San Marino Academy. Under 22: prossima fermata, la Folgore. Mattia Ciacci: “Continuiamo a credere ai play-off”

Sabato scorso sono stati veramente ad un passo dal ritorno alla vittoria. In ogni caso, nonostante l’1-1 incassato a tempo quasi scaduto, gli Under 22 sono riusciti a spezzare la serie negativa. E adesso si lanciano verso la sfida alla Folgore con fiducia rinnovata. “Quel pareggio, benchè così rocambolesco, ci ha dato molta carica e ha accresciuto la nostra voglia di lottare per l’obiettivo play-off, al quale continuiamo a credere fortemente. – assicura Mattia Ciacci – Lavoriamo sodo per questo e di sicuro non ci diamo per vinti. La Folgore in questo momento è una squadra difficile da affrontare. È terza in classifica, è in salute e vorrà ottenere il massimo anche domenica. Ma noi non ci faremo condizionare: giocheremo non solo per renderle la vita difficile, ma per portare a casa qualcosa di concreto.”

Fronteggiare il San Giovanni con una rosa ridotta quasi ai minimi termini tra squalifiche e infortuni, richiedeva dosi supplementari di resilienza. I ragazzi di Matteo Cecchetti hanno risposto presente alla chiamata, “rischiando” anche di fare saltare il banco con la rete bellissima di Marco Gasperoni nei minuti di recupero. “Le assenze erano numerose, è vero, ma la nostra forza è stata proprio quella di non renderle un fattore incisivo. – afferma il difensore biancoazzurro – Siamo un gruppo coeso, dove tutti si aiutano a vicenda, e per questo siamo riusciti a fare una buonissima prestazione pur nella difficoltà numerica. Il San Giovanni è una squadra forte: ci ha richiesto una certa capacità di sofferenza, e abbiamo reagito bene. Stavamo anche per fare il colpaccio, che purtroppo è sfumato all’ultimo. Ma siamo contenti della prova.”

Due giornate prima, contro la Libertas, Mattia era stato scortato fuori dal campo per una violenta botta alla testa. Il forfait si è protratto solo per un’altra settimana. Con il San Giovanni è tornato a disposizione e anche lui, come i compagni, ha dato il proprio, prezioso contributo per il raggiungimento di un risultato di pregio: “In questo momento mi sento molto bene. Cerco sempre di dare il massimo, di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa e di migliorare. Una botta in testa non è certo qualcosa che possa fermarmi.”

Come contro il San Giovanni, sarà ancora il campo di Domagnano ad ospitare la partita degli Under 22, opposti domenica alla Folgore. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta streaming disponibile su www.titanitv.sm.

Ufficio Stampa