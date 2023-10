San Marino Academy. Under 22: la Virtus prosegue il suo percorso netto contro una buona Academy

L’esame più complicato, dati alla mano, di questo inizio di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, ha messo la San Marino Academy U22 al cospetto della Virtus – capolista a punteggio pieno e vincitrice della Supercoppa il 1° settembre scorso. In totale, la squadra di Bizzotto ha trionfato in ognuna delle sette gare sin qui disputate. Non ha fatto eccezione il posticipo della 6° giornata del torneo, che la Virtus dà l’illusione di portare dalla propria parte dopo appena 150”, quando la punizione di Buonocunto gonfia la rete – purtroppo per i Neroverdi dal lato sbagliato.

I Biancazzurrini replicano sull’asse Argenziano-Sensoli: quest’ultimo, rientrato dopo uno stop di due settimane, viene fermato dall’uscita provvidenziale di Passiniti, determinante anche sul successivo tentativo di Gatti – che lamenta un intervento fuori dall’area di rigore da parte del portiere. La capolista si fa vedere con Tortori e Benincasa, che dilapidano due grandi occasioni stringendo troppo il diagonale davanti a Borasco – al debutto in Campionato Sammarinese. Il vantaggio di Acquaviva arriva al 17’ con il solito Benincasa, bravo ad anticipare tutti sul traversone teso di capitan Battistini. In seguito ci prova Tortori dalla distanza e, soprattutto, Argenziano con il break dopo un brutto pallone perso dalla Virtus. Il suo gran destro non inquadra la porta per questione di centimetri. Prima dell’intervallo è D’addario a sollecitare Passaniti, elastico nell’allungarsi all’angolino, pur disturbato da Gatti – pizzicato in posizione di offside attivo. La Virtus – in completo rosso – va vicina al gol di rapina con Pecci, che non fa pagare dazio ad un errore in uscita dell’Academy, tenuta in partita da Borasco a cavallo dell’intervallo. Se il primo tentativo di Tortori, pur dal limite, è risultato piuttosto centrale, quello al 49’ – scoccato dal vertice dallo stesso fantastista – era destinato all’incrocio dei pali più lontano. Dopo l’ora di gioco la Virtus torna a farsi pericolosissima sempre con Tortori, che approfitta di un errore di Severi per duettare con Buonocunto e calciare col mancino a tu-per-tu con Borasco, senza trovare il bersaglio grosso. Difetto che non ha il mancino fiondato di Sabato, respinto lateralmente dal portiere dell’Academy; purtroppo, il primo a fiondarsi sulla sfera è Sopranzi che raddoppia in tap-in.

Il gol dell’ala sammarinese chiude di fatto l’incontro, che a referto annovererà anche la rete del neoentrato Angeli – a segno di testa su calcio d’angolo di Buonocunto al 90’+6’ – e la speculare opportunità per Famiglietti, che trova però sulla sua strada il buon riflesso di Passaniti. Nonostante la sconfitta per 3-0, certificata dalla Virtus nel quarto d’ora finale, la San Marino Academy ha fatto vedere buone cosa nell’arco dell’intera gara, pur a confronto con la squadra più in forma del momento.

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 – 6. giornata | San Marino Academy-Virtus 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, Giambalvo, Giocondi, Luvisi, Severi (dall’82’ Sarti), D’addario, A. Renzi (dal 46’ Famiglietti), Sensoli (dall’82’ Caushaj), Argenziano, Bortolotto (dal 69’ A. Riccardi), Gatti (dal 46’ Casadei)

A disposizione: Battistini, Pelliccioni, De Luca, Solito

Allenatore: Giovanni Bonini (Cecchetti squalificato)

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Rinaldi (dall’86’ Muggeo), Piscaglia, Sabato, Montanari, Golinucci (dal 74’ Pirini), Pecci (dal 74’ Sopranzi), Buonocunto, Tortori (dall’81’ Tomassini), Benincasa (dall’81’ Angeli)

A disposizione: Barbieri

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: William Villa

Assistenti: Giuseppe Marco Macaddino e Giovanni Notarpietro

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Marcatori: 17’ Benincasa, 76’ Sopranzi, 90’+6’ Angeli

Ammoniti: Severi, A. Renzi, Montanari, Casadei, Pecci