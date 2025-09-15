San Marino Academy. Giovanili: senza punti la prima trasferta di U15 e U17

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Inizia senza il conforto del risultato la stagione degli Under 15 e degli Under 17. Le formazioni di Vanni e Nicolini erano ospiti della Virtus Verona, che nella categoria più giovane si impone 2-1, con Selva che risponde solo nel recupero al doppio vantaggio dei locali costruito sul gol di Veratti e sull’autorete di Francioni. Cedono di misura anche gli Under 17; in questo caso è solo un gol a fare la differenza: quello che Perbellini segna a 3’ dal 90’.

Campionati regionali e provinciali

In campo nel fine settimana anche gli Under 18 Regionali, ospiti dello Young Santarcangelo. La netta vittoria dei Canarini (8-1) è aperta e chiusa da Tassinari; nel mezzo, altre tre doppiette: quelle di Semprini, Vescovelli e Buxhaku. Di Biordi l’unica marcatura sammarinese, giunta sul 7-0 parziale.

Campionato Under 17 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 1-0

VIRTUS VERONA

Sassi, Berardelli, Tessari, Prati (80’ Marcolin), Mori (67’ Serban), Passigato, Fiocco, Secondelli (60’ Guerra), Nezha (67’ Zoccatelli), Bruni (67’ Perbellini), Bronzato (60’ Neri)

A disposizione: Bidense, Cordioli, Artosin

Allenatore: Sebastiano Monese

SAN MARINO ACADEMY

Savoretti, Valentini (77’ Berardi), Giuggioli (70’ Tombini), Cervellini (70’ Zavoli), Stefani, Sammaritani, Muccioli (58’ Magnani), Bucchi, Pedrelli (58’ Giovagnoli), Ciacci, Raschi (77’ Balsimelli)

A disposizione: Bucci, Giorgetti, Pala, Tombini

Allenatore: Davide Nicolini

Arbitro: Gianmarco Garziera di Bassano del Grappa

Assistenti: Aniello Tomei e Davide Marai di Verona

Ammoniti: Valentini, Fiocco

Marcatori: 87’ Perbellini

Campionato Under 15 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 2-1

VIRTUS VERONA

Erigozzi, Busetto (41’ Rigo), Fidale, Gelio (55’ Peruzzi), Campostrini, Fuscello (55’ Olivieri), Dima (55’ Bodurri), Sinico, Costea (65’ Zambelli), Tremante (41’ Brognara), Veratti (41’ Carifi)

A disposizione: De Vito, Lamberti

Allenatore: Daniele Bidese

SAN MARINO ACADEMY

Morri (73’ Celli), Francioni (53’ Bonci), Frisoni (41’ De Biagi), Gobbi (53’ Selva), Celli (63’ Ricci), Orioli (22’ Babboni), Berardinelli (73’ Muraccini), Ugolini (41’ Taddei), Mainardi, Baldacci (63’ Grandoni), Gualandi

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Filippo Tezza di Verona

Assistenti: Lindomar Santos Dias e Salvatore De Grazia di Verona

Ammoniti: Olivieri

Marcatori: 32’ Veratti, 42’ aut. Francioni, 80+2’ Selva

