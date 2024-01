San Marino Academy. Giovanili: ripartono anche le formazioni Provinciali; in diretta Primavera 1 e Under 14

SETTORE FEMMINILE

Sarà un fine settimana tutto casalingo quello che attende il settore femminile. Oltre alla Prima Squadra, anche la Primavera sarà chiamata a fare gli onori di casa. Nel caso delle ragazze di Zaghini, quello di domenica sarà il secondo match consecutivo da disputare fra le mura amiche dopo quello con l’Inter. Il Parma farà visita alle giovani Titane per la prima giornata del girone di ritorno. Si gioca alle 14:30 e la gara sarà trasmessa in diretta, senza costi, su Titani.TV.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Lo scorso fine settimana mancava all’appello la Primavera, ma, nel prossimo, l’agenda delle formazioni iscritte ai campionati nazionali sarà davvero completa. La squadra di Cancelli vivrà la sua ‘prima’ del 2024 nell’impianto di casa, ossia l’Ezio Conti di Dogana, dove sabato (ore 14:30) riceverà il Mantova. Gli Under 17 e gli Under 15, sullo stesso impianto, sfideranno i pari età della Triestina. Entrambe le squadre giocheranno domenica. I più giovani saranno di scena alle 10:30, mentre i più grandi alle 14:30. Gli Under 16, come la settimana scorsa, giocheranno in trasferta. A riceverli sarà il Lumezzane, contro il quale i ragazzi di Vangelista incroceranno i tacchetti a partire dalle 14:30 di domenica.

Campionati regionali e provinciali

Si arricchisce decisamente il programma delle formazioni regionali e provinciali rispetto al week-end passato. Allora erano in campo solo gli Under 13 Professionisti, che questa domenica saranno di scena a Fiorentino (ore 11:00) contro i pari età del Rimini. Gli Under 15 Provinciali di Baschetti si preparano ad esordire in questo 2024 con l’idea di cancellare il k.o. – il primo dopo una lunghissima serie di risultati amici – con cui si sono congedati dall’anno solare passato. I giovani Titani saranno in visita al Tropical Coriano domenica alle 10:30. Contemporaneamente sarà emesso anche il fischio d’inizio della gara degli Under 15 Provinciali di Valentini, loro reduci da un bel successo (per 4-0) ottenuto prima di Natale. Missione continuità, dunque, nel match casalingo che li vedrà opposti al Corpolò. Sempre alle 10:30 della domenica inaugureranno il proprio 2024 anche gli Under 14 Provinciali, di scena eccezionalmente ad Acquaviva contro il Bellaria Igea Marina in un confronto che sarà trasmesso in diretta su Titani.TV. Alle 16:00 del sabato toccherà invece agli Under 14 a nove fare gli onori di casa – in questo caso a Montegiardino – nei riguardi dei pari età del Meldola. Gli Allievi Provinciali riprenderanno il proprio cammino fuori casa, segnatamente sul campo dell’Athletic Poggio, dove cercheranno di dare seguito al successo (anch’esso esterno) ottenuto prima della sosta contro la Sanges. Si gioca domenica alle 10:30.

SETTORE FUTSAL

A caccia di continuità anche gli Under 21 del futsal, che dopo aver esordito nel nuovo anno aggiudicandosi il derby con il Rimini, puntano a ripetersi in trasferta a spese dello Young Santarcangelo, che li attende domenica pomeriggio alle 16:00. Niente impegni Under 19 per la San Marino Academy in questo fine settimana.

