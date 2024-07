San Marino Academy. Giovanili: Under 12 in campo per la Fase Regionale, gli Under 16 giocano l’ultima in casa col Trento

SETTORE FEMMINILE

In dirittura d’arrivo la regular season di campionato per le Under 12, che dopo aver sfidato lunedì la Virtus si preparano ad anticipare al venerdì l’impegno della 14° e ultima giornata. In quest’ultimo caso le giovani Titane incroceranno gli scarpini con il Tre Fiori/Fiorentino, come detto venerdì. La location d’eccezione sarà quella di Montecchio, mentre il fischio d’inizio sarà emesso alle 17:30. Lunedì è arrivato un 1-3 complessivo nella sfida contro la Virtus, che si è aggiudicata la prima (1-0, gol di Bullini) e la terza frazione di gioco (sempre 1-0, a segno Baldani), mentre la seconda si è conclusa in perfetto equilibrio: l’1-1 è stato il frutto del botta e risposta fra Giada Brocculi e Burgal. Ma la settimana ricchissima delle ragazze di Argilli non si esaurisce con i due impegni sul fronte interno. L’ottimo cammino condotto nella Fase Interprovinciale del campionato italiano (nella quale le Titane hanno chiuso al primo posto del proprio girone) ha schiuso loro le porte della Fase Regionale. Le sfide del girone a quattro squadre si giocheranno tutte sabato presso il Centro Sportivo “Filippetti” di Riale, in località Zona Predosa (BO). Il mini-torneo avrà inizio alle 15:00 e comprende, oltre alla San Marino Academy, Sassuolo, Riccione e Parma. La vincente approderà alla Fase Interregionale. La concomitanza con gli impegni della Nazionale sammarinese Under 16 al Torneo di Sviluppo UEFA ha reso necessario il rinvio della sfida fra Parma e San Marino Academy relativa alla Fase Interregionale Under 17. Le Ducali faranno gli onori di casa il 10 maggio alle 15:00. Regolarmente in campo nel fine settimana, invece, le ragazze della Primavera, che per la 21° e penultima giornata ospiteranno a Domagnano il Milan. Si gioca a Domagnano alle 15:00 di domenica.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Esauriti gli impegni di campionato della Primavera 4, in campo nel fine settimana ci andranno Under 17, Under 16 e Under 15. I ragazzi di Vangelista saranno li unici a fare gli onori di casa: il Trento farà loro visita a Dogana domenica alle 15:00 per l’ultima giornata del torneo. Gli Under 15 e gli Under 17 saranno invece impegnati in casa dell’Albinoleffe. Sia la squadra di Bonesso che quella di Magnani giocheranno domenica: iniziano i più giovani con la sfida dell’ora di pranzo (13:30); a seguire gli Under 17 (ore 16:00).

Campionati regionali e provinciali

Come per gli Under 16, anche per gli Under 19 Provinciali e gli Under 17 Provinciali si avvicina il capolinea di campionato. La formazione di Venerucci andrà a far visita domenica all’Athletic Poggio (ore 15:00) mentre quella di Zanotti sarà impegnata in casa, non a Montecchio ma eccezionalmente a Domagnano. In questo caso sarà la Sanges a sfidare i giovani Titani. Si gioca domenica alle 10:30. Non sarà l’ultima ma la penultima per gli Under 14 Provinciali, anche loro attesi da un impegno casalingo. L’impianto di Fiorentino farà da cornice alla sfida fra i ragazzi di Piselli e il Verucchio, domenica alle 10:30. In arrivo la ‘prima’ al Torneo Torconca per gli Esordienti Provinciali, che lunedì, a Cattolica, inizieranno il proprio cammino sfidando il Gabicce Gradara. Si gioca nel serale, vale a dire alle ore 20:00.

SETTORE FUTSAL

Pronti a riscattare la sconfitta d’esordio in Coppa Emilia-Romagna gli Under 21 del futsal. Rinviata la gara contro lo Young Santarcangelo, i ragazzi di Selva si preparano ad affrontare la sfida della terza giornata del girone. Lo faranno nel Palazzetto Flaminio di Rimini, dove ad attenderli troveranno proprio il Rimini Calcio a 5. Fischio d’inizio alle 10:30 di domenica.

