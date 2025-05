San Marino Academy. Under 22: si riparte dal Murata. Cervellini: “Come se iniziasse un nuovo campionato”

Anche i ragazzi dell’Under 22 si preparano a mandare in archivio le “vacanze” e a rituffarsi pienamente in clima campionato. Per loro il percorso riprenderà domani. La sfida, ospitata al campo di Domagnano, sarà quella contro il Murata. “Ci aspettiamo una partita difficile, contro una squadra che ha dimostrato di saper giocare bene e di avere grande qualità, come anche la sua classifica dimostra. – afferma Mattia Cervellini – Per noi adesso è come se iniziasse un nuovo campionato. Non dico che ripartiamo da zero, perché comunque dei progressi ci sono stati e ce li teniamo stretti, però dovremo essere bravi a non guardarci indietro e puntare a fare sempre meglio ogni settimana. Domani sarà fondamentale tenere alta la concentrazione e limitare al massimo gli errori.”

La sosta, fondamentale per ricaricare le batterie, non ha intaccato né l’entusiasmo né la predisposizione al lavoro del gruppo allenato da Matteo Cecchetti. “Durante la pausa i nostri sforzi sono stati votati a ritrovare la migliore condizione fisica, fatto non scontato quando ci si ferma, anche se per poco. – prosegue il portiere sammarinese – Poi sarà importante ritrovare al più presto gli automatismi e la familiarità con tutte le sensazioni della partita. La voglia non manca mai, anzi aumenta grazie anche all’apporto dei nuovi arrivati. Alcuni purtroppo ci hanno lasciato e a loro facciamo un grande in bocca al lupo. La nostra giovane età è fondamentale nel tenere sempre altissima l’asticella dell’entusiasmo e del desiderio di migliorare.”

Arrivati quasi alla metà esatta del percorso stagionale (quella in arrivo sarà la penultima giornata del girone di andata), è lecito fare qualche piccola considerazione sul tratto di cammino affrontato, a patto, però di non soffermarcisi troppo ma di tenere gli occhi sempre ben fissi sulle tappe future. “Se dovessi fare un primissimo bilancio di questa stagione, direi che c’è stata un’indubbia crescita, percepita anche dall’esterno. – il parere di Cervellini – Forse nei primissimi tempi eravamo visti come novellini, ma adesso tutti preparano con attenzione le gare contro di noi. Forse l’aspetto nel quale ci sentiamo maggiormente migliorati è la compattezza del gruppo. All’inizio dovevamo conoscerci bene, amalgamarci. Non eravamo ancora una squadra. Adesso invece lo siamo. Anzi, è la caratteristica che più ci contraddistingue, secondo me.”

Murata – San Marino Academy si gioca, come detto, al campo sportivo di Domagnano domani alle 15:00. La diretta sarà come sempre disponibile sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa