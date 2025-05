San Marino Academy. Le Under 17 trionfano ai rigori e si laureano campionesse regionali

SETTORE FEMMINILE

Sono nuovamente i calci di rigore a fare felici le Under 17. E stavolta dire felici è un eufemismo. Il motivo è presto detto: le ragazze di Filippo Zaghini battono la S.P.A.L. e si laureano campionesse regionali. La finalissima, disputata sabato a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, si chiude in perfetta parità nei 90’ regolamentari. Non 0-0 come era stata la semifinale con il San Nicolò, ma 1-1: vantaggio al 56’ di Paone e pareggio al 74’ di Ianniello. I supplementari (stavolta previsti, a differenza della semifinale) scorrono senza che nessuna delle due contendenti ritocchi ulteriormente il risultato, e così si va ai tiri dal dischetto. Inizia la S.P.A.L., e inizia bene. Ma Lozzi non è da meno. Poi le ferraresi calciano sulla traversa il secondo rigore, mentre Terenzi è letale: 2-1 al secondo giro. La S.P.A.L. segna i successivi due rigori, mentre D’Aguì si vede parare la propria conclusione dopo la trasformazione di Paone. Ora è 3-3. Altra soluzione vincente della S.P.A.L., equilibrata dal mancino all’angolino di Carli. E si arriva all’ultimo giro, quello potenzialmente decisivo. E decisivo, in effetti, lo sarà. La S.P.A.L. sbaglia, mentre Arianna Forcellini – il portiere delle Titane – no. Non una scena inedita per lei, che aveva segnato il rigore decisivo anche l’anno scorso, nella partita disputata dalla Nazionale Under 16 di San Marino contro l’Estonia. In quel preciso momento parte la festa delle ragazze di Zaghini, premiate con la coppa: sono ufficialmente loro le campionesse dell’Emilia-Romagna.

SETTORE MASCHILE

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Gli Under 19 hanno fatto il loro dovere. Dovevano vincere con ampio margine contro l’Accademia Marignanese, e con ampio margine hanno vinto: 7-0 il risultato della sfida di sabato scorso all’Ezio Conti di Dogana. Arcangeli apre le marcature al 7’, seguito da Ricci, che segna una doppietta tra il 16’ e il 18’. Lo stesso numero 9 biancoazzurro sarà però espulso (rosso diretto) nelle prime fasi della ripresa, ma questo non cambierà lo spartito della gara. La San Marino Academy continua a martellare, mandando a referto Marinucci, Vernazzaro, Tamagnini e Medri, per un successo che si spera possa essere robusto a sufficienza da garantire l’accesso alle semifinali di Romagna League. I giovani Titani, però, non sapranno la risposta prima di stasera, quando il Misano scenderà in campo con il San Lorenzo. Un destino più o meno simile è quello che attende gli Under 14 di Piselli, con la differenza che, loro, dovranno attendere un po’ di più. Il prossimo weeke.end, quello dedicato all’ultima giornata, sarà infatti decisivo per sapere se saranno ripescati come migliore seconda fra i tre gironi di coppa. Però loro quel week-end lo vivranno da spettatori, dovendo osservare il turno di riposo. Ieri invece hanno giocato, e vinto. Il Victoria, ospite a Fiorentino, ha cancellato l’iniziale vantaggio dei Titani a firma di Grandoni. Il gol di Branca (su rigore) però non ha destabilizzato i ragazzi di Piselli, tornati avanti sempre con Grandoni, anch’egli a segno dal dischetto per una doppietta che è valsa i tre punti.

