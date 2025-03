San Marino Academy. Under 22: occhi sulla Fiorita. Federico Ciacci: “Il campo mi è mancato. Faremo il massimo per risalire”

Dopo 11 giornate di assenza a causa di un infortunio al ginocchio, Federico Ciacci è finalmente tornato a calcare il campo di gioco. Lo ha fatto sia in campionato contro il Murata sia in Nazionale Under 21 nel test amichevole con la Nazionale maggiore. Un rientro atteso e desiderato, come lui stesso ha raccontato: “Mi è mancato molto giocare. Ogni fine settimana andavo a vedere la squadra, con il desiderio di condividere con loro il clima partita. Ora mi sento bene e sono molto felice di essere tornato a disposizione”.

Sabato gli Under 22 affronteranno La Fiorita, seconda in classifica. Una gara impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, ma che i ragazzi di Cecchetti vogliono affrontare senza timore reverenziale. “La Fiorita è una squadra indubbiamente forte, ma noi non ci faremo condizionare da questo, anzi faremo tutto il possibile per fare punti”.

L’Academy non vince da sei partite, una striscia che reclama un riscatto. “Dobbiamo avere più determinazione e voglia di vincere. Abbiamo lasciato qualche punto in giro nelle scorse partite e ora dobbiamo fare di tutto per rifarci. Essendo stato fermo a lungo, ho una grandissima voglia di dare il massimo e aiutare la squadra a risalire. La stagione non è finita e non vogliamo certamente chiuderla da ultimi in classifica”.

Si gioca sabato alle 15:00 allo stadio “Crescentini” di Fiorentino. Diretta streaming fruibile su Titani.tv.

Ufficio Stampa