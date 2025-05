San Marino Academy. Under 22: Lisi fa felice il Faetano, Academy in dieci nel finale

Il gol di Lisi decide una partita non troppo movimentata e costa agli Under 22 – decimati dalle assenze, tra infortuni e squalifiche – la quarta sconfitta di fila. Primo tempo che si apre con un tiro di Santi intercettato da Ioli prima dell’intervento di Forconesi. Ancora dal piede di Santi parte la seconda conclusione degli Under 22, questa direttamente da calcio di punizione: traiettoria centrale che non sorprende l’estremo gialloblù. Il Faetano si vede con un calcio d’angolo battuto sulla testa di Enrico Casadei, che stacca in relativa solitudine ma manca il bersaglio grosso. Scavallata la mezz’ora, la formazione di Adrian Ricchiuti conquista una golosa punizione sulla lunetta: batte Brisigotti col mancino, ma il tiro è centrale e Borasco – fin lì praticamente mai impegnato – blocca la sfera. La San Marino Academy torna a farsi pericolosa sull’asse Nicolò Sancisi–Santi: il capitano lancia profondo per l’attaccante, che salta Enrico Casadei ma non Forconesi, efficace in uscita bassa; la palla torna comunque nella disponibilità di Santi, che prova ad armare la conclusione di Marco Gasperoni, anticipato proprio sul più bello. I ragazzi di Matteo Cecchetti chiudono la prima frazione in attacco, tornando a bussare alla porta di Forconesi con Cervellini, che si coordina bene dalla distanza ma non riesce, con il suo destro, a bucare l’estremo difensore avversario. La ripresa si apre con il grosso spavento portato dall’ex Famiglietti, lanciato in campo aperto da Lisi e abbattuto da Riccardi un istante prima dell’ingresso in area di rigore; sulla punizione seguente, affidata a Brisigotti, Borasco deve volare per scrostare la sfera da sotto la traversa. Da un altro piazzato origina la seconda occasione nel giro di pochi minuti. Brisigotti smarca Lisi che va subito a cercare a centro area Festa Gallo, il cui colpo di testa finisce alto. Il Faetano capitalizza questo momento trovando il gol che ‘stappa’ la sfida e che risulterà decisivo. Brisigotti scambia in area con Lisi che, vinto un rimpallo, apre il piattone e piazza la sfera là dove Borasco non può arrivare. I ragazzi di Cecchetti ora faticano a rendersi pericolosi. Il Faetano si difende e aspetta l’occasione propizia per ripartire. Come al 71’, quando Lisi si isola in corsia e poi prova ad incrociare forte col mancino, spedendo alto. Ancora una chance golosissima per il capitano gialloblù al 90’: Dulcetti lo spedisce praticamente a tu per tu con Borasco e l’autore dell’1-0 decide di affrettare la conclusione, che esce troppo centrale. Il tiro molto largo di Tumidei è tutto quanto la San Marino Academy riesce a produrre nell’ultimo segmento di gara, che si anima quando Borasco (poco prima salito in attacco per tentare di sfruttare un corner), aggancia Dulcetti alle porte dell’area di rigore. L’arbitro, dopo consulto con l’assistente, espelle il portiere della San Marino Academy ed al suo posto – dato che tutte e tre le finestre dei cambi erano state sfruttate – va Nicolò Sancisi, che disinnesca la punizione (dai sedici metri esatti) di Brisigotti e poi, soprattutto, mostra una certa abilità nel ruolo opponendosi al mancino affilatissimo di Dulcetti. La partita finisce nel giro di pochi secondi; tuttavia, dopo il triplice fischio, gli animi si infiammano e a farne le spese, lato disciplinare, sono Santi e mister Cecchetti, i cui nomi si aggiungono a quello di Borasco nel novero degli espulsi di giornata. Ma c’è un rosso anche sull’altro versante, sventolato all’indirizzo di Dulcetti.

Campionato Sammarinese 2024-25, 20° giornata | San Marino Academy – Faetano 0-1

SA MARINO ACADEMY [4-3-1-2]

Borasco; Riccardi (62’ Molinari), Giambalvo, Zafferani, S. Gasperoni; Cervellini, P. Renzi (69’ M. Casadei), N. Sancisi; M. Gasperoni (77’ Tumidei); Giacopetti, Santi

A disposizione: A. Casadei, Caddy, Grazioso

Allenatore: Matteo Cecchetti

FAETANO [4-1-4-1]

Forconesi; Bertuccini, E. Casadei, Ioli, Parisi; Zonzini; Festa Gallo, Brisigotti, Tolomeo (55’ Dulcetti), Lisi; Famiglietti (55’ Romano)

a disposizione: Duchenne, Casalboni, Csiszer, Raviele, A. Renzi, Coratella, Yagubzade

Allenatore: Adrian Ricchiuti

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Luca Tura

Quarto ufficiale: Michele Beltrano

Ammoniti: Cervellini, Riccardi, Giambalvo, Lisi, Romano, Molinari

Espulsi: Borasco, Santi, Dulcetti (rossi diretti)

Marcatori: 57’ Lisi

Ufficio Stampa