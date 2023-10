San Marino Academy. Giovanili: riscatto prepotente dei ragazzi del futsal, gli U16 riprendono il Rimini nel recupero

SETTORE FEMMINILE

Due gare e due vittorie per le Under 17. In casa della Reggiana le ragazze di Piva mantengono spalancati i rubinetti del gol, esattamente come era avvenuto nella gara d’esordio. Allora fu 13-0, mentre nella prima uscita esterna dell’anno il punteggio finale recita 12-0: apre i conti Yazici, seguita nel primo tempo da Paone, Toraldo, Tamagnini e tre volte da Demiraj. Quest’ultima inaugura la ripresa con altre due marcature (pokerissimo per lei), mentre a completare lo score di giornata pensano di nuovo Toraldo e due volte Terenzi. Non riescono invece a dare seguito alla vittoria d’esordio le Under 15, superate a domicilio dall’Imolese, che trova nel terzo tempo, con Paoletta, il gol da tre punti. Domenica senza punti anche per le ragazze della Primavera, in visita al Sassuolo. Dopo un primo tempo a reti bianche, è Girotto ad inaugurare lo score, seguita da Perselli e da Poje Mihelic per il 3-0 finale. Nella seconda giornata del Campionato Sammarinese Under12, larga delle Titane nel match contro il Cailungo Bianco. In gol Castello (poker), Forcellini (tripletta), D’Angeli (tripletta), Bartoli, Terenzi e Magalotti.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Tornano a muovere la classifica gli Under 17 di Bonesso, padroni di casa nella sfida contro il Trento. Il punteggio – 1-1 – è frutto di un botta e risposta fra i due numeri 9 nello spazio di appena 4’: vantaggio di Protti al 23’, risposta di Marques al 27’. Un punto anche per gli Under 16 di Vangelista, bravissimi a rimontare il Rimini da una situazione di 0-2. I Biancorossi si portano infatti sul doppio vantaggio prima dell’intervallo grazie alla doppietta di Arlotti. I Titani avviano le procedure di avvicinamento con Meloni – che al 62′ si vede respingere un calcio di rigore ma poi è lesto a ribadire il pallone in rete – e successivamente le completano con Molinari, il cui acuto arriva al 2’ di recupero. Non va altrettanto bene agli Under 15, due volte in vantaggio sul Trento e sempre recuperati, fino a subire il gol del 2-3 che non troverà repliche fino al fischio di chiusura. È Raschi a mettere la firma sull’1-0 biancoazzurro dopo 21’. Il Trento pareggia con Zribi sui titoli di coda di prima frazione, ma poi subisce il nuovo vantaggio dell’Academy, al 4’ della ripresa, ad opera di Marra. Qui la formazione trentina trova le risorse non solo per riportarsi sulla linea di galleggiamento, ma addirittura per sorpassa. Il 2-2 lo firma Nervo, il 3-2 Penasa.

Campionati regionali e provinciali

Seconda vittoria consecutiva per gli Under 19 Provinciali di Venerucci, che superano in casa il San Lorenzo grazie alla doppietta di Semperlotti. Il 5-2 imposto a domicilio alla Promosport è invece il primo successo stagionale per gli Under 15 provinciali di Baschetti. La gara comincia in salita per questi ultimi, colpiti nel primo tempo da Costantini prima e da Todescato poi. I Titani si riorganizzano nell’intervallo e nella ripresa arriva una reazione veemente. Gasperoni e De Biagi Della Balda si occupano dell’operazione pareggio. Raggiunto questo, lo slancio dei ragazzi di Baschetti non si quieta, anzi aumenta: negli ultimi 10’ abbondanti di gara arriva il sorpasso – sempre con Gasperoni – e poi le reti della sicurezza a firma di Giorgetti e Gritti.

Tre punti anche per gli Under 15 Provinciali di Valentini. I gol di Salvati e Guarini, unitamente ad un’autorete avversaria, danno l’illusione di una mattinata tranquilla per la San Marino Academy, che invece deve ben guardarsi dal ritorno del Verucchio. La doppietta di Boubagra riapre una contesa che però i giovani Titani mantengono nelle proprie mani fino al fischio di chiusura, festeggiando con il secondo successo su due la prima gara stagionale disputata sul campo di casa, ossia quello di Domagnano. Molto più larga la vittoria degli Under 14 Provinciali a 11, letteralmente scatenati sul campo del Rivazzurra “B”. Unica nota stonata per la squadra di Piselli, aver sporcato il clean sheet proprio sui titoli di coda del match. La rete di Celli non toglie nulla, però, alla grande prestazione dei Titani, che mandano in gol tre volte De Luca, due Mularoni, e una Muccioli, Achilli e Guerra. Punteggio ancora più largo per gli Under 14 a nove nel pomeriggio della 3° giornata di campionato. A cadere sotto i colpi dei Titani, a Montegiardino, è l’Union Sammartinese, superata dai centri multipli di Macina (doppietta), Bonifazi (doppietta), De Luca (doppietta) e Mularoni (doppietta), oltre a quelli singoli di Molari e Volpinari.

Devono rimandare l’appuntamento con i primi punti stagionali gli Allievi Provinciali, superati a domicilio dalla Stella. Quest’ultima dà un chiarissimo indirizzo alla sfida già nel primo tempo con le marcature di Annibali, Del Prete, ancora Annibali e Di Sarno, mitigate da quella di Ugolini. Quest’ultimo, nella ripresa, guida il tentativo di risalita dei padroni di casa firmando altri due centri. Sul 3-4 e con 10’ più recupero da giocare tutto sarebbe riaperto, ma è la Stella a trovare nuovamente la via del gol proprio nell’extra-time, mandando a referto altre due volte Di Sarno per il 6-3 finale. Anche gli Under 14 Professionisti restano a zero punti dopo tre giornate. La squadra di Vanni cade sul campo della Reggiana, che si impone per 4-1. Primo tempo già di chiarissima impronta emiliana con i gol di Chiacchio e Propato, quest’ultimo autore di una doppietta. Il rigore di Nicolini al 52’ assottiglia uno svantaggio che torna a farsi triplo nel recupero, quando è Gader a mettere il punto esclamativo sul successo della Reggiana. Stesso avversario ma condizioni di campo opposte nel campionato degli Under 13 Professionisti. La squadra di Mastini affrontava i pari età della Reggiana in casa propria, a Fiorentino. Qui matura un 3-1 ospite frutto delle tre vittorie conseguite fra il secondo ed il quarto tempo di gioco (3-0, 3-0 e 2-0), mentre il primo era andato ai giovani Titani (2-1) grazie alla doppietta di Selva.

Doppia gara nel week-end lungo per gli Esordienti Provinciali “A”, opposti giovedì alla Dea Rimini e ieri mattina al Città di Cattolica. In entrambi i casi i giovani Titani sono stati costretti a cedere – nel punteggio complessivo – agli ospiti. La Dea ha chiuso con un 3-1 frutto dei successi nel primo (1-0), nel secondo (1-0) e nel quarto tempo di gioco (2-0), mentre la San Marino Academy si era imposta 1-0 nel terzo grazie al gol di Celli. Ieri è finita invece 4-2 per il Città di Cattolica: vittorie ospiti nelle prime due frazioni (2-1 con gol sammarinese di Frisoni e 1-0) e doppio 0-0 nelle ultime due.

SETTORE FUTSAL

I ragazzi dell’Under 21 hanno cancellato con gli interessi il k.o. d’esordio in casa del Rimini Calcio a Cinque. Ieri mattina, alla prima casalinga, la squadra di Matteo Selva ha superato lo Young Santarcangelo con un torrenziale 10-1. Ad aprire le marcature, suo malgrado, è stato il portiere ospite Stasi, poi hanno pensato Barbano e Laglia a dare un margine relativamente sicuro alla San Marino Academy prima del cambio campo. Nella ripresa la produzione biancoazzurra si è intensificata: Barbano è tornato ad iscrivere il suo nome nel tabellino, seguito dai due Mularoni, Rocco e Nicolò, fra le cui marcature si è inserito il santarcangiolese Giacalone per il punto del provvisorio 1-5. Niente che abbia minato le sicurezze dei Titani, alla fine in grado di raggiungere la doppia cifra per effetto dei centri di Valentini, di Dolcini (doppietta) ed infine di Lotti.

Campionato femminile Primavera 1, 3. giornata | Sassuolo – San Marino Academy 3-0

SASSUOLO

Tortora; Pede, Vargova, Stankova, Guerzoni (dal 57? Picchirallo), Petrillo, Perselli (dall’85? Milani), Poje Mihelic, Girotto (dall’85? Hoxhaj), Tonali (dal 68? Venturelli), Rufolo (dal 57? Bonibaldoni)

A disposizione: Di Nallo, Cataldo, Benatti, Dubravica

Allenatore: Davide Balugani

SAN MARINO ACADEMY

Basile, Spataro, Giannotti (dall’82? Falvo), Bruciaferri, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (dal 65? Luccaroni), Rizzi (dal 65? Ceppari), Gianni (dal 58? Yazici), Cuciniello (dall’82? Penta)

A disposizione: Gallesio, Paolini, Balsimelli, Saruba

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Francesco Ennio Gallo di Bologna

Assistenti: Federico Luccisano di Taurianova, Roberto Lembo di Valdarno

Marcatori: 52’ Girotto, 58’ Perselli, 87’ Poje Mihelic

Campionato Under 17 Serie C, 4. giornata | San Marino Academy-Trento 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Marani (dal 60’ Bindi), Dell’Amore (dal 60’ Monti), Manzi, Marinucci, Battistoni, Forcellini (dal 60’ Giorgi), Pasolini (dall’84’ Faetanini), Protti, Bugli (dall’84’ Zavoli), Valentini (dal 60’ Mularoni)

A disposizione: Pericoli, Nicolini, Valentini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

TRENTO

Simonini; Calzà, Palushi, Slomp, Sonn, Angeli, Mazzurana, Mahecha, Marques, Rossi (dal 65’ Frizzi), Stankov

A disposizione: Olivieri, Stenico, De Martini, Fedrizzi, Degasperi, Dezulian, Ongaro

Allenatore: Gabbiano Santin

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna

Assistenti: Mattia Pazzaglia di Cesena, Vincenzo D’Onofrio di Rimini

Ammoniti: Bugli, Calzà, Mazzurana, Giorgi, Faetanini, Protti

Marcatori: 23’ Protti, 27’ Marques

Campionato Under 16 Serie C, 3. giornata | Rimini-San Marino Academy 2-2

RIMINI

Perazzi; L. Cenci, Fabbri, N. Lombardi (dal 58’ Scirocco), L. Lombardi, Manzi (dal 76’ Fontemaggi), Mataj, Nava, Cellarosi, Arlotti (dal 58’ Eco), Foschi (dal 53’ Molfetta)

A disposizione: Pirini, Badioni, Cristiani, Celani, Gnassi

Allenatore: Filippo Masolini

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio (dall’80’ Guidi), Raschi, Pennacchini (dall’80’ Colombini), Mirchev, Montali (dall’80’ Zavoli), Tamagnini (dal 66’ Molinari), Meloni, Grandoni, Berardinelli (dal 41’ Coletta), Deronjic (dall’80’ Baldazzi)

A disposizione: Conti

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Piefrancesco Rossi di Forlì

Assistenti: Manuel Marani e Matteo Angelini di Forlì

Ammoniti: Meloni, Montali

Marcatori: 27’ e 36’ Arlotti, 62’ Meloni, 80+2’ Molinari

Campionato Under 15 Serie C, 4. giornata | San Marino Academy-Trento 2-3

SAN MARINO ACADEMY

Frisoni; Valentini (dal 76’ Muccioli), Battazza, Tombini, Pala (dal 66’ Guidi), Zavoli (dal 51’ Gheno), Cika (dal 76’ Berardi), Giuccioli, Marra, Carloni (dal 51’ Ciacci), Raschi (dal 51’ Partisani)

A disposizione: Bucci, Balsimelli

Allenatore: Matteo Magnani

TRENTO

Goller; Campagna (dal 51’ Kravchuk), Casagrande, Olaru, Scaia, Rossi, Penasa (dal 62’ Canestrini), Curzel, Zribi (dal 79’ Magi Galuzzi), Longhi (dal 51’ Veizi), Nervo

A disposizione: Caset, Corona, Donati, Kirizzi, Taissir

Allenatore: Gianluca Voltolini

Arbitro: Lorenzo Zannoni di Cesena

Assistenti: Giorgio Piraccini e Joel Armando Njieukam di Cesena

Ammoniti: Casagrande

Marcatori: 21’ Raschi, 38’ Zribi, 49’ Marra, 51’ Nervo, 62’ Penasa