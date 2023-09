San Marino Academy. Under 22, Luvsi: “Esordio bello ed emozionante. Ora concentrati sui miglioramenti”

Archiviato il San Giovanni, la San Marino Academy 22 si prepara alla sfida con il Tre Penne. La settimana è servita ai ragazzi di Matteo Cecchetti per completare la metabolizzazione dell’esordio – anche da un punto di vista emotivo – e per alzare ulteriormente l’asticella della concentrazione in vista di un impegno che si prospetta difficile, ma anche di grande stimolo. “L’esordio è stato molto bello ed emozionante – afferma Matteo Luvisi – Era la prima partita insieme e siamo contenti di aver rotto il ghiaccio con una buona prestazione. Peccato per il risultato, anzi, ad esser più precisi, peccato per quei tre minuti di blocco che ci sono costati tanto. Siamo però tutti concordi sul valore della prova, specie nel primo tempo. Domenica dovremo fare ancora meglio, però in generale io e i miei compagni siamo contenti.”

Di fronte, dopodomani, ci saranno i campioni in carica. “Abbiamo massimo rispetto per la squadra che andremo ad affrontare – prosegue Luvisi – È una compagine molto ben attrezzata, di grande livello tecnico e tattico, ma questo ci darà stimoli ancora più grandi per migliorare e per crescere. Proveremo a fare uno scherzetto ai campioni, ma, quel che più conta, proveremo a migliorare sotto gli aspetti che hanno funzionato meno con il San Giovanni.”



C’è anche l’obiettivo nell’obiettivo di cercare il primo gol “attivo” dopo l’autorete del San Giovanni. “Abbiamo tanta voglia di fare gol – assicura il difensore biancoazzurro – Già da lunedì abbiamo iniziato a lavorare sodo pensando alla sfida che ci attende. Vogliamo giocare con il coltello tra i denti, provando a portare a casa sia la prestazione che i primi punti. Purtroppo veniamo da un risultato che ci dispiace, ma la strada è quella giusta. Sin dall’inizio ci siamo detti che avremmo dovuto lavorare costantemente per crescere sotto il profilo mentale. Domenica scorsa è andata così, ma abbiamo subito resettato – conservando però le cose importanti – e adesso siamo pronti ad andare a caccia di nuove opportunità per fare bene.”

Il teatro della sfida sarà lo stesso della prima giornata: lo stadio di Montecchio. I giovani Titani sfideranno il Tre Penne alle 15:00 di domenica, con diretta integrale – e gratuita – disponibile su Titani.TV.