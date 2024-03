San Marino Academy. Under 22: oggi l’incrocio col Faetano. Sarti: “Vogliamo una svolta”

Gli Under 22 saranno di nuovo di scena al sabato per l’impegno dell’11° giornata. La missione è quella di invertire il senso di un percorso che, nell’ultimo periodo, è stato piuttosto avaro di punti. Sulla strada dei giovani Titani si parerà il Faetano, non troppo distante da loro in classifica ma reduce dalla vittoria contro il San Giovanni. “Veniamo purtroppo da tre sconfitte, le ultime delle quali contro squadre di alta classifica. – ricorda Mattia Sarti – Adesso però ci attende una sfida in cui siamo chiamati a ricercare il risultato. Vogliamo a tutti i costi una svolta e dobbiamo procacciarcela mettendo in campo le nostre migliori armi. È fondamentale se vogliamo riprendere la marcia verso il nostro obiettivo, che è l’accesso ai play-off. Dovremo essere bravi a mettere la gara sul piano che ci è più congeniale, che è quello della rapidità e della corsa più che quello fisico, a mio modo di vedere. La chiave sarà mettere concentrazione in difesa e proporre ripartenze veloci, che sono assolutamente nelle nostre corde.”

Quelli con Tre Fiori e Cosmos sono stati due esami tosti, ma anche prodighi di spunti per crescere. “Contro il Cosmos si è vista stata indubbiamente della differenza – ammette il centrocampista biancoazzurro – Del resto tutti conoscono il valore della squadra gialloverde. Però è anche vero che ci resta un po’ di rammarico per non aver saputo sfruttare alcune importanti occasioni da gol. Contro il Faetano dovremo ripartire da lì, da un maggiore cinismo sottoporta. Migliorare in fase realizzativa è un presupposto essenziale se vogliamo ricominciare a fare punti.”

San Marino Academy-Faetano si giocherà oggi ad Acquaviva alle 15:00. La diretta della sfida sarà come sempre disponibile sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa