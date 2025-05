San Marino Academy. Under 22: si riparte dal San Giovanni. D’Addario: “Serve maggiore intensità”

La ripresa del Campionato Sammarinese coincide, per gli Under 22, con la sfida al San Giovanni. I ragazzi di Cecchetti vi si proiettano con la voglia di riscattare il finale della gara con il Faetano, e potendo sfruttare, in molti casi, anche la carica tutta particolare che gli impegni internazionali sanno regalare. Ciò vale anche per Nicola D’Addario, in campo martedì con la Nazionale Under 21: “La Nazionale ti dà sempre una spinta in più, anche in vista del ritorno nel club. Torniamo tutti quanti più motivati. Sappiamo che l’attenzione dovrà essere alta. L’ultima partita con il Faetano ci ha lasciato amareggiati. Non avevamo iniziato in maniera ottimale, ma poi eravamo stati bravissimi a recuperare tutto lo svantaggio. Poi abbiamo visto sfumare il risultato. Siamo consapevoli che, se fossimo stati più attenti, avremmo potuto portare a casa quella partita.”

Domani, allo stadio di Acquaviva, un avversario in salute, reduce da due vittorie consecutive. “Conosciamo il San Giovanni – continua D’Addario – È una squadra forte, attenta, anche molto giovane. Ha singoli importanti, a cui dovremo prestare molta attenzione. Servirà dare il massimo per arrivare al risultato. Un aspetto in cui dobbiamo migliorare subito è la cosiddetta ‘garra’ o carica agonistica. Dobbiamo metterci più intensità, la stessa che tiriamo fuori in Nazionale, ad esempio. In questo modo riusciremo ad esprimerci al meglio e a tirare fuori le qualità che sappiamo di avere.”

Si gioca domani alle 15:00. La diretta streaming della sfida sarà disponibile, come sempre, sulla piattaforma Titani.TV.

