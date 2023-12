San Marino Academy. il Cesena non fa sconti agli U15, il X Martiri fa lo stesso con gli U21 del futsal

Nel mondo del calcio giovanile e del futsal, due partite recenti hanno visto delle prestazioni notevoli da parte delle squadre di casa. Nel campionato Under 15, il Cesena ha ottenuto una vittoria schiacciante di 6-0 contro la San Marino Academy nel loro 14° turno. La squadra bianconera ha dimostrato la sua forza fin dall’inizio, con una serie di gol che hanno evidenziato le loro abilità offensive. I giocatori chiave del Cesena hanno contribuito con gol importanti, segnando sia nel primo tempo che nella ripresa.

Nel settore futsal, la situazione è stata simile per gli Under 21, dove il X Martiri, una squadra leader nel suo girone, ha vinto con un netto 6-0. Questa partita, parte del recupero della 10° giornata, ha visto il X Martiri prendere il comando fin dall’inizio, con una serie di reti che hanno consolidato la loro posizione in vetta alla classifica. I giocatori hanno mostrato una grande coesione di squadra e abilità tecniche, segnando in momenti cruciali del match.