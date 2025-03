San Marino Academy. Under 22: la penultima del 2024 è contro il Pennarossa

Giocherà d’anticipo la formazione Under 22 in occasione della 13° giornata di Campionato Sammarinese, la penultima prima della sosta natalizia. Dopo aver perso lo contro diretto con il Cailungo ed essere stati agganciati proprio dalla formazione Rossoverde, i ragazzi di Cecchetti puntano ad un pronto riscatto contro un’altra dirimpettaia di classifica: il Pennarossa. “Ho voluto riguardarmi per intero la partita di domenica e l’idea che mi sono fatto, purtroppo, è che non abbiamo dato il massimo come invece siamo stati bravi a fare tante altre volte – afferma Alessandro Casadei – Non ho visto, insomma, quella decisione che sarebbe servita per raggiungere un buon risultato e per fare una buona prestazione.”

Come dice qualcuno, se non si vince si può comunque imparare. “Sicuramente la partita con il Cailungo ci ha aiutato a capire che non possiamo mai permetterci di abbassare la tensione – prosegue il portiere biancoazzurro – Dobbiamo impegnarci sempre al cento per cento: così ci è data la possibilità di esprimere le nostre doti, di giocare bene la palla e di riuscire a creare occasioni, limitando al contempo gli errori.”

Dopo il Pennarossa c’è il Tre Penne. E poi il campionato si fermerà per le festività natalizie. Alla domanda su cosa vorrebbero trovare gli Under 22 sotto l’albero, Casadei risponde così: “Un bel regalo da fare a noi stessi sarebbe quello di portare a casa il maggior numero di punti possibile, o comunque offrire prestazioni di livello che ci consentano di guadagnare la sosta con soddisfazione, fiducia e carica moltiplicate: qualità da riversare poi nella parte di cammino che ci attende nel 2025.”

San Marino Academy – Pennarossa si gioca domani alle 15:00 allo stadio di Montecchio. La diretta streaming della sfida sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma Titani.tv.

Ufficio Stampa