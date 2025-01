San Marino. Accolta l’Istanza d’Arengo per vietare le manifestazioni automotoristiche nei pressi del Rifugio APAS

SAN MARINO 18 MARRZO 2024 – L’APAS con sollievo e soddisfazione plaude all’accoglimento a larga maggioranza da parte del Consiglio Grande e Generale dell’Istanza d’Arengo che chiedeva il divieto di manifestazioni automotoristiche nelle vicinanze del Rifugio APAS.

Negli ultimi anni purtroppo si sono moltiplicati gli eventi Rally lungo la strada di servizio per i mezzi dello Stato che congiunge Ca’ Rigo a Cà Chiavello, portando disagi a operatori e volontari per la gestione degli animali del Rifugio APAS ma soprattutto per gli animali stessi, sottoposti per molte ore a stress acustico dovuto ai forti rumori prodotti dalle auto e dalle moto da competizione.

Ringrazia prima di tutto i promotori e i firmatari dell’istanza che hanno saputo tradurre in un gesto concreto la preoccupazione di tutti coloro che operano giornalmente al Rifugio per assicurare agli animali ospitati una vita tranquilla in un luogo silenzioso e accogliente.

Naturalmente l’Associazione rivolge un sentito ringraziamento ai Consiglieri che nella mattinata di oggi tramite il loro voto hanno permesso l’accoglimento dell’Istanza e in particolare a coloro che attraverso i propri interventi hanno sostenuto le ragioni addotte, con riflessioni e motivazioni utili e coerenti a far comprendere la problematica discussa.