San Marino. Affitti alle stelle! Chi pensa ai sammarinesi? Il Consiglio, se davvero pensa a noi, dovrebbe porre un freno! … di un lettore

Buon giorno direttore, mi scuso per il disturbo, ma potresti scrivere un articolo sui prezzi degli affitti qui a San Marino? Sono davvero eccessivi: al di sotto di 750€ non si trova nulla e a quel prezzo si tratta di un appartamento di soli 35 metri quadri. Come dipendente pubblico con un’assunzione come invalido e un reddito appena sopra il secondo livello, guadagnando appena 1400€ al mese, come posso permettermi un affitto del genere nella mia situazione?

A febbraio sarò costretto a cambiare casa e sono già sei mesi che cerco un appartamento, ma non sono sicuro di riuscire a trovarlo. Anche se ne trovo uno con queste condizioni, non riesco a permettermelo. Qualcosa dovrebbe essere fatto, magari il Consiglio potrebbe introdurre una legge o una misura che tuteli sia i proprietari che le persone che cercano un alloggio. A titolo di esempio, mi è stato chiesto 900€ per un appartamento di 80 metri quadri a Murata, giustificando il prezzo con la rata del mutuo, ma io non posso permettermi di pagare così tanto.

Ma devo pagargli io il mutuo?

Un lettore