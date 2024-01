San Marino Academy. Giovanili: week-end scintillante per il futsal, l’Inter non fa sconti alle ragazze della Primavera

SETTORE FEMMINILE

Fine settimana complicato per le formazioni femminili. La Prima Squadra esce con uno 0-4 dal campo dell’Hellas Verona Women, mentre le ragazze della Primavera approcciano il 2024 dovendo concedere cinque reti all’Inter. Le Nerazzurre, ospiti ieri mattina a Domagnano, aprono le marcature con il diagonale mancino di D’Elia, a segno al quarto d’ora. Il raddoppio, che arriva a strettissimo giro, è opera di Dicataldo: morbidissimo il pallonetto con cui la numero 11 ospite scavalca Basile. D’Elia fa 3-0 e doppietta personale all’alba della ripresa con un destro stupendo ed inesorabile scoccato dal limite dell’area. Le due reti che ritoccano ulteriormente il punteggio maturano negli ultimi 10’ e sono entrambe a firma di Tironi. Nel primo caso, l’attaccante nerazzurra raccoglie l’assist di Compiani e scavalca Basile con un preciso colpo sotto; nel secondo, è rapida ad avventarsi sulla respinta di Basile successiva alla conclusione di Viviani.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il risultato di 2-1 è il tema comune di tutte e tre le formazioni nazionali impegnate nel fine settimana in gare di campionato. Gli Under 15 cedono con questo punteggio alla Virtus Verona. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio veneto con Filippo, risposta sammarinese con Marra e nuovo vantaggio della Virtus – stavolta definitivo – con Florini poco prima dell’intervallo. Anche gli Under 17 vengono sconfitti per 2-1 dai pari età veronesi. Qui però è la formazione di Bonesso a trovare il primo vantaggio a seguito della sfortunata deviazione di Passigato. La Virtus Verona impiega però poco più di 15’ per mettere a posto le cose. È la doppietta di Baptista, costruita fra il 22’ e il 24’, a valere il ribaltone e, in definitiva, i tre punti per la formazione veneta. Gli Under 16 escono sconfitti dal campo del Trento. Anche qui il risultato finale recita 2-1. Apre i conti la formazione di casa con Fedele, cui Grandoni, appena entrato, risponde in avvio di ripresa. L’ultima parola è però ancora del Trento, che al 65’, con Spigola, piazza il colpo da tre punti.

Campionato regionali e provinciali

La ‘prima’ del 2024 non sorride neppure agli Under 13 Professionisti, usciti senza punti dal campo del Cesena. I giovani Bianconeri si impongono 2-1 nella prima frazione di gioco, vanificando la rete sammarinese a firma di Baldacci. Lo stesso Baldacci si ripete nel secondo tempo e stavolta il gol frutta un risultato utile alla San Marino Academy, perché la frazione si conclude 1-1. Il terzo tempo è ancora appannaggio del Cesena, che vince 1-0. Più largo il divario nella quarta frazione, che termina 7-0 in favore dei padroni di casa. Il risultato totale della sfida è 4-1.

SETTORE FUTSAL

Due gare e due vittorie per il comparto del futsal. La prima di esse matura il sabato sera nel derby con il Rimini. Il 2-1 consente ai Titani di scavalcare il Villafontana (che era a riposo) nella classifica del girone Under 21 e di agganciare il Città del Rubicone, fermato sul pari dallo Young Santarcangelo. Il derby, ospitato alla palestra di Acquaviva, si “stappa” dopo appena 2’: è Dolcini a portare in vantaggio la San Marino Academy, che raddoppia a metà della ripresa con Lotti. Non cambia le sorti dell’incontro il gol del Rimini a firma di Cecchini. Decisamente più ampia la forbice tra Ceisa Gatteo e San Marino Academy nel campionato Under 19. Qui la squadra di Matteo Selva scrive un 4-0 esterno che le consente di allungare la striscia positiva (sono sei i risultati utili consecutivi) e anche di ritrovare il successo dopo due pareggi. Dopo un primo tempo senza reti, Littera apre le marcature per i giovani Biancoazzurri, che poi scrivono la parte restante del poker grazie ai centri di Nicolò Mularoni (per lui doppietta) e Chiaruzzi.

Campionato femminile Primavera 1, 11. giornata | San Marino Academy – Inter 0-5

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro, Giannotti (dal 68’ Benedettini), De Marsico (dall’88’ Saruba) Ghio, Lombardi, Stoico (dall’88’ Penta), Gianni (dal 68’ Bruciaferri), Sardo, D’Angelo, Cuciniello (dal 76’ Luccaroni)

A disposizione: Forcellini, Balsimelli, Tamagnini, Paolini

Allenatore: Filippo Zaghini

INTER

Capecchi; Consolini (dal 68’ Verrini), Compiani, Razza (dal 76’ Cotugno), Trevisan, Bonsi, D’Elia (dal 76’ Viviani), Giudici (dal 68’ Fornara), Tironi, Fadda, Dicataldo (dal 76’ Ciano)

A disposizione: Schianta, Toffano, Battilana, Cavallaro

Allenatore: Marco Mandelli

Arbitro: Giovanni Giannì di Reggio Emilia

Assistenti: Joel Armando Njieukam di Cesena, Liam Sapucci di Rimini

Ammoniti: Giudici

Marcatori: 15’ e 50’ D’Elia, 18’ Dicataldo, 80’ e 83’ Tironi

Campionato Under 17 Serie C, 15. giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dal 55’ Battistoni), Bindi (dal 75’ A. Baldacci), Manzi, Marani, Bugli, Mularoni (dal 70’ Giorgi), Pasolini (dal 75’ Zavoli), Protti, Dell’Amore, F. Valentini

A disposizione: M. Baldacci, P. Valentini, Casali, Giorgetti, Nicolini

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

VIRTUS VERONA

Peroni; Pedrett, Angelini, Passigato, Dall’Oca (dal 73’ Fasoni), Gisleni, Boner (dal 73’ Begnini), Eghebarva (dall’84’ Signori), Baptista, Viviani, Ojeh (dall’84’ Rossi)

A disposizione: Signorini, Zardini, Zilio, Facchin, Nikollaj

Allenatore: Marco Zanetti

Arbitro: Giuseppe Mongardi di Lugo di Romagna

Assistenti: Matteo Partisani e Luigi Raio di Rimini

Ammoniti: Baptista, Forcellini, Bugli, A. Baldacci

Marcatori: 8’ aut. Passigato, 22’ e 24’ Baptista

Campionato Under 16 Serie C, 13. giornata | Trento – San Marino Academy 2-1

TRENTO

Maliverni; Marchi, Chemolli, Minelli (dal 73’ Valduga), Eccheli, Niouer, Fedele (dall’80’ Segalla), Modolo, Albertini (dal 55’ Battocchi), Magro (dal 55’ Leonardi), Spingola (dal 73’ Paoletto)

A disposizione: De Mori, Dalla Palma, Manfredi

Allenatore: Andrea Bertoldi

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Delvecchio, Mirchev (dal 70’ Guidi), Pennacchini, Montali, Berardinelli (dal 75’ Colombini), Podeschi (dal 75’ Zavoli), Meloni, Tamagnini, Molinari (dal 41’ Grandoni), Canarezza (dal 70’ Giordani)

A disposizione: Conti, Baldazzi, D’Angeli, Tani

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Francesco Maria Galli di Rovereto

Assistenti: Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto, Michael Borinato di Trento

Ammoniti: Tamagnini, Montali

Marcatori: 25’ Fedele, 45’ Grandoni, 65’ Spingola

Campionato Under 15 Serie C, 15. giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Battazza, Muccioli (dal 76’ Berardi), Tombini, Stefani (dal 54’ Pala), Giuccioli, Cika (dal 76’ Zavoli), Cervellini (dal 64’ Carloni), Marra, Gheno (dal 41’ Valentini), Ciacci (dal 64’ Raschi)

A disposizione: Canarecci, Balsimelli, Partisani

Allenatore: Matteo Magnani

VIRTUS VERONA

Nezha; D’Onofrio, Canteri, Tessari, Perbellini (dal 60’ Frizzo), Cordioli, Paiarolli, Fiocco, Filippi (dal 79’ Gardini), E. Nezha (dal 60’ Pjetri), Floriani

A disposizione: Caggiano, Fagnani, Fiorenza, Gardini, Fontana, Zanotti

Allenatore: Matteo Ippoliti

Arbitro: Alberto Felicioni di Forlì

Assistenti: Mattia Pazzaglia e Simone Topo di Cesena

Ammoniti: Gheno, E. Nezha, Filippi

Marcatori: 13’ Filippi, 28’ Marra, 36’ Floriani

Ufficio Stampa