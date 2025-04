San Marino Academy. Giovanili: volano Primavera femminile e Under 17 nazionali

SETTORE FEMMINILE

Migliore ritorno in campo non si poteva immaginare per le ragazze della Primavera, che superano in trasferta la capolista Cesena (imbattuta fino a sabato), allungano la striscia di risultati utili consecutivi e si arrampicano fino alla terza posizione della graduatoria, scavalcando il Bologna e agganciando la Res. Sono proprio le Titane di Piva a sbloccare la partita di Gatteo: Benatti infila la porta bianconera poco dopo la mezz’ora, il Cesena pareggia all’ora di gioco ed infine, al 68’, Primavera piazza l’acuto che vale il ritorno al successo dopo due pareggi di fila e che permette al gruppo biancoazzurro di inaugurare il 2025 con una potente iniezione di adrenalina. È molto diverso invece l’esito della prima gara delle Under 17 al play-off. Il Riccione espugna lo stadio di Acquaviva con un rotondo 6.0, che ha in Urbinati (poker) e Moretti (doppietta) le uniche due marcatrici.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 17 non vogliono saperne di fermarsi. In casa della Triesina arriva la quarta vittoria consecutiva dei ragazzi di Di Maio, che sloccano l’incontro ad inizio ripresa con il rigore di Meloni, incassano il pareggio di Bandi e poi fanno saltare il banco al minuto 89’ con Arcangeli. Il filotto consente ai giovani Titani di continuare a scalare la classifica fino al centro esatto di quest’ultima: agganciato il Rimini – che condivide quota 23, oltre che con la San Marino Academy, anche con il Trento – e ridotte distanze dalla stessa Triestina, attuale quinta forza del Girone B. Ottengono un buon risultato sul campo degli Alabardati anche gli Under 15 di Vanni: in questo caso è 1-1 il risultato finale, con Achilli a rispondere al vantaggio locale firmato da Valentinuzzi. Fermati in casa, invece, gli Under 16 di Bonesso, che pure sbloccano l’incontro di Dogana con il rigore di Marra, ma poi sono costretti a subire il prepotente ritorno della Vis Pesaro: il pari è di Giuliani, mentre le reti che fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte marchigiana hanno il medesimo cognome ma diverso nome; Giammarco Moretti è il firmatario del 2-1, mentre Edoardo Moretti è colui che fissa il punteggio sul definitivo 3-1. Tutto avviene nel primo tempo. Il Pontedera impone un amaro ritorno in campo ai ragazzi della Primavera, regolati 3-0: doppio rigore dei Toscani (Coviello e poi Benucci) per il 2-0 parziale, che viene ritoccato da Kouadio nel segmento finale di gara.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Uno 0-3 esterno è anche quel che caratterizza il sabato degli Under 18 Regionali, ospiti della Nextgensports. La doppietta di Orioli spiana la strada ai padroni di casa già nei primi 40’; poi pensa Rusmiti a mettere in ghiaccio i tre punti. Non va meglio agli Under 14 Professionisti, di scena in casa del Bologna. Quest’ultimo risolve la (tarda) mattinata scrivendo un 6-0 che ha in Esposito il marcatore più ispirato. Il numero 11 felsineo apre le marcature e poi corona la propria prova addirittura con un poker personale. Ad accompagnarlo nel tabellino sono Tatani e Silipo, mentre di Baldacci è la rete biancoazzurra della bandiera. Bologna d’autorità anche nella categoria Under 13. Il 4-0 complessivo è così strutturato: punteggi di 1-0 nel primo, nel secondo e nel terzo tempo, seguiti dal 4-0 del quarto. Gli Under 15 Provinciali debuttano nel 2025 strappando un buon pari al Rivazzurra, che ad un certo punto si era ritrovato un doppio vantaggio: quello nel risultato e quello numerico. Andando con ordine, l’incontro di Domagnano viene sbloccato dagli ospiti al 5’, quando trova gloria Gennaro. Michelotti si incarica di riportare i Titani sulla linea di galleggiamento; poi, però, ad inizio ripresa, Monti viene espulso per aver causato il calcio di rigore che Marzi trasforma. I giovani Titani però non si perdono d’animo, arrivando ad impattare nuovamente – e definitivamente – con Michelotti, “doppiettista” di giornata.

SETTORE FUTSAL

Non ritrovano un risultato amico gli Under 19 del futsal alla prima casalinga del 2025. Anzi, i ragazzi di Selva sono costretti a cedere 4-1 al Cesena dell’ex Barbano, che è proprio colui che apre i conti dopo 5’31’’ effettivi, seguito nel tabellino dal compagno Strezzella, che con una doppietta porta i Bianconeri sul 3-0 parziale. Nella parte finale del primo tempo Andolina prova a riaprire i giochi, ma alla rete del 5 biancoazzurro non segue una rimonta. Anzi, nellla seconda metà di gara è il Cesena che torna ad aggiornare il risultato beneficiando di una sfortunata deviazione di Fantini.

Campionato femminile Primavera 2, 11. giornata | Cesena – San Marino Academy 1-2

CESENA

Bardi, Amadei (56’ Mazzotti), A. Fabbri, Casadei, Magalotti, Bersani (86’ Toni), Calogiuri (52’ Rocchi), Rossi, Lopez, Dumitru, Pedrelli (86’ Tassi)

A disposizione: Camprini, Bigoni, Adnani

Allenatore: Maurizio Benedetti

SAN MARINO ACADEMY

Forcellini, S. Fabbri, Spataro, Lombardi, Paolini, De Marsico, Benatti (90’ Paone), Yazici, Iorio (80’ Carli), Terenzi (60’ Primavera), D’Aguì

A disposizione: Gallesio, Pitonzo, Olivieri

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Daniele Gippetto di Reggio Emilia

Assistenti: Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto, Serafino Marchei di Ascoli Piceno

Marcatori: 32’ Benatti, 60’ Dumitru, 68’ Primavera

Campionato Primavera 4, 13. giornata | Pontedera – San Marino Academy 3-0

PONTEDERA

Strada, Zanatta, Maiello, Benucci, Fokou, Santini, Kouadio (80’ Carlesi), Mannucci, Blè (65’ L. Puppato), Coviello (83’ T. Puppato), Iacopini (80’ Bicchierini)

A disposizione: Busi, Goretti, Gaggioli, Bisogno, Puccioni, Vitillo, Fetahu

Allenatore: Oliviero Di Stefano

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Zafferani, Mularoni (63’ Della Balda), Vernazzaro, Medri (78’ Marani), Fratticci, Bugli, Bianchi (46’ Marinucci), Protti (55’ Marfella), Righi, Yazici (55’ Ricci)

A disposizione: Cenci, Valentini, Bindi, Forcellini

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Luca Alessandro Avelardi di Livorno

Assistenti: Filippo Giuntoli di Pistoia, Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli

Marcatori: 15’ rig. Coviello, 45’ rig. Benucci, 79’ Kouadio

Campionato Under 17 Serie C, 17. giornata | Triestina – San Marino Academy 1-2

TRIESTINA

Fajt, D’Aniello (46’ Gojanovic), Esposito, Faraci, Ferranti, Izzo, Di Lauro (53’ Bandi), Saccani (89’ Velner), Davanzo (89’ Crisci), Lubrano (46’ De Marco), Minenna (54’ Covacevich)

A disposizione: Korreshi, Stepancic, Andreuzzi

Allenatore: Simone Benecchi

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Delvecchio, Baiardi, Pennacchini (76’ N. Tamagnini), Montali, Mirchev, Deronjic (65’ Guidi), Meloni, Markaj, Grandoni (76’ Molinari), Canarezza (62’ Arcangeli)

A disposizione: Baldacci, Zavoli

Allenatore: Roberto Di Maio

Arbitro: Giacomo Trotta di Udine

Assistenti: Carmine Rufrano di Maniago, Alessandro Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo

Ammoniti: Mirchev

Marcatori: 49’ rig. Meloni, 71’ Bandi, 89’ Arcangeli

Campionato Under 16 Serie C, 15. giornata | San Marino Academy – Vis Pesaro 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Sami, Zavoli, Balsimelli (55’ Guidi), Tombini (77’ Cika), Stefani, Pala, Valentini (55’ Carloni), Massenzio (55’ Cervellini), Marra, Ciacci (77’ Bacciocchi), Raschi (77’ Cangini)

A disposizione: Bucci, Amoretti, Gatti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

VIS PESARO

Mattioli, Renzi (64’ G. Bruno), Carnaroli, Tosi (64’ Marzi), Pascucci, Borselli, G. Moretti (75’ Bostrenghi), Cela (55’ Birsigotti), E. Moretti (75’ Di Dona), Cerbini, Giuliani (55’ M. Bruno)

A disposizione: Nitai, Bellucci

Allenatore: Marco Marchetti

Arbitro: Marco Belluta di Ravenna

Assistenti: Christian Ballardini e Cristian Randi di Ravenna

Ammoniti: Cela, Giuliani, Marzi, Marra, Di Dona

Marcatori: 6’ rig. Marra, 8’ Giuliani, 30’ G. Moretti, 34’ E. Moretti

Campionato Under 15 Serie C, 17. giornata | Triestina – San Marino Academy 1-1

TRIESTINA

Sartoris, Dedej, Silvestri, Valentinuzzi, Di Benedetto, Del Puppo, Bidussi (42’ Iavazzo), Del Degan (42’ Pacarizi), Gava, Tullio, Lubrano

A disposizione: Gosdan, Totano, Rutigliano, Ulamovic, Leban

Allenatore: Luca Tendindo

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine, A. Ceccoli, Della Balda (65’ M. Ceccoli), Mazza, Piergiacomi, Prendi, Nicolini (45’ Achilli), Ionni (77’ Gasperoni), Shehi (77’ Borgelli), Angelini (65’ Lepri), Taini (77’ Testoni)

A disposizione: R. Michelotti

Allenatore: Dario Vanni

Arbitro: Alessandro Mazzocco di Gradisca d’Isonzo

Assistenti: Angelica Sfiligoi e Christian Terracciano di Gradisca d’Isonzo

Marcatori: 20’ Valentinuzzi, 64’ Achilli

Campionato Nazionale Under 19 di futsal, 13. giornata | San Marino Academy – Futsal Cesena 1-4

SAN MARINO ACADEMY

Fantini, Lotti, Andolina, L. Fortunati, Dolcini

A disposizione: Biordi, Crescentini, Mularoni, S. Fortunati

Allenatore: Matteo Selva

FUTSAL CESENA

Danesi, Ait Maoluk, Taviani, Barbano, Strazzella

A disposizione: Guerrieri, Urbini, Venzi, Baravelli, Farneti, Nencini, Casalboni

Allenatore: Davide Elia Ghiotti

Arbitro 1: Alessandro Fortunati di Cesena

Cronometrista: Letizia Fabiola Macca di Imola

Ammoniti: Baravelli, L. Fortunati

Marcatori: 5’31’’ Barbano, 9’05’’ e 10’06’’ Strazzella, 14’59’’ Andolina, 29’13’’ aut. Fantini

