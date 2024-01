San Marino Academy. Titane di scena a Verona. Montanari: “Buon carattere con la Lazio, ma miglioriamo i dettagli”

In arrivo la prima trasferta del 2024 per le ragazze della Prima Squadra. Sarà l’Hellas Verona Women a fare gli onori di casa nel match della 13° giornata. Contro la Lazio non è arrivato un risultato amico. Si riparte tuttavia da quanto di buono emerso domenica scorsa. “Affronteremo una squadra insidiosa, molto attrezzata e ricca di qualità. – afferma Francesca Montanari – Dovremo stare molto attente, ma andremo lì con la voglia di fare il meglio e di strappare punti. Abbiamo analizzato la partita con la Lazio e capito gli errori che abbiamo commesso, lavorando con il mister per cercare di non ripeterli. Di buono c’è stato il nostro atteggiamento: abbiamo giocato con grinta e determinazione, senza mollare mai. Questo ci ha dato fiducia. Dovremo ripetere quella prova di carattere, migliorando però i dettagli.”

Francesca è un portiere di esperienza e sono numerosi, nella sua storia personale, gli incroci con l’Hellas. “Mi è capitato tante volte di affrontare l’Hellas Verona – conferma la classe 1991 – e spesso è emersa la forza di questa squadra. Diciamo che la sfida tra loro e me è aperta. È un appuntamento che mi stimola e mi carica di adrenalina, perché significherà per me, una volta di più, misurarmi con attaccanti molto forti.”

All’alba di questa stagione, in Coppa Italia, la San Marino Academy ha affrontato in casa le Scaligere, cedendo per 1-0. Lì Francesca non era tra le convocate e la cosa si è poi ripetuta a lungo in stagione, a causa degli impegni lavorativi della ragazza. Ora però, risolti questi ultimi, la numero 24 è tornata pienamente a disposizione del mister, ritrovando in maniera rapida anche il campo, complice l’espulsione rimediata da Limardi contro la Lazio: “Poter difendere ancora questa porta dopo tanti anni – sei per la precisione – rappresenta un privilegio ed è motivo di grande orgoglio per me. Sento una fortissima appartenenza a questi colori. Considero la San Marino Academy come una casa. Cercherò perciò di dare tutta me stessa in questa chance che mi si presenta. Stazionare nella parte bassa della classifica è una cosa che fa male a tutte noi, specialmente a quelle del nucleo storico che hanno vissuto stagioni esaltanti con questa maglia. Vogliamo toglierci di lì con tutte le nostre forze e daremo più del cento per cento per riuscirci. Questa stagione offre ancora tantissime possibilità di riscatto: sta a noi coglierle!”

Si gioca al Sinergy Stadium, l’impianto adiacente allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio verrà emesso alle 14:30 e la diretta sarà disponibile, come sempre, sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa