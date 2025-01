San Marino. Accordo in ambito Oncologico tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e l’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino

Firmato oggi a San Marino un accordo di collaborazione che riconferma e amplia i rapporti già in essere con la Regione Emilia Romagna ed in particolare con il Centro di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.

La convenzione si inserisce nella consolidata collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, grazie ad accordi stipulati in diversi ambiti, tra cui quelli sanitario, socio-sanitario e di collaborazione scientifica e didattica, come previsto dal documento rinnovato in data 13 dicembre 2023 e ratificato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna il 31 gennaio 2024.

Tra le azioni più importanti sancite dall’intesa, lo scambio e la fornitura di prestazioni diagnostiche e terapeutiche in ambito oncologico erogate in favore di assisiti ISS, relativamente ad attività non eseguibili presso l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

L’accordo prevede inoltre forniture reciproche su temi come la consulenza oncologica, l’attività di visiting e supporto a gruppi multidisciplinari, il supporto per attività di formazione e di aggiornamento in ambito di assistenza, anche domiciliare, ai malati oncologici, con il contributo scientifico di personale qualificato indicato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria, il supporto per attività di assistenza interna di cure palliative, l’attività di ricerca, la cooperazione scientifica e didattica insieme al reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

La firma è avvenuta durante un cordiale incontro con il Direttore Generale dell’Azienza Ospedaliera Universitaria di Modena, il dott. Claudio Vagnini, ricevuto dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni affiancato dal Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dott. Francesco Bevere.

“Un onore ed un privilegio per la Repubblica di San Marino continuare ad avvalersi della proficua e sinergica collaborazione di centri di eccellenza come l’Azienza Ospedaliera Universitaria di Modena che corrobora la già consolidata sinergia con la Regione Emilia Romagna in ambito sanitario e non solo. L’Accordo firmato oggi consente di potenziare la qualità e l’efficacia dell’assistenza sanitaria a beneficio degli assistiti sammarinesi e emiliano-romagnoli – dichiara il Segretario di Stato Mariella Mularoni -. I rapporti con le eccellenze italiane nel campo della ricerca e della cura, documentano gli atti avviati e compiuti dalla Segreteria di Stato per la Sanità per rispondere alle esigenze della popolazione e nel contempo garantire l’efficacia degli interventi sanitari e l’efficienza produttiva delle strutture ISS. Un sentimento di profonda e sincera gratitudine lo indirizzo ai nostri professionisti dell’Oncologia e in particolare al Direttore UOC dell’ISS dr. Mario Nicolini. A tal proposito sono molto lieta di annunciare che si sono favorevolmente risolte le problematiche personali che l’avevano portato a rassegnare le dimissioni, pertanto il Dott. Nicolini ha confermato la volontà di continuare a guidare il reparto e garantire l’assistenza ai pazienti oncologici sammarinesi. Ringrazio inoltre il Direttore dell’Oncologia di Modena, il prof. Massimo Dominici, per aver posto le basi per addivenire alla firma che oggi sancisce un ulteriore tassello della reciproca collaborazione. Un grazie sincero e doveroso lo rivolgo a quelle Associazioni sanitarie che operano sul nostro territorio per la loro incessante e fondamentale opera a beneficio della nostra comunità”.

“La firma dell’accordo di oggi si inserisce in un più ampio orizzonte di collaborazioni d’eccellenza che l’Istituto Sicurezza Sociale ha intrapreso con importanti IRCSS e Aziende Ospedaliere Universitarie italiane – ha affermato il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. In particolare, per quanto riguarda l’aspetto oncologico, la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, nonché il rapporto con l’IRCSS di Meldola, documentano la volontà dell’ISS a rafforzare le competenze cliniche e di ricerca del nostro Ospedale di Stato. Voglio ringraziare il Direttore della UOC Oncologia dott. Mario Nicolini per aver facilitato il contatto con gli illustri clinici della AOU di Modena. L’occasione odierna mi consente di ringraziare ancora una volta l’Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini per aver favorito i molteplici percorsi di cooperazione internazionale avviati con la Repubblica di San Marino”.

Ufficio Stampa, 21 marzo 2023 – 1723 d.F.R.