San Marino. Acd Solution. Energia e Spettacolo: Le Prime Serate di “Copertina” Fanno il Pieno di Successo!

Un inizio travolgente per l’evento estivo di San Marino, con un’affluenza di1600 spettatori nelle prime tre serate. San Marino, 23 luglio 2024 – Un vero e proprio vortice di emozioni ed energia ha travolto il Campo Bruno Reffi di San Marino nelle prime tre serate di “Copertina”, l’evento estivo che ha trasformato la location in un palcoscenico vibrante di musica, spettacolo e pura energia. Organizzato da San Marino Welcome sotto la direzione artistica di Elisa Manzaroli e con la conduzione e regia dei Bromance, Copertina ha riscosso un successo strepitoso, richiamando un totale di 1600 persone nelle prime tre serate di luglio. Un cast stellare per serate indimenticabili Presentate dai Bromance, le serate hanno visto alternarsi sul palco un cast stellare di ospiti speciali e artisti di grande talento, tutti accomunati da un’unica passione: contagiare il pubblico con la loro energia travolgente. ? 16 luglio: La scienza è diventata protagonista con Vincenzo Schettini, che ha saputo appassionare il pubblico con le sue spiegazioni coinvolgenti. La serata si è aperta con “Storia in Flanella” e i Bromance con lo spettacolo “EUREKA! UN VIAGGIO SEMISERIO NELLA STORIA DELLA SCIENZA”. La band The Strikeballs ha intrattenuto la platea con uno straordinario rock’n’roll che ha fatto ballare anche i più timidi. ? 17 luglio: La musica ha preso il sopravvento con “L’INCREDIBILE STORIA DEL CIRCO BARNUM”, un omaggio al celebre film The Greatest Showman. Il pubblico è stato rapito dalle esibizioni di No Time Zone e dei Bromance. ? 19 luglio: Il cinema è stato il tema della serata con la proiezione di “SING 2”, accompagnata da coreografie, live performance e magia. No Time Zone, Obla Squad, BBOY, Società Sportiva Ginnastica San Marino, San Marino Special Olympics, Marika Barbieri e Paolo Beccari, e I Tamburini della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino hanno reso la serata indimenticabile. Un’atmosfera unica e coinvolgente A rendere ancora più speciale l’esperienza, l’allestimento tematico del Campo Bruno Reffi, trasformato in un suggestivo sistema solare in scala. Tappeti, cuscini e divanetti hanno creato un’atmosfera unica e accogliente, perfetta per godersi gli spettacoli in pieno relax. Un ringraziamento speciale e un invito a non perdere il seguito San Marino Welcome e Copertina desiderano ringraziare la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo per aver patrocinato l’evento, tutti i partecipanti, gli artisti, gli sponsor e i food truck per aver contribuito al successo di queste prime tre serate. L’invito è a seguire la ricca programmazione estiva di agosto e settembre per vivere tanti altri emozionanti appuntamenti a San Marino su: www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024/