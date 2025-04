San Marino Academy. Under 22: domani lo scontro con La Fiorita, candidata al titolo

In arrivo la terza fatica settimanale per la San Marino Academy Under 22, attesa dal confronto con La Fiorita – serissima candidata alla vittoria del titolo. Gli uomini di Manfredini pagano un ritardo di due punti rispetto alla Virtus capolista, ma la corsa allo scudetto è tutt’altro che chiusa a 360 minuti dal termine della stagione regolare. Meno aperta, invece, la sfida per l’accesso ai play-off tramite il Turno Preliminare: attualmente il Domagnano, con 31 punti, è la squadra che occupa l’ultimo posto utile. La San Marino Academy, dopo la sconfitta nell’infrasettimanale col Faetano, è rimasta ferma a quota 21.

Va detto che la classifica non è mai stata un assillo per questa formazione, costruita con ben altri obiettivi – legati al minutaggio dei giovani calciatori sammarinesi, fornendo loro un piano di preparazione di alto livello ed evitarne la dispersione. A margine dell’incontro col Faetano, Tommaso Gatti (militante tra i Gialloblù l’anno passato), ha sottolineato come i Biancazzurrini siano “andati incontro a un passo falso, dettato anche dalle tossine che ci siamo portati dietro dal precedente incontro col Cosmos – contro cui non abbiamo passato un bel pomeriggio. Martedì non siamo riusciti a riprenderci in fretta, commettendo qualche errore ed imprecisione di troppo che hanno dettato il risultato finale”.

Poco tempo per ripensare a cosa è andato storto nell’infrasettimanale, incombe infatti già il match con La Fiorita: “Sarà una partita con un avversario totalmente diverso, che ci dà l’opportunità di riscattarci. Ovviamente La Fiorita è una squadra costruita per vincere, ciononostante utilizzeremo le nostre armi migliori per metterli in difficoltà. Memori degli ultimi due risultati, dovremo scrollarci di dosso eventuali timori e paure, presentandoci con la faccia tosta a questo impegno. Questo per dimostrare a tutti e a noi stessi che non siamo quelli delle ultime due partite, ma che possiamo fare molto meglio di così”.

L’incontro tra San Marino Academy e La Fiorita, valido per la 27° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, si disputerà domani allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino, a partire dalle ore 15:00. Come sempre, la diretta streaming dell’incontro è accessibile in forma gratuita su TITANI.TV (clicca qui).

