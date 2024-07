San Marino. Ad Hockenheim trasferta difficile nella GT4 euro per il W&D RACING: buon potenziale ma niente podi.

SUL CIRCUITO TEDESCO PAOLO E DAVIDE MELONI PROTAGONISTI NEL BENE E NEL MALE

Week-end sotto le aspettative, nonostante l’ottimo potenziale mostrato, per Paolo e Davide Meloni, lo scorso fine settimana protagonisti sul circuito tedesco di Hockenheim nel quarto dei sei doppi appuntamenti della GT4 European Series powered by RAFA Racing.

Il binomio padre e figlio, al volante della BMW M4 G82 del W&D Racing Team, in Germania avrebbe sicuramente potuto raccogliere di più di ciò che alla fine è riuscito a portare a casa. Nonostante la competitività della propria vettura, per l’equipaggio sammarinese le cose non si sono infatti incastrate per come dovevamo.

Dopo avere ottenuto entrambi il decimo responso della Pro-Am nei rispettivi turni di qualifica, a prendere il via di Gara 1 è stato Davide, che è sempre rimasto in lotta per il podio. E così è stato anche per Paolo, salito in macchina subito dopo il pit-stop e a sua volta protagonista di un eccellente stint fino a quando un problema elettrico (dovuto alle temperature esageratamente alte, con 52° sull’asfalto e 36° all’aria) non lo ha definitivamente rallentato, pur non impedendogli di tagliare il traguardo decimo di classe, raccogliendo così un punticino.

In Gara 2 è stato quindi Paolo a scattare bene, iniziando una bella rimonta prima di cedere il testimone a Meloni junior. Quest’ultimo alla fine ha concluso quinto, dopo avere anche occupato la terza posizione. Quindi, alla luce del fatto che le tre vetture che lo hanno preceduto hanno poi subito differenti penalizzazioni, Davide si è ritrovato virtualmente sul podio. Ma una penalità subita a sua volta per avere anticipato di un decimo il tempo minimo regolare della sosta ai box, lo ha riportato sesto di classe.

Tutto rimandato pertanto al prossimo round, che si disputerà sul circuito di casa di Monza nel week-end del 20-22 settembre.