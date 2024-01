San Marino. Accordo di associazione. Rossi (Demos): ”Fondi UE non li prenderemo, il T2 non c’è. Vogliamo vedere l’accordo firmato”

Dal resoconto Dire su Commissione di venerdì 12.01.23.

Alessandro Rossi, Gruppo misto: ”L’accordo di associazione lo ritengo un sottoprodotto rispetto l’eventuale percorso adesione mai intrapreso. Gli elementi emersi: il tema dei fondi non c’e?, il T2 non c’e?, c’e? l’accesso al Mercato unico che e? una opportunita? prettamente commerciale, ma gli altri aspetti sono vacanti. Avevo richiesto i documenti da consultare prima possibile su cui documentarsi in modo piu? approfondito, ne saremmo grati.”