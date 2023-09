San Marino Academy. U22: Sensoli illude, i Titani tengono testa ai campioni del Tre Penne che vincono in rimonta

Non basta il gran gol di Nicko Sensoli alla San Marino Academy nella seconda giornata di Campionato Sammarinese BKN301 giocata ieri: a Montecchio i campioni in carica del Tre Penne la ribaltano e si impongono 3-1 trovando così la loro prima vittoria in stagione. Parte subito forte, come da programma, la squadra di Ceci che dopo il pareggio alla prima giornata vuole trovare i tre punti. Gran possesso della compagine di Città ma i ragazzi di Cecchetti sono molto attenti e chiudono gli attacchi. A metà ripresa i Titani iniziano anche a farsi vedere dalle parti di Migani: D’Addario soffia la sfera a Lombardi e la mette in mezzo dalla destra, Famiglietti però colpisce male e la sfera termina lontano dallo specchio. Il Tre Penne gioca molto sulle fasce con Vandi e Scarponi ma manca la zampata decisiva per sbloccarla. Alla mezz’ora ottima verticalizzazione di Gai per Badalassi che calcia di prima in porta ma Luvisi regge alla grande e respinge tra gli applausi del pubblico. La risposta dell’Academy però non tarda ad arrivare: Righini viene sorpreso, ne approfitta Sensoli che guida il contropiede e serve D’Addario, la difesa del Tre Penne però sale bene facendo così cadere il capitano dell’Academy in fuorigioco. Ma è questione del tempo per il gol dei ragazzi di Cecchetti che mettono il naso avanti: azione perfetta che parte dal pacchetto arretrato, Sensoli manovra sulla trequarti poi serve sulla destra Giocondi che arrivato sul fondo scarica nuovamente per Sensoli che calcia perfettamente al volo con il destro infilando la palla nel sette. Una vera perla il primo storico gol dell’Academy su azione in Campionato BKN301. Ma il Tre Penne non ci sta e qualche minuto dopo trova il pari: Righini sfrutta l’errore di Giocondi sul calcio di punizione Academy per innescare il contropiede, la sfera arriva a Dormi che mette a sedere Alessandro Renzi e con un sinistro morbido batte Matteo Battistini per il gol del 1-1 sul finale di tempo.

Nella ripresa il Tre Penne riparte a spingere sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio: Badalassi ci prova di testa dopo il traversone di Lombardi ma Matteo Battistini respinge alla grande ed è bravo anche sulla ribattuta a dire di no al bomber della squadra di Ceci. I campioni in carica insistono e all’ora di gioco tiro a giro col mancino di Dormi, con la sfera che esce di pochissimo. Ceci si gioca la carta Luca Ceccaroli e l’esterno della Nazionale sammarinese è subito decisivo quando cade in area dopo il contatto con Giocondi. Per Vandi è rigore. Sul dischetto si presenta Righini ma Matteo Battistini indovina l’angolo e con una grande parata lascia il punteggio in parità. Il Tre Penne non ci sta e carica a testa bassa: passano solo quattro minuti quando Righini su calcio di punizione si riscatta subito pennellando il gol del 2-1 che vale il vantaggio dei campioni in carica. L’Academy subisce un po’ il colpo ma cerca di reagire. Al quarto d’ora buona incornata di Tommaso Gatti – entrato da pochi minuti – che raccoglie il traversone dalla destra ma non inquadra al meglio lo specchio. Verso il novantesimo altra occasione per i ragazzi di Cecchetti, questa volta con Casadei che dalla destra la mette sul secondo palo, Bortolotto prova rimetterla in area ma Lombardi legge bene la situazione e allontana. Il gol della tranquillità per il Tre Penne arriva di fatto al novantesimo quando il solito Ceccaroli semina il panico saltando un paio di avversari e una volta sul fondo la mette in mezzo dove c’è Dormi che non può far altro che spingerla in rete per il 3-1 e doppietta personale. Dopo nove minuti di recupero le squadre vanno al riposo. Il Tre Penne vince in rimonta contro un’Academy consapevole però di potersela giocare con tutti.

Campionato Sammarinese BKN301, 2. giornata | Tre Penne-San Marino Academy 3-1

TRE PENNE

Migani (dal 35’ Dalla Libera), Barretta, Rosini, Lombardi, Scarponi (dal 58’ Ceccaroli), Mi. Battistini, Righini, Vandi (dal 58’ Poggi), Badalassi (dal 58’ Pieri), Gai (dal 80’ Cecchetti), Dormi.

A disposizione: Cotumaccio, A. Gasperoni, L. Gasperoni, Zeka.

Allenatore: Stefano Ceci

SAN MARINO ACADEMY

Ma. Battistini, Giocondi, Giambalvo, Luvisi, Zavoli (dal 63’ Argenziano), Severi (dal 63’ Sarti), A. Renzi, Sensoli (dal 65’ Bortolotto), Casadei, D’Addario(dal 65’ Gatti), Famiglietti (dal 72’ Solito)

A disposizione: Grana, Borasco, De Luca, Caushaj

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Mattia Sapigni e Luca Tura

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Gai, Righini, Giocondi, Renzi, Giambalvo, Argenziano

Marcatori: 41’ Sensoli, 44’ e 88’ Dormi, 67’ Righini

Note: Battistini (SMA) respinge calcio di rigore a Righini al 63’