San Marino Academy. Under 22: c’è il Tre Penne nell’anticipo pre-pasquale. Nicolò Sancisi: “Niente cali di concentrazione”

Battuto e agganciato il Pennarossa – a dirla tutta, superato in ragione degli scontri diretti – ora il mirino degli Under 22 si sposta sulla 14° posizione, quella occupata dal Cailungo. Il prossimo impegno dei ragazzi di Cecchetti sarà contro il Tre Penne, reduce dal pareggio nel derby con il Murata. “Purtroppo non ho potuto prendere parte alla partita con il Pennarossa perché non stavo molto bene – racconta Nicolò Sancisi – ma è stato molto bello, nei giorni successivi, respirare un clima di grande entusiasmo nelle sessioni di allenamento e nello spogliatoio. Ora ci aspetta il Tre Penne, squadra che sappiamo essere molto forte. Dobbiamo assolutamente rimanere concentrati fino al fischio finale, e tenere sempre alta l’intensità. A queste condizioni, sono sicuro che le nostre qualità verranno fuori.”

Un girone fa, la prestazione dei giovani Titani fu coraggiosa. Il Tre Penne la spuntò solo nel finale grazie a Ceccaroli. “Ricordando la partita di andata, le nostre chances migliori erano nate in ripartenza o con lanci ben calibrati. – prosegue Sancisi – Anche nelle partite più recenti disputate dal Tre Penne abbiamo visto che gli spazi si possono creare. Quindi dovremo essere bravi a sfruttarli. Detto questo, è una squadra con grandi qualità, alle quali dovremo prestare massima attenzione. Soprattutto, non dovremo farci irretire dal loro possesso palla, che è molto qualitativo.”

Dopo il Tre Penne ci sarà il Cosmos, per un finale di stagione che gli Under 22 vogliono affrontare in crescendo, sfruttando anche l’energia dei ragazzi aggregati dalla Primavera, il cui apporto – già molto prezioso nella corso della stagione – sin è tradotto in benefici molto concreti nel successo centrato sabato scorso contro il Pennarossa. “Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e non mollare mai. – ammonisce il centrocampista biancoazzurro – Secondo me possiamo dire la nostra sia domani sia nell’ultima partita della stagione regolare, contro il Cosmos. Sono due impegni difficili, ma alla portata, a patto di giocare senza cali di concentrazione e di grinta. I ragazzi più giovani? Sono molto bravi: hanno voglia di fare bene e di mettere in mostra le loro qualità. Li vediamo contenti di aggregarsi al nostro gruppo e anche noi siamo contenti di poter contare sul loro contributo, che è di grande livello.”

Ma anche i “veterani” ultimamente si stanno mettendo in luce; in particolar modo Nicolas Giacopetti, che segna ininterrottamente da quattro gare. “Nico è molto bravo e noi lo sappiamo bene. Lo sapevamo anche prima del suo recente filotto di gol. Lui invece sa che non deve accontentarsi, ma lavorare per essere sempre cattivo e determinato in zona gol, perché avrebbe potuto segnare anche di più, con le qualità che ha.” – conclude il vice capitano dell’Under 22.

San Marino Academy – Tre Penne fa parte del quartetto di anticipi del venerdì sera. Si gioca alle 21:15 allo stadio Ezio Conti di Dogana. Diretta streaming disponibile su Titani.tv.

Ufficio Stampa