San Marino Academy. Giovanili: sfida d’alta classifica per i ragazzi di Baschetti

SETTORE FEMMINILE

Saranno trasferte lunghe e prestigiose quelle di Prima Squadra e Primavera in questo weekend di metà dicembre. Le ragazze di Giacomo Venturi saranno di scena domenica a Cuneo (calcio d’inizio alle ore 13:00) per la sfida di Serie B femminile con il Freedom: entrambe appaiate a quota 6, sono in cerca di punti preziosi per morale e classifica. Le Titane della Primavera invece affronteranno a Vismara (MI) le ragazze del Milan Women. La partita è in programma sempre domenica ma alle 14:30. Saranno lontano dal Titano anche le Under 17, di scena a San Zaccaria contro il Ravenna Women. La squadra di Giacomo Piva viene dal netto successo sul Montanara Calcio e vuole mantenere la testa del campionato prima della sosta. Si gioca sabato alle ore 16:00. Ravenna che sarà avversario anche delle ragazze Under 15 ma questa volta sul Titano: la squadra di Del Mastro domenica sarà infatti a Faetano alle 10:30 in cerca di riscatto dopo la sconfitta dello scorso turno con il Cesena. Fase finale per le Titane dell’Under 12 che sabato saranno al San Marino Stadium per disputare le ultime sfide della Fase Autunnale: alle 15 affronteranno il Cailungo Azzurro mentre alle 15:50 in programma la partita con la Juvenes-Dogana.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Vuole tornare al successo la Primavera 4 che sabato tornerà tra le mura amiche di Dogana per affrontare il Giana Erminio. All’Ezio Conti infatti i Titani avevano trovato l’ultima vittoria con il Novara, salvo poi cedere una settimana fa a Trento. I Lombardi sono attualmente sesti con una lunghezza in più sulla squadra di Cancelli. Il calcio d’inizio della sfida è per le 14:30. Sfide casalinghe anche per le altre due formazioni nazionali impegnate nel fine settimana. Sarà infatti l’Albinoleffe l’avversario dell’Under 17 e Under 15: i Titani di Magnani apriranno la sfida domenica alle 12 a Dogana mentre quelli più grandi di Bonesso proseguiranno alle 15:30 sempre sul sintetico dell’Ezio Conti. A riposo la formazione Under 16 di Vangelista.

Campionati regionali e provinciali

Non vuole fermarsi la formazione degli Under 15 Provinciali “A” di Baschetti: i Titani sono in striscia positiva da ben dieci turni e reduci dalla bella vittoria in rimonta lo scorso turno con la Marignanese. Nell’unica trasferta delle squadre del reparto provinciale e regionale i ragazzi di Baschetti domenica saranno di scena a Riccione per la gara d’alta classifica con l’A.S.A.R. (calcio d’inizio alle ore 10:30): i Titani sono infatti al quarto posto del girone A, un solo punto dietro i riccionesi e a quattro dalla vetta del Cattolica. I pari età Provinciali “B” di Valentini resteranno invece in Repubblica per la gara con il Victoria: appuntamento domenica alle 10:30 sul sintetico di Domagnano. Stesso orario e giorno per i ragazzi di Piselli dell’Under 14 “A” in campo a Montecchio contro il San Lorenzo. Il ricco programma domenicale prevede anche le sfide casalinghe di Under 13 Professionisti e Esordienti “A”: i primi, guidati da Mastini, sfideranno il Modena a Fiorentino alle ore 11:00 alla ricerca dei primi punti stagionali; saranno invece a Montegiardino i ragazzi di Campagna per la sfida al Riccione (si gioca alle 9:30). Resteranno a riposo le formazioni Under 19 di Venerucci, Under 17 di Zanotti Under 14 “a 9”.

SETTORE FUTSAL

Entrambe impegnate in questo weekend le due formazioni del settore futsal: esordiranno sabato alle 21:00 sul parquet di Acquaviva i ragazzi dell’Under 19, di ritorno da uno scoppiettante 5-5 con il Sassuolo. In campo sempre ad Acquaviva ma domenica mattina alle 10:30 l’Under 21 che se la vedrà con il Forlì, dietro all’Academy di due lunghezze. Ai Titani il successo manca da oltre un mese (7 novembre con il Città del Rubicone).

Ufficio Stampa