San Marino Academy. Giovanili: U16 a punteggio pieno al “Carlo Brigo”; domenica il quarto di finale

SETTORE FEMMINILE

Nessuna formazione giovanile femminile in campo nel fine settimana. Martedì 30, invece, le Under 13 ospiteranno a Faetano l’Alta Valconca “B” per la 13° giornata del torneo misto. Palla al centro alle 15:30.

SETTORE MASCHILE

Attività Nazionale

Formazione Primavera in campo martedì per la terza giornata del Memorial “Carlo di Fabio”. I ragazzi di Cancelli incontreranno il Meldola all’antistadio di Forlì con l’obiettivo di cancellare la sconfitta d’esordio contro il Cava Ronco. Fischio d’inizio alle 19:00. Nuove date per il Trofeo Sarti cui prendono parte gli Under 15 di Belluzzi, i quali affronteranno il Bakia Cesenatico lunedì alle 19:00 (stadio Benedetti di San Vittore) e poi il Pianta giovedì 1° giugno alle 20:00 (campo sportivo di Martorano). Sarà un doppio impegno ravvicinato anche per gli Under 16: la squadra di Magnani scenderà in campo domenica mattina alle 10:00 (stadio Carlo Brigo di Morciano) per il quarto di finale del torneo “Carlo Brigo” contro l’Accademia Riminicalcio, traguardo ottenuto anche grazie al successo di mercoledì scorso contro il Morciano, un 3-1 scritto dalla doppietta di Protti e dalla rete di Marani dopo il provvisorio vantaggio della squadra di casa firmato Rinaldi. L’espulsione nel finale di Luca Pasolini è l’unica nota stonata di un pomeriggio nel quale la formazione di Magnani ha potuto festeggiare il passaggio del turno da capolista del girone a punteggio pieno. Lunedì 29 maggio gli Under 16 torneranno immediatamente in campo per la terza giornata della Cattolica Cup: loro avversario sarà il K-Sport Montecchio, con cui incroceranno gli scarpini allo stadio Calbi alle 17:00.

Attività Regionale e Provinciale

Come gli Under 16, anche i Giovanissimi Provinciali hanno giocato in mezzo alla settimana. I ragazzi di Baschetti erano impegnati nella 7° giornata della Coppa Primavera. 2-2 il punteggio finale di Domagnano: Vantaggio del Tropical Coriano dopo 5’ con Crisafulli e raddoppio al 12’ della ripresa con Rigucci. La San Marino Academy replica a strettissimo giro con Tani, prima di impattare a 8’ dal termine con Baldazzi. Ora gli Under 15 si preparano alla giornata numero 8, da vivere anche stavolta fra le mura amiche di Domagnano. Avversario dei Biancoazzurri sarà l’Academy Cattolica, che salirà sul Titano domenica mattina. Palla al centro alle 10:30. Saranno in campo oggi, invece, gli Under 14 provinciali a nove, impegnati nel torneo “Nicholas Del Bianco – Simone Sanchioni”, ospitato al campo sportivo di Mondaino. La prima delle tre gare in programma sarà alle 17:35 contro lo United Riccione; seguiranno le sfide al Del Conca (18:10) e all’Alta Valconca (19:50). In serata le finali per il 3° posto (20:15) e per la conquista del trofeo (20:50), seguite dalle premiazioni. Il giorno successivo i ragazzi di Valentini saranno a Fiorentino per la sesta giornata della Coppa Primavera. Loro ospite, il Tropical Coriano. Si gioca alle 16:00. Coppa Primavera e Tropical Coriano anche nell’agenda degli Under 17 provinciali, che però affronteranno i pari età romagnoli domenica mattina a Montecchio, con fischio d’inizio fissato alle 10:30. Un’ora dopo, gli Esordienti Provinciali se la vedranno con la Juvenes-Dogana – in una sorta di derby – al 2° torneo “Valle del Marecchia” organizzato dall’USD Corpolò. Quest’ultima formazione terrà a battesimo il torneo alle 10:00 sfidando l’altra partecipante, l’Athletic Poggio. Alle 15:30 la “finalina” e alle 17:00 la finalissima. Lo stesso gruppo squadra aveva esultato nell’infrasettimanale al torneo Mattia Allegrini. I giovani Titani hanno infatti superato 3-2 il Misano, mercoledì, grazie ai centri di Tesei (doppietta) e Muccioli. Rimanendo nella medesima fascia di età, oggi gli Under 13 Professionisti affrontano i due impegni della fase a gironi dell’11° Torneo Internazionale “Città di Rimini”. Nel Gruppo E, oltre alla San Marino Academy figurano anche Empoli e Atletico SPM. Le due avversarie dei Titani si sono affrontate questa mattina alle 9:30. Oggi pomeriggio, alle 15:00, la sfida fra la San Marino Academy e l’Atletico. Alle 17:00, invece, San Marino Academy – Empoli. Sabato 27 maggio le sfide della seconda fase, stabilite sulla base dei risultati odierni. La terza ed ultima fase, completata dalla finalissima, si snoderà fra la mattinata ed il pomeriggio di domenica 28.