Ricciardi (dall’88’ Meneghin)

A disposizione: Penzo, Mantovan, Boscolo Contadin, Grazian, Gabrieli, Garbi

Allenatore: Emanuel Rizzi

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Zafferani, Righi (dal 78’ Mularoni), Biondi (dal 58’ Bianchi), Medri, Valentini (dall’88’ Valentini), Bugli, Vernazzaro, Marfella (dal 78’ Ricci), E. Della Balda, Protti (dal 78’ Grazioso)

A disposizione: Conti, Marani, Marinucci, Fratticci

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Mauro Battistella di Conegliano

Assistenti: Alessandro Di Giovanni e Vincenzo D’Angelo di Chioggia

Ammoniti: Tiozzo Pagio, Valentini, Tila, Biondi, Bartolini

Marcatori: 42’ Bugli, 50’ Rosa, 81’ (rig.) e 90+4’ Bartolini

Campionato Under 17 Serie C, 10. giornata | San Marino Academy – Feralpisalò 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci; Delvecchio, Mirchev (dal 79’ Guidi), Pennacchini (dal 46’ Grandoni), Baiardi, Zavoli, S. Tamagnini, Meloni (dal 79’ N. Tamagnini), Canarezza (dal 70’ Deronjic), Arcangeli, Molinari (dal 60’ Baldazzi)

A disposizione: Cenci, Podeschi, Raschi, Markaj

Allenatore: Roberto Di Maio

FERALPISALÒ

Damioli; Azzini, Ruci, Citaristi, Chiari, Bergomi, Uggeri (dal 65’ Lazzara), Inselvini, Bigatti (dal 79’ Penitenti), Chini (dal 65’ Magli), Marelli (dall’89’ Bogbi)

A disposizione: Finazzi, Benchaffi, Gnutti, Tauoizi

Allenatore: Nicola Ferrari

Arbitro: Matteo Boscherini di Forlì

Assistenti: Mattia Pazzaglia di Cesena e Alberto Felicioni di Forlì

Ammoniti: Canarezza, Arcangeli, Citaristi

Espulsi: Citaristi (doppio giallo)

Marcatori: 13’ e 36’ Uggeri, 73’ Inselvini

Campionato Under 16 Serie C, 8. giornata | Città di Pontedera – San Marino Academy 1-0

CITTÀ DI PONTEDERA

Ficarra; Ramaj (dal 55’ Cattin), Meletti, Culò (dal 75’ Marconato), De Francesco, Romagnoli, Gallucci (dal 75’ Virkì), Bufalini (dal 41’ Simonti), Orcesi (dal 75’ Farruku), Di Gregorio (dal 55’ Magozzi), Bonati (dal 41’ Pjetri)

A disposizione: Fazzi, Porrino

Allenatore: Nicola Nepi

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli, Berardi (dal 60’ Muccioli), Tombini (dal 75’ Balsimelli), Stefani, Pala, Valentini (dal 75’ Guidi), Cika (dal 41’ Massenzio), Marra, Cervellini (dal 60’ Carloni), Raschi (dal 41’ Pari)

A disposizione: Fabbri

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Matteo Martini di Arezzo

Assistenti: Stefano Dore e Leonardo Monetti di Pisa

Ammoniti: Meletti, Tombini

Marcatori: 64’ Meletti

Campionato Under 15 Serie C, 10. giornata | San Marino Academy – Feralpisalò 0-1

SAN MARINO ACADEMY

Michelotti; Prendi, Piergiacomi (dal 72’ M. Ceccoli), Mazza, Della Balda, Angelini, A. Ceccoli, Taini (dal 61’ Lepri), Shehi (dal 72’ Testoni), Nicolini (dal 72’ Frulli), Ionni

A disposizione: Azzouine, De Luca, L. Michelotti, Renzi

Allenatore: Dario Vanni

FERALPISALÒ

Zuaboni; D’Aniello, Zanola, Bonetti, Piccioli (dal 51’ Bonomelli), Trivella (dal 61’ Cissè), Bevilacqua (dal 72’ Pasinetti), Cadeo (dal 61’ Golinelli), Baffoe (dal 51’ Maculotti), Lazzaroni (dal 51’ Sannino), Genovese (dal 72’ Montini)

A disposizione: Fasoli, Sina

Allenatore: Stefano Belussi

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna

Assistenti: Marco Fabris e Tommaso Gambi di Ravenna

Ammoniti: Genovese, Frulli

Marcatori: 15’ aut. Piergiacomi

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 6. giornata | San Marino Academy – Imolese 7-2

SAN MARINO ACADEMY

Crescentini; Lotti, Dolcini, Cavalli, S. Fortunati

A disposizione: L. Fortunati, Andolina, Fantini, Biordi

Allenatore: Matteo Selva

IMOLESE

Sorrentino; Valeck, Mediani, Darnouni, Caianiello

A disposizione: Cavina, Pannozzo, Zannoni, Bazzano, Ruggiero, Landi

Allenatore: Matteo Rinaldi

Arbitro 1: Alessandro Fortunati di Cesena

Cronometrista: Alessandro Concettini di Faenza

Ammoniti: Cavalli, Ruggiero

Marcatori: 3’29’’ Darnouni, 4’38’’ Cavalli, 14’53’’ L. Fortunati, 15’03’’, 22’05’’ e 28’07’’ Andolina, 22’53’’ Caianiello, 32’29’’ aut. Landi, 37’01’’ Fantini

