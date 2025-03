San Marino Academy. Under 22: si chiude col Tre Penne. Renzi: “Importante la forza del gruppo”

Ritrovata la vittoria con il Pennarossa, ora, per gli Under 22, il pensiero diventa quello di chiudere il 2024 con un’altra prestazione di livello e possibilmente anche con un altro risultato di pregio. Sotto l’albero di Natale i ragazzi di Cecchetti trovano il Tre Penne, che sfideranno nell’anticipo di domani. “Il Tre Penne è una squadra che ha grande qualità nel gioco e noi dovremo fare massima attenzione in difesa, evitando soprattutto errori banali – afferma Pietro Renzi – In attacco potremo fare affidamento sulle nostre, di qualità, per provare a fare male. Sarà importante fare una bella prestazione corale. La forza del gruppo è una delle nostre caratteristiche migliori e se il collettivo funziona, arrivano anche le soddisfazioni.”

Il 2-1 imposto al Pennarossa ha ridato entusiasmo al gruppo e linfa alla classifica. Ma non ha distratto. “Abbiamo lavorato intensamente in settimana come tutte le altre volte – conferma Renzi – senza pensare troppo alla vittoria, che comunque ci ha fatto felici. La partita più importante è sempre quella successiva, per noi. Questa è la filosofia che ci guida.”

Pietro, classe 2005, è uno dei ragazzi che stanno affrontando per la prima volta il Campionato Sammarinese dopo il percorso nelle giovanili. Il centrocampista biancoazzurro racconta così la sua prima metà di stagione fra i ‘grandi’: “Devo dire che è stato un bel salto, quello dalle giovanili al campionato degli adulti. L’impatto si è sentito, ma ora piano piano mi sto ambientando. Col passare del tempo mi sono trovato sempre più a mio agio e sono convinto di avere ancora grossi margini di miglioramento. È con questo spirito che continuerò a lavorare anche dopo le festività.”

Tre Penne – San Marino Academy si gioca domani allo stadio di Fiorentino. Vale per la 14° giornata di campionato e sarà l’ultimo appuntamento degli Under 22 prima della sosta. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta su Titani.tv.

Ufficio Stampa