San Marino accoglie Borgo diVino: tre giorni tra degustazioni, musica e tradizione

Vino, cultura, gastronomia e musica dal vivo: dal 23 al 25 maggio, la Repubblica di San Marino sarà per la prima volta tappa ufficiale di Borgo diVino in Tour, l’evento itinerante dedicato agli amanti del buon vino e delle atmosfere autentiche dei borghi più belli d’Italia.

La location scelta è Via Donna Felicissima, nel cuore del centro storico sammarinese, che per un intero weekend si trasformerà in un suggestivo villaggio del gusto.

Degustazioni libere e percorsi per appassionati

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare un voucher da 18 euro, valido per otto assaggi a scelta tra le numerose cantine presenti. Il biglietto si potrà acquistare online oppure direttamente in loco durante i giorni della manifestazione.

Oltre alla possibilità di degustare vini di alta qualità, provenienti da diverse regioni italiane e non solo, sarà presente un’area food con specialità gastronomiche locali, disponibili in modalità da asporto.

Cultura del vino e musica dal vivo

Non mancheranno nemmeno momenti di approfondimento per i più curiosi e gli appassionati: percorsi formativi ad hoc aiuteranno i visitatori a conoscere meglio il mondo del vino, dai giusti abbinamenti con il cibo alla scelta del calice ideale, fino alla scoperta dei territori d’origine.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci penserà la musica dal vivo, con concerti e intrattenimento nelle varie fasce orarie.

Gli orari dell’evento

Venerdì 23 maggio : dalle 18:00 alle 23:00

Sabato 24 maggio : dalle 12:00 alle 23:00

Domenica 25 maggio: dalle 12:00 alle 22:00

Borgo diVino in Tour a San Marino promette un’esperienza multisensoriale in una delle cornici più affascinanti del Monte Titano, perfetta per scoprire sapori, storie e tradizioni in compagnia.